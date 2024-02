Přijde Fiala o voliče? Plesl prohlédl taktiku Rakušana

STAN chce ukrást voliče koaličním partnerům, samozřejmě především ODS, na kterou je mířená kampaň. Opozici nesebere nic, ne po tom, co předvádí poslední dva roky. Možná ale, že i voliči hnutí prokouknou, jak se snaží vyběhnout s koaličními partnery, uvedl v XTV šéfredaktor MF DNES Jaroslav Plesl. Nevycházel ani z údivu nad tím, co v posledních dnech předvedla ministryně obrany Jana Černochová s tričkem se stíhačkou F-35.

Úvodem se Plesl zaměřil na neplnění slibu prezidenta Petra Pavla, že otevře Hrad více lidem, na rozdíl od svého předchůdce. „Myslím, že je důležité se dívat na to, jak lidé ve zvolených úřadech – čím vyšší úřad, tím důležitější člověk – naplňují své sliby. Když něco slíbil, tak je dobré se podívat na to, jak poté přistoupí k plnění slibu; dají se z toho odvozovat další různé věci. Slíbil, že ještě více otevře Hrad veřejnosti, tedy více, než byl otevřený za předchozího prezidenta, ale realita je trošku jiná... A co ty další sliby?“ přemítá Jaroslav Plesl v rozhovoru pro XTV.

A agendou, kterou má STAN, se musí zaměřit na své koaliční partnery, protože těžko bude brát voliče opozičním stranám, které zastávají v zásadě opačné zásady než STAN. Opozici nesebere nic, ne poté, co tu předváděl poslední dva roky. Takže STAN musí krást TOP 09, Pirátům, lidovcům, tam už není moc co ukrást, a samozřejmě ODS, tam je podle mě mířená ta kampaň. Čili oni neopouštějí loď, oni na té lodi jenom chtějí víc kajut pro sebe.

Proto na to také tak podrážděně reagovala Pekarová Adamová, svolala dohadovací řízení s panem Rakušanem, protože ví, že se pohybuje na hranici pěti procent a jestli Rakušan uspěje s tou svou kampaní a ukáže, že je větší lídr než všichni ostatní v té vládní koalici, tak samozřejmě oni přijdou o voliče,“ uvádí.

A že jsou Rakušanovy výjezdy sebevražedné? To se uvidí na výsledku eurovoleb a potom samozřejmě na výsledcích voleb do vyšších územně správních celků. Tam bude účet vystaven definitivně. Možná, že to voliči prokouknou a možná, že ani voličům hnutí STAN se nebude líbit, jak se snaží vyběhnout se svými partnery, bez nichž by ve vládě samozřejmě nebyli. Je to dvousečná zbraň, může to poškodit tepnu koaličnímu partnerovi, ale také to může fatálně poškodit kratší tepnu panu Rakušanovi,“ přemítá Plesl.

O voliče nyní bojuje i ministr sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Mariana Jurečka: „Je to úplně stejné jako u hnutí STAN. Ve straně se ho pokusili sestřelit, tak musí předvést nějakou činnost směrem k obnově voličského jádra. Myslí si, že to bude dělat tím, že pohrozí odejmutím nějakých sociálních dávek lidem, o nichž si potenciální voliči KDU-ČSL myslí, že by je neměli dostávat,“ soudí Plesl.

Pozornost na sebe v posledních dnech strhla ministryně obrany Jana Černochová (ODS), která spustila prodej triček s letounem F-35 a nápisem „nejoblíbenější holka v Alianci“, jedno si oblékla ve Sněmovně na sebe a poté, co Babiš nákupy letounu kritizoval, k němu přišla, odhalila se mu s tričkem s F-35 na hrudi, a jedno mu vrazila do ruky. „Tady nevím, co je cíl paní ministryně Černochové. Ona neřeší výtky, že pokud stíhačky budou dodány se zpožděním, že bude problém, neřeší ani výtky lidí, že je nesmysl kupovat stíhačky F-35, takových lidí je obrovské množství. Paní ministryně má mluvit k těmhle lidem a jestli si myslí, že je přesvědčí tím, že si někde roztáhne kabát a tam bude mít stíhačku. Neumí správně odpovědět na obavy nebo nesouhlas lidí, kteří odmítají, abychom za stíhačky utratili x stovek miliard,“ říká Plesl.

„To, co udělala s tím tričkem, je naprosto kontraproduktivní, a to si myslím, že je problém. Tohle není správná komunikace toho celého problému. Jestli něco má smysl, tak ptát se ministryně obrany, jestli si uvědomuje, že zvolila totálně nevhodnou a špatnou komunikaci problému, který chce řešit, “ zopakoval Jaroslav Plesl.

