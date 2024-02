Připomíná soudruha Štěpána, pustila se Pekarová do Schillerové

reklama

Během setkání s občany ve Frenštátě pod Radhoštěm poslankyně za ANO Alena Schillerová srovnala komentáře politiků z TOP 09 včele s předsedkyní strany Markétou Pekarovou Adamovou s „prázdnými kecy komunistických pohlavárů“. „Je to hrozné. My, co jsme vyrostli v komunismu a poslouchali jsme prázdné kecy komunistických pohlavárů, tak jako kdybychom se vrátili hromadu let zpátky,“ řekla Schillerová.

„Mám ráda mladé lidi, učila jsem přes dvacet let externě na právnické fakultě, jsem matka dospělých dětí a trojnásobná babička. Takže já mám k mladé generaci obrovský vztah,“ uvedla na pravou míru Schillerová.

Uvedla, že není toho názoru, že na všechny funkce ve státní správě je třeba dosáhnout určité věkové hranice. „Ale na druhé straně si říkám, že předsedou Poslanecké sněmovny by měl být člověk, který má něco odžito,“ dodala a očividně tato slova mířila znovu na předsedkyni TOP 09, která je současně i předsedkyní Sněmovny, Markétu Pekarovou Adamovou.

Kdyby vás zajímalo, jak to vypadá na výjezdech ANO a co se tam probírá. pic.twitter.com/fd6gHNOyHO — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) January 31, 2024

Ta se vůči jejím slovům na sociální síti ohradila. „Zaznamenala jsem slova Aleny Schillerové o tom, že jsem na předsedkyni Poslanecké sněmovny moc mladá,“ uvedla svůj příspěvek na X Pekarová.

Schillerové podle jejího názoru chybějí potřebné argumenty k oprávněné kritice, když se snížila k této „neoriginální taktice“. „Jde o dosti neoriginální taktiku, jak dehonestovat odpůrce, když chybějí argumenty. Trochu mi to připomíná soudruha Štěpána,“ vrátila Schillerové srovnání s komunistickými předáky.

Následující vzkaz nicméně Pekarová odkázala mladým lidem. „Politika je tu i pro vás, angažujte se v ní nebo buďte aktivní jakkoliv jinak,“ povzbudila mladé předsedkyně Poslanecké sněmovny.

„Takovéhle výroky by nás měly naopak vybudit, ne odradit. U mě najdou mladí lidé vždy podporu a zastání,“ slíbila Pekarová.

