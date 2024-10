Případ recidivisty a korunního svědka: Soud tají, proč jedná za zavřenými dveřmi

Toho se měl dopustit tím, že sepsal notářský zápis, ve kterém údajně tvrdí, že ho jak politické z NCOZ, tak dokonce státní zástupci z Olomouce donutili křivě svědčit v případě zneužívání peněz z hazardu na dobročinné účely.

Jenže celý případ doprovázejí velké tajnosti. Předsedkyně soudního senátu Eva Šišperová totiž již během prvního soudního líčení v červnu letošního roku rozhodla o tom, že z celého soudního projednávání bude kompletně vyloučena veřejnost. Tedy projednávání obžaloby Jiřího Klanici se bude odehrávat zcela za zavřenými dveřmi a nikdo z veřejnosti, natož novináři, se nebudou moci soudního líčení osobně zúčastnit.

Obecně totiž platí, že soudní líčení jsou vždy veřejná. Trestní řád nicméně připouští, že za přesně definovaných okolností může soudce rozhodnout o vyloučení veřejnosti. Konkrétně jde o případy, kdy by mohlo dojít k ohrožení utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem nebo k ohrožení mravnosti, k ohrožení nerušeného průběhu jednání anebo by šlo o bezpečnost nebo jiný důležitý zájem svědků.

Ze strany Okresního soudu v Uherském Hradišti jsme se však žádné podrobnosti nedozvěděli. „Předsedkyně senátu postupovala zcela v souladu s ustanovením § 200 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, přičemž svůj postup řádně odůvodnila. Je pak věcí předsedkyně senátu, jaký postup zvolí, pakliže je tento postup v souladu se zákonem,“ napsal redakci Michal Tománek, tiskový mluvčí Okresního soudu v Uherském Hradišti.

Úspěšnější nebyla ani snaha buď získat písemné odůvodnění soudkyně Evy Šišperové, nebo se minimálně dozvědět, o které zákonem předepsané důvody se rozhodnutí soudkyně konkrétně opíralo. „Odůvodnění jednotlivých usnesení, kterými se upravuje vedení řízení a proti nimž není přípustný řádný opravný prostředek, jsou odůvodněna pouze krátce a ústně při jednání samém. Veřejnost mohla být s tímto odůvodněním seznámena u hlavního líčení, protože jistě do okamžiku vyhlášení takového usnesení mohla být veřejnost přítomna v jednací síni a až po vyhlášení takového usnesení (přijetí takového opatření) byla požádána o opuštění jednací síně,“ reagoval na dotazy mluvčí Michal Tománek s tím, že je to vše, co lze k dotazům ParlamentníchListů.cz sdělit.

„Domnívám se, že taková odpověď je dostatečná. Jak jsem již uvedl v minulé odpovědi, došlo k naplnění jednoho z důvodů předvídaných v příslušném ustanovení zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, v platném a účinném znění,“ dodal Tománek.

Důvody, proč veřejnost nemůže sledovat rozhodování soudu v případě obžaloby Jiřího Klanici, tak minimálně pro tuto chvíli zůstávají zahaleny tajemstvím. Přitom soud nerozhoduje o nijak závažné trestné činnosti. Uherskohradišťský státní zástupce totiž navrhl tamnímu soudu uložit Klanicovi nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání čtyř let, který by si měl odpykávat ve věznici s ostrahou. Jak jsme se však dozvěděli, státní zástupce však zároveň již dopředu avizoval, že může ještě návrh trestu změnit, pokud by v případě soudního líčení došlo ke změně důkazní situace či by nastaly nějaké polehčující či přitěžující okolnosti.

Jak už ParlamentníListy.cz v minulosti upozornily, obžalovaný Jiří Klanica ze Zlína se před soudem objevil již několikrát. Nicméně nejen jako obžalovaný, kdy si po vynesení rozsudku odpykával tresty odnětí svobody, ale také jako často velmi důležitý svědek. Jeho svědectví sehrálo důležitou roli například v ostře sledované kauze lihové mafie spojené se zlínským podnikatelem Radkem Březinou. Jeho stopa vede ale dokonce až na Slovensko, kde měl vypovídat při objasňování vraždy slovenského mafiánského zabijáka Róberta Niguta.

