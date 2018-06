Přijede Donald? Přijede Kim Čong-un? Více o tom, co dnes Zeman oznámí

14.06.2018 11:52

Prezident Zeman svolal na dnešní odpoledne tiskový brífink, aniž by přiblížil jeho ústřední téma, což vcelku přirozeně rozvířilo spekulace, co by hlava státu mohla mít na srdci. Hradní mluvčí Ovčáček přeci jen naznačil, že jde o téma radostné, a tak se bookmakeři Fortuny při sestavování aktuální nabídky zaměřili zejména, nikoliv však výhradně, na záležitosti, které by Miloši Zemanovi mohly dělat radost.