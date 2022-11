Přišel Zaorálek a ukončil Václava Havla... Hrušínský se rozepsal nad rozhovorem Magdy Vášáryové

Anketa Líbil se vám plakát „Putin v pytli na mrtvoly“, který vyvěsil Rakušan? Líbil 1% Nelíbil 98% Nezajímá mě to 1% hlasovalo: 13983 lidí

„A vaši favorité proti nim vystupují tak přesvědčivě a zásadově, slibují vám, že teď už opravdu zavedou i to euro, co vám slibují desítky let, a také chtějí víc Evropské unie a spravedlnost pro všechny stejnou a vymahatelné právo chtějí, je přece jejich prioritou, a vůbec všechno dobré pro nás chtějí. Slibuji, slyšíte ze všech stran. Tak jdete a dáte jim svůj hlas. A najednou, hned po volbách slyšíte od těch vámi zvolených zásadových a přesvědčivých favoritů, že všechno je složitější, že oni teď musejí myslet především na lidi a v jejich zájmu se teď spojí třeba s čertem, nebo s hnutím, které