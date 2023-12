Přijmi bělocha a snížíme ti plat. Na poradách IBM se to prý říkalo natvrdo

reklama

Tvrdá práce už dnes ve světle pravidel pro „diverzitu, rovnost a inkluzi“ nic znamenat nemá, což dle Carlsona ukazují i uniklé záběry z online porad, na nichž indicko-americký generální ředitel technologického gigantu IBM Arvind Krishna přiznává, že používal nátlak, aby se propouštěli vedoucí pracovníci a odebírali se jim prémie, pokud nediskriminovali při přijímání zaměstnanců způsobem, kdy by upřednostňovali černochy či Hispánce. O bílé a Asiaty totiž kvůli pravidlům pro diverzitu, rovnost a inkluzi v této společnosti nebyl zájem.



„Mám v tomto ohledu jasno. Očekávám, že na úrovni vedoucích pracovníků, tedy nejen mých nadřízených, ale všech vedoucích pracovníků ve firmě, se musí posunout o 1 procento dopředu na obou nezastoupených menšinách. Dovolte mi to říci. Asiaté v USA nejsou v technologické společnosti nedostatečně zastoupenou menšinou. Ostatní však ano. Totéž platí o genderové diverzitě. Takže vezmeme nedostatečně zastoupenou a genderovou menšinu. Obojí musíte posunout o procento dopředu. To povede k plusům na vašem bonusu. Mimochodem, pokud to nezvládnete, přijdete o část bonusu,“ sdělil Krishna na uniklých záběrech.

Novinář Tucker Carlson míní, že jde o jasnou podporu rasismu při odměňování a přijímání zaměstnanců do tohoto technologického gigantu a Krishnu označil mimo jiné za podporovatele „rasového fašismu“.



„Pozitivní diskriminace a její nová verze pravidel pro diverzitu, rovnost a inkluzi jsou samozřejmě formou protibělošského rasismu. Bílí muži jsou strukturálně znevýhodněni při získávání pracovních míst, při získávání zakázek, při přijímání do škol,“ podotkl moderátor. „Málokdo chápe, jak moc to poškozuje zemi a myšlenku země,“ dodal k dopadům pozitivní diskriminace na USA.



„Krishna je přistěhovalec do této země, je zjevně chytrý, zjevně tvrdě pracuje, za více než třicet let vystoupal na vrchol IBM, nyní je generálním ředitelem. Ale místo toho, aby prosazoval myšlenky, které učinily tuto zemi velkou, meritokracii, zcela se vžil – možná proto, že musí – do naší rasové hierarchie, do naší formy novodobého Jima Crowa,“ doplnil moderátor.

Dle Carlsona se přistěhovalcům vštěpuje rasismus a slova Krishny de facto znamenají, že „říká svým zaměstnancům, aby zaměstnávali méně bělochů, jinak budou potrestáni, bude jim snížen plat“.



Jiná část téhož uniklého záznamu ze schůzky ukázala klip, v němž Pail Cormier ze společnosti Red Hat, která je pod IBM, přiznává, že zaměstnanci, kteří se postavili proti iniciativám pro „diverzitu, rovnost a inkluzi“, již dostali padáka.



„Tvrzení, že neexistuje žádná odpovědnost za úsilí v oblasti rozmanitosti, rovnosti a inkluze nedává smysl… Já to velmi chápu, já jsem zodpovědný. Sám sebe činím zodpovědným… Zodpovědnost za to nese i vedení společnosti Red Hat. Budu velmi upřímný. Nebýt ochrany soukromí, tak bych mohl jmenovat několik vedoucích pracovníků za poslední rok a více, kteří byli hnáni k zodpovědnosti do té míry, že už tady v Red Hatu nejsou, protože nebyli ochotni dostát standardům rozmanitosti, rovnosti a inkluze, které jsme v této oblasti stanovili,“ řekl Cormier na dalším úryvku uniklé nahrávky, která podle Carlsona obsahuje snahu o diskriminaci, která je „neslučitelná s podstatou USA“.

„Bidenova administrativa sem nelegálně dováží miliony přistěhovalců z třetího světa a zároveň jim tvrdí, že zdrojem jejich problémů jsou běloši. Jak to nakonec dopadne?“ doplnil pak moderátor na sociální síti X.

The Biden administration is importing millions of third world immigrants to live here illegally, and at same time telling them that white people are the source of their problems. How’s that going to work out in the end? pic.twitter.com/mSbXjyML7C — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) December 28, 2023

