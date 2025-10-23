Sehnalová: Odhalení (nejen památníku)

23.10.2025 15:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k památníku biskupovi Karlu II. z Lichtensteinu-Castelcorna v Kroměříži

Sehnalová: Odhalení (nejen památníku)
Olga Sehnalová
Popisek: Olga Sehnalová

Jsem jednou ze tří zastupitelů, kteří v kroměřížském zastupitelstvu nehlasovali pro výstavbu památníku biskupovi Karlu II. z Lichtensteinu-Castelcorna. Důvody jsem uvedla otevřeně a opakovaně jak v zastupitelstvu, tak na sociálních sítích. Poprvé, když se bez jakékoliv diskuze či podkladů objevila položka památníku nenápadně mezi x dalšími výdaji v rozpočtu města. Bez širší diskuze, proč a zda vůbec ve městě takový památník potřebujeme, chceme, až po to, jak by eventuelně mohlo takové dílo vypadat.

Otevřená odborná diskuze? Architektonická soutěž? Ale kdeže. Poněkud samozvaně povolaný strážce kulturních hodnot města, spolek nesoucí název Klub UNESCO, pojal tuto myšlenku, vybral si sochaře a na vybudování a financování se domluvil s vedením radnice.

Prosím neplést se zastupitelstvem. Zde od počátku žádný záměr předložen nebyl, smlouva byla údajně nevypověditelná a peníze se podle ní autorovi už vyplácely. Po volbách pak byli noví zastupitelé po několika letech vystaveni rozhodnutí posvětit nebo neposvětit tuhle vskutku netradiční akci. Stranou ponechám tlaky na umístění a rozpory s památkáři, kteří tak dlouho nesouhlasili, až nakonec souhlasili.

MUDr. Olga Sehnalová, MBA

  zastupitelka města
Jakás takás diskuze se rozběhla až poté, co v Kroměříži vznikla petice proti výstavbě památníku. Korektně a na základě faktů vyvraceli její autoři nekritické velebení biskupa, osobnosti násilné pobělohorské rekatolizace, “narativ” o mecenáši a dobroději, který vybudoval město, a na víc se neptejte, nekažte nám dojem. Jenže role biskupa Castelcorna v dramatu čarodějnických procesů není formální a zanedbatelná.

No jo no, ale co už s hotovým památníkem... Hlasování o památníku v zastupitelstvu proběhlo až po dlouhých pěti letech, pro památník nehlasovali tři zastupitelé, z toho dva byli proti, jeden se zdržel hlasování.

Biskup Karel z Lichtensteinu Castelcorna si svůj okázalý památník v Kroměříži vybudoval už za svého života. Investoval do honosného zámku a zahrad, sbírek umění, které vtiskly Kroměříži tvář. Nic dalšího otisk jeho doby nepotřebuje.

Růžice památníku, nově označeného jako pocta jeho dílu, mají směřovat na místa jeho působení. Pieta za umučené a upálené nevinné oběti justičních vražd, tzv. čarodějnických procesů, která se odehrála 21. 10. na rohu Velkého náměstí, přidává k památníku pomyslný další směr: Šumpersko a Velkolosinsko. I to je “dílo”, kterému se ve městě, zvaném Hanácké Athény, rozhodli odhalit památník v 21. století.

