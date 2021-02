Připojí se, nezapne mikrofon, vypne kameru a je pryč... Zkušená učitelka prozradila, co se stává při online výuce

PŘÍBĚHY TĚŽKÉ DOBY Už přes třicet let učí. Nyní sedmadvacet dětí v páté třídě na liberecké základní škole. Několikrát oceněná učitelka Věnceslava Drábková zažila ve školství mnohé, ale současná doba je nová i pro ni. Do pozdních večerních hodin vymýšlí atraktivní výuku, aby své žáky zaujala na dálku při distanční výuce a neodbíhali druhý den dopoledne od počítače. Těší se také na obnovení činnosti tanečního kroužku Tyk Tak, který založila v roce 2005. Vloni si připravili nejkrásnější formaci za celou jejich éru, ale nikomu ji nemohou předvést. A také na nejmladší hokejisty z přípravky, které také za normálních okolností trénuje. Ty však nyní nejsou...

Učitelka Věnceslava Drábková stejně jako mnoho jejích kolegů či spíše kolegyň apeluje na návrat dětí do škol. A vysvětluje i proč. „Některé děti jsou zodpovědné a cílevědomě pracují u počítače. Jiné – a týká se to i těch velice nadaných a chytrých – nedokážou sedět a koukat do obrazovky. Je to pro ně náročné,“ konstatuje. Zmiňuje jednoho velice nadaného žáka, kterému přezdívá raketový fyzik. „On se sice připojí, ale vypne mikrofon, nezapne kameru a odejde. Voláte ho marně. Mamince řekl, že ho to nebaví. Ačkoliv děláme různé věci. Koukáme na krátké filmy, máme kvízy a další. Vyhraju si s tím, chodím kvůli tomu spát v jedenáct v noci,“ vysvětluje. Podstatné podle ní je, že děti nemají kontrolu. „Kontakt mezi kantorem a dítětem ve škole je důležitý. Přijdete k dítěti a řeknete mu: Dávej pozor! A ono se vzpamatuje a funguje dál. U distanční výuky to tak úplně nejde, ta je taková anonymní,“ vypozorovala z praxe.

Těší se, až bude učit zase prezenčně. „Postavíte se před děti a i když vykládáte látku, reagujete na jejich podněty. Vrátíte se k tomu, čemu nerozumějí. U distanční výuky tomu tak není,“ vysvětluje. Práce je také komplikovanější a časově náročnější. „Když jdu do školy, mám vpodstatě všechno připravené na interaktivce. Teď kromě toho musím vytvořit nějaké testy, se kterými budou děcka pracovat samostatně, abych mohla pracovat s druhou skupinou. Dále kvízy. Prostě to musím udělat zajímavé, aby děti do počítače jen tupě nezíraly,“ upozorňuje. I ona si musí ale od koukání do počítače v průběhu dne odpočinout. „Když děti napíšou testy, uzavírám je ve dvě odpoledne. Pak si k nim sednu v šest večer, končím v jedenáct či o půlnoci. Což se mi v době prezenční výuky nestalo nikdy. Taky je toho požehnaně, opravujete sešity. Ale nejste z toho tak vyčerpaný, obrazovka prostě vysává,“ konstatuje.

Když se budeš bát, dostaneš to

Hodně se podle ní posunuli i kantoři. „Dokážou natáčet filmové šoty, pracovat na interaktivce v počítači. Po stránce IT toho umí o hodně více než před rokem,“ říká. Stejným posunem ale prošly v tomto směru i děti a jejich rodiče. „Musím říci, že fungují skvěle. Průšvihoví jsou sociálně slabí, protože mnohdy nemají možnost přístupu k počítačům, takže je školy půjčují. To je jediný problém,“ je si vědoma. Ovšem v její třídě tyto potíže nejsou.

