Přijedou, až když se nic neděje. Pořád dávají detektivky. Kandidát odhalil, co by změnil na ČT

„Kdybych to měl shrnout do tří oblastí, tak ta první, která je nejvíc ožehavá, je financování té televize. Myslím si, že ta debata o financování obecně médií veřejné služby, začala ze špatné strany. My se teď bavíme za kolik a zatím se vůbec nebavíme, co by měla média veřejné služby v této době lidem v České republice financovat," zmínil svoji nabídku do výběrového řízení Souček. Mířil tím k výši koncesionářských poplatků.

Podle jeho slov je třeba se bavit o tom, za co se utrácí a kolik se utrácí. „Jestli se utrácí hospodárně, nebo jestli ta televize by v následujícím období svým koncesionářům, lépe řečeno poplatníkům, tak jestli by jim neměla nabízet trošku něco jiného, než jim nabízí dneska. Jestli ta představa české společnosti o tom, co by měla televize veřejné služby nabízet, je taková jako ji známe dnes, nebo jestli bychom se neměli někam posunout. Tím se vlastně dostáváme k tomu druhému bodu toho, co bych řekl, že je moje nabídka té televizi oproti současnému stavu. Spousta těch progresivních mediálních domů v Evropě dneska přechází dominantně do digitálního prostředí. Ať už na internet, nebo do mobilních platforem. Především tedy v té oblasti, která je vlajkovou lodí každého veřejného média, to je zpravodajství, publicistika. Myslím si, že i Českou televizi by mělo čekat období, kdy se začneme více zaměřovat právě na tu digitální agendu. A třetí věc je, že i v tom lineárním vysílání, v tom předvýběru dramaturgického vysílání České televize, by měla být odvážnější. Že by neměla tolik sázet na jistotu," řekl.

„Umím si představit, že by Česká televize nemusela tolik nasedat na tu trendovou vlnu krimi seriálů. Těch je všude plno. Já jsem přesvědčený o tom, že i když český divák má velmi rád domácí českou tvorbu, takže i v rámci té české tvorby jsme schopni nacházet náměty, které mají trošku větší přesah než jenom místo činu - a teď si doplňte kterékoliv krajské město. A potom jsem také přesvědčený o tom, že ta odvaha by mohla spočívat v tom nabízet divákům v prime timu špičkové věci, které vznikají okolo nás. V Evropě i jinde na světě. Česká televize je dnes zařazuje, ale zařazuje je v tom pozdním prime timu v nočních hodinách a myslím si, že je to vlastně zbytečné. Myslím si, že bychom mohli divákům ukazovat, že okolo nás vznikají dobré věci," řekl.

Fotogalerie: - Proti homofobii

„Veřejnoprávní média tady nejsou od toho, aby dělala jenom to, co lidé chtějí. Ale abychom našim divákům víc otevírali obzory. Myslím si, že je to naše role," uvedl.

Sledovanost by pak podle jeho slov neměla být hlavním měřítkem, kterým se chlubí. „Ve chvíli, kdy budete vyrábět geniální obsah, ale nikdo ho nebude sledovat, tak tu roli také neplníte. Ten mix, jakým způsobem přitáhnout pozornost diváků a potom jim přinášet i ty pořady s přesahem, ty pořady, které jim otevírají obzory, ty pořady, které jim přináší informace, vzdělávání, to je potom ta klíčová role," dodal.

Hovořil i o tom, jak by chtěl redefinovat veřejnoprávní roli. „Souvisí to s reformou financování. Ať už k navýšení poplatků dojde, nebo ne, když k němu nedojde, tak jsme ve složitější situaci, ale i kdyby k němu došlo, tak veřejnoprávní televize nebude mít úplně na všechno. Nikdy nebude mít na to, aby zhruba deseti a půl milionu lidí v téhle republice nabídla všechno, co by rádi ve veřejnoprávní televizi za svých dejme tomu dneska 135, v budoucnu 180 korun měsíčně, co by tam všichni rádi viděli. Ta redefinice by měla souviset s tím, jestli a jaké chceme provozovat kanály České televize. Jestli je úkolem České televize provozovat sportovní kanál a přinášet ty špičkové sportovní eventy... Já bych k tomu řekl jedno: Já jsem člověk, který má nějaký vkus, ale můj vkus by neměl být měřítkem toho, co je veřejnoprávní služba," sdělil.

Souček by podle svých slov nechtěl škrtat v rozpočtu zpravodajství, zároveň ale hovořil o přehodnocení přístupu ke zpracování některých témat. Za zbytnou například považuje přítomnost reportérů na místě, kde se před šesti hodinami něco stalo.

„Před 20 lety jsem se hořce smál, když reportéři televize Nova stáli na střeše toho objektu na Barrandově a v Televizních novinách s tmou na pozadí předstírali, že jsou na nějakém místě, že aktuálně referují o něčem,“ uvedl Souček. Mnohem větší přidanou hodnotu než živé přenosy z místa dění, kde už se prakticky nic neděje, vidí v zasazování událostí do kontextu a dosledovávání témat, která jsou zpravodajsky otevřená. To postrádá nejen v České televizi, ale v médiích obecně. „Na začátku vybuchne bomba, myslím jako efekt, síla toho tématu," podotkl a jako příklad uvedl rušení poboček České pošty. „Odpovězte si sám, jestli jste viděl nějaký třeba publicistický materiál, ve kterém bychom využili síť zahraničních reportérů a řekli si: Když Česká republika měla doposud nejhustší síť poštovních poboček v Evropě, jak to zvládají ti lidé v těch jiných evropských zemích? Je z toho taky takové silné politické téma, jako se stalo z toho u nás?" zeptal se Souček, a dodal, že přesně takové rozvinutí tématu by rád viděl.

Česká televize by dle jeho názoru neměla být jen institucí pro zábavu, ale měla by zastávat funkci korektivu občanské společnosti. Jako nutnost pak vnímá také potřebu reflektovat přesun diváků od televizních obrazovek k mobilům a tabletům. Změnu potřebuje v souvislosti se zaměřením na digitální agendu i zákon o České televizi, který je dle Součkových slov „přežitý“.

