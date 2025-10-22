Mašek (ANO): Že prý nejsou jako Babiš. To fakt nejsou

23.10.2025 14:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k provizím pro TOP 09 a STAN v kauze Dozimetr

Mašek (ANO): Že prý nejsou jako Babiš. To fakt nejsou
Foto: FB J. Maška
Popisek: Jiří Mašek, lékař a poslanec hnutí ANO

Ticho! Teď se řeší Turek. A co ty peníze pro TOPku a STAN? To jsou ty naše „demokratické“ strany s rozpočtovou kázní! Takové morální veličiny, jako TOP 09 a STAN, že by byly zapletené do uplácení a rozdělování provizí? Vždyť to jsou přece „hodnotové“ strany s logem EU! To není možné přece!

Anketa

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?

95%
2%
3%
hlasovalo: 6525 lidí

A nejlepší výmluva roku? Vždyť ty děti pana ministra Rakušana si s těmi šifrovacími telefony jen hrály! Proč by taťka nedělal dětem radost?

A teď perla – podle soudu existovala dohoda, jasný klíč na dělení provizí mezi STANem a TOPkou. TOP 09 měla brát 50 %, STAN jen 30 %. Tak to bych chtěl vidět Rakušana, jak mlátí do stolu, protože jeho parta dostala míň než ti z Malé Strany. Půlka pro TOPku? To je koaliční spolupráce…

A pak přijde ten teatrální moment. Rakušan si stoupne před kamery a s vážnou tváří řekne: „Hnutí STAN s tím nemělo nic společného.“ A hned v dalším dechu dodá: „Peníze, které by mohly pocházet z této činnosti, jsme již dali na dobročinné účely.“

Jak můžeš odevzdat na charitu peníze, se kterými prý nemáš nic společného? To je, jako kdyby zloděj vyloupil banku, a pak řekl, že to nebyl on, ale ty peníze radši poslal sirotkům, aby měl klidné spaní. To je už diagnóza!

Že prý nejsou jako Babiš. To fakt nejsou. Tyhle partaje se totiž tváří jako andílci, ale kradou s moralistickým úsměvem a s obrázkem Havla na tričku!

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Mašek (ANO): Jestli dnes někdo nemá právo moralizovat, je to Rakušan
Mašek (ANO): Po čtyřech letech zůstala černá díra
Mašek (ANO): STAN - politicko-podnikatelský gang, který se napojil na stát jako parazit
Mašek (ANO): Osm samozvaných zachránců republiky cvičí s transparenty

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Mašek , ANO , Dozimetr

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Dojde i na soud kvůli zapojení TOP 09 a STAN do kauzy Dozimetr?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Foltýn

Dobrý den, moc to nechápu, to že Foltýna platila armáda vám sdělil Fiala? Proč by to dělala? A i kdyby to dělala nebylo by to vlastně prašť jako uhoď, protože armádu platí vláda potažmo vlastně my? A budete se dál pídit po tom, kdo byl vlastně jeho nadřízený? Docela dost by mě to zajímalo.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nedostatek potřebného draslíku se projevuje únavou i nadýmánímNedostatek potřebného draslíku se projevuje únavou i nadýmáním Mladí rodiče vracejí ke starým vzorcům výchovyMladí rodiče vracejí ke starým vzorcům výchovy

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Sehnalová: Odhalení (nejen památníku)

15:14 Sehnalová: Odhalení (nejen památníku)

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k památníku biskupovi Karlu II. z Lichtensteinu-Caste…