Někomu to může pomoci, jinému zase ublížit. Je to žáček od žáčka

Věnceslava Drábková pracuje v oboru pětatřicet let. Za tu dobu se školství v mnohém proměnilo. Mluvila o tom i v dřívějším rozhovoru pro PL.cz, ještě v době před covidem. „Je ohromná úleva, že se v současné době nepíše vysvědčení, ale tiskne se. Pamatuji si jako začínající učitelka, kdy jsem měla pětatřicet dětí ve třídě a psala jsem každé vysvědčení krasopisně, aby měly děti památku. A teď vám ho vyjede počítač. je to na jednu stranu úleva, na druhou jsme nepsali individuální vzdělávací plán a další záležitosti,“ konstatovala.

Také se přiznala, že z jejího pohledu je problémem asistent ve třídě. „I před třiceti lety byly chytré a méně chytré děti. Na ty druhé se braly ohledy i dříve. Jsou to z mého pohledu špatně vynaložené peníze, které by se mohly použít jinde. Zkušený kantor dokáže v průběhu hodiny s dětmi pracovat, i když tam má velice inteligentního žáka, průměrného i toho s individuálním vzdělávacím plánem,“ uvedla.

Ale také chválila. „Zlepšilo se toho hodně. Vybavení tříd je fantastické. Pracuji na interaktivní tabuli a už si nedovedu představit, že bych bez ní učila. Mám ji osm let. Původně jsem se jí bála. Ale když tomu člověk přijde na chuť... Doma si můžu připravit cokoliv. Je tím velmi usnadněná výuka. V ten moment se můžu věnovat slabšímu žákovi nebo tomu inteligentnějšímu, protože už mám všechno předpřipravené,“ vysvětlovala. Dříve, než se probíraná látka napsala na tabuli, byla hodina pryč. „A o přestávce už jste se nestačil připravit na další. Teď si to jenom překliknu a mám tam další hodinu. K tomu máme výukové programy, které nám také hodně pomáhají. Jsou kompatibilní s pracovními listy, učebnicemi. Můžu najet na internet, kde se mi otevřou další výukové věci, kde můžou pracovat ti, kteří zvládnou práci samostatně či navíc. A opět se můžete věnovat inkludovaným dětem,“ popisovala před časem.

Dětí píšou a volají, že chtějí zpátky na parket

Zkušená učitelka byla několikrát oceněna. Například jako výrazná pedagogická osobnost Libereckého kraje v roce 2010. V roce 2005 založila taneční kroužek Tyk Tak, který se stal i mistrem republiky. Teď už se samozřejmě druhým rokem žádných soutěží neúčastní. „Chce se mi z toho plakat. Dali jsme dohromady nádhernou formaci. Vyjeli jsme s ní jednou, porotci vstali a tleskali. To bylo loni na přelomu února a března. Tam jsme byli první, všechno perfektní, že pojedeme dál, a najednou byl konec,“ vzpomíná. Koncem roku 2020 sestavu znovu nacvičili, na začátku roku 2021 chtěli opět vyjet, a zase nic... „Je to doopravdy formace, která je za moji éru nejkrásnější. A nemůžeme s ní nikam,“ mrzí ji. „Dětí píšou a volají, že chtějí zpátky na parket. Už by to mohlo skončit,“ přeje si.

Podobné je to i s malými hokejisty, které v Turnově také Drábková trénuje. Konkrétně úplně ty nejmenší – přípravku ve věku pět, šest, sedm let. Tedy teď je samozřejmě netrénuje. „Kondice každého člověka je pryč za tři měsíce, když netrénujete. Pro děti je kondice důležitá. A teď po třech měsících odešla. Než se dostanou na stejnou úroveň jako před rokem, bude trvat minimálně půl roku,“ upozorňuje trenérka, která má ještě jednu zálibu, a tou je kynologie. Vzhledem k tomu, že se před pár lety začala věnovat i komunální politice, přestala na ni mít čas. Jezdila po výstavách s plemenem nazvaným pekingský palácový psík a s jedním se umístila na čtvrtém místě na světě. V době pocovidové plánuje, že se k psíkům zase vrátí. Otázka je, kdy to bude...

