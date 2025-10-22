Mašek (ANO): Že prý nejsou jako Babiš. To fakt nejsou

Ticho! Teď se řeší Turek. A co ty peníze pro TOPku a STAN? To jsou ty naše „demokratické“ strany s rozpočtovou kázní! Takové morální veličiny, jako TOP 09 a STAN, že by byly zapletené do uplácení a rozdělování provizí? Vždyť to jsou přece „hodnotové“ strany s logem EU! To není možné přece!
A nejlepší výmluva roku? Vždyť ty děti pana ministra Rakušana si s těmi šifrovacími telefony jen hrály! Proč by taťka nedělal dětem radost?
A teď perla – podle soudu existovala dohoda, jasný klíč na dělení provizí mezi STANem a TOPkou. TOP 09 měla brát 50 %, STAN jen 30 %. Tak to bych chtěl vidět Rakušana, jak mlátí do stolu, protože jeho parta dostala míň než ti z Malé Strany. Půlka pro TOPku? To je koaliční spolupráce…
A pak přijde ten teatrální moment. Rakušan si stoupne před kamery a s vážnou tváří řekne: „Hnutí STAN s tím nemělo nic společného.“ A hned v dalším dechu dodá: „Peníze, které by mohly pocházet z této činnosti, jsme již dali na dobročinné účely.“
Jak můžeš odevzdat na charitu peníze, se kterými prý nemáš nic společného? To je, jako kdyby zloděj vyloupil banku, a pak řekl, že to nebyl on, ale ty peníze radši poslal sirotkům, aby měl klidné spaní. To je už diagnóza!
Že prý nejsou jako Babiš. To fakt nejsou. Tyhle partaje se totiž tváří jako andílci, ale kradou s moralistickým úsměvem a s obrázkem Havla na tričku!
autor: PV