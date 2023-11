Přípitek na comeback... Fico po debatě s Pavlem zavítal i k Zemanovi

reklama

„Roberte, moc rád tě vidím,“ přivítal Miloš Zeman ve své kanceláři v pražské Jaselské ulici nového předsedu slovenské vlády. „Jak žiješ?“

„Jako politik,“ zasmál se Robert Fico. Na jednání s bývalým českým prezidentem ho doprovodil i ministr zahraničních věcí Juraj Blanár, který s ním absolvuje celou cestu po České republice.

Pak Miloš Zeman slovenskému premiérovi předal dárek – knihu Futurologie, kterou napsal před padesáti lety. S věnováním, které si slovenský host hned s chutí přečetl.

„A až odejdou novináři, tak si připijeme. Na tvé vítězství, a protože jsem totéž sám prožil, tak na tvůj comeback,“ ocenil Miloš Zeman, který se zvolením v roce 2013 vrátil do české politiky po jedenácti letech.

Po úsměvech do kamer a fotoaparátů přítomných štábů se oba státníci usadili a štáby opustily kancelář.

Zatímco novináři odcházeli, zaslechli poznámku Miloše Zemana ohledně toho, jak moc se Robert Fico „zdržel“ u Petra Pavla. „Někdy dochází k tomu, že se diskuse protáhne. V tomto případě se tak nestalo,“ komentoval to Miloš Zeman zpětně před novináři.

„Hlavní téma byla spolupráce ČR a SR, a to zejména na půdorysu Visegrádské spolupráce,“ řekl dále novinářům Miloš Zeman. Diskuse podle něj byla přátelská, ale rovněž zajímavá a produktivní.

„Ocenil jsem, že se pan Fico dokázal dohodnout s panem Pellegrinim. A nebudu prozrazovat žádné velké tajemství, když řeknu, že doufám, že se obdobným způsobem na české politické scéně dokáže dohodnout Andrej Babiš s Tomiem Okamurou,“ dodal dále k průběhu rozhovoru na dotaz ParlamentníchListů.cz.

Robert Fico absolvuje v Praze tradiční „seznamovací“ návštěvu, kterou potvrdil tradici bývalých federálních partnerů, podle které čeští prezidenti a premiéři míří na první zahraniční cestu do Bratislavy, a ti slovenští naopak do Prahy.

Ve Strakově akademii byl premiér Robert Fico přijat premiérem Petrem Fialou, v Poslanecké sněmovně jej přijala Markéta Pekarová Adamová, v Senátu ho přivítal Miloš Vystrčil. Ten na tiskové konferenci uvedl, že oba mají rozdílné názory na dodávky zbraní Ukrajině, ale zdůraznil, že i Fico považuje za důležité zachování Ukrajiny v mezinárodně uznaných hranicích.

Pak kolona zamířila na Strahov, kde Fico položil květiny k pomníku Milana Rastislava Štefánika, slovenského zakladatele společného státu.

Nakonec Robert Fico zavítal i na Pražský hrad, i když Petr Pavel, který před volbami o Ficovi řekl: „Vyjádřil celou řadu názorů, které odpovídají spíše ruské propagandě než našemu vidění světa, to jsou všechno známé věci. To by jistě v případě jeho zvolení a získání důvěry do určité míry narušilo i vztahy mezi námi, protože bychom se na některé zásadní věci dívali jinak“.

Navíc před několika dny se objevily v českých médiích informace, že Ficovu návštěvu chtěl Pavel zrušit. Někteří čeští novináři před návštěvou psali, že Petra Pavla prý k přijetí Fica měla přemluvit až slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, se kterou má český prezident naopak nadstandardní vztahy.

Setkání na Pražském hradě proběhlo bez novinářů, tématem měly být bezpečnostní vztahy v Evropě. „Dobré vztahy mezi našimi zeměmi jsou naprostou prioritou a předvolební rétorika už nemůže vstupovat do současné spolupráce,“ uzavřel téma v rozeslaném tiskovém prohlášení Petr Pavel.

Po ukončení oficiálního programu státní návštěvy Robert Fico navštívil Miloše Zemana, ke kterému naopak má politicky blízko a v minulosti o něm hovořil jako o svém vzoru.

Sejít se podle informací má i s lídrem opozice Andrejem Babišem, i když to některým českým diplomatům mělo vadit. I s Andrejem Babišem se Fico potkával v minulosti jako premiér a měli dobré vztahy.

Když Fico hovořil s novináři po setkání u Miloše Zemana, ocenil jednání s Pavlem i s Fialou jako konstruktivní. „Jediný rozdíl mezi námi je v pohledu na válku na Ukrajině, kde jak pan premiér tak pan prezident setrvávají v názoru na vojenskou pomoc,“ dodal. Jednání s Pavlem o bezpečnostní situaci v Evropě Fico ocenil, bylo podle něj na vysoké odborné úrovni.

„Jejich obsah ani zdaleka neodpovídal té mediální dělostřelecké palbě, co se odehrávala před touto návštěvou,“ ujistil.

Někteří novináři i poté setrvávali v otázkách na vztahy s českými politiky, kteří mu k vítězství ani nepogratulovali. „Pánové, hledáte senzaci, kde není. Politika je velmi živý mechanismus,“ usmál se slovenský premiér. On prý po volbách řešil sestavení vlády, ne monitoring gratulací.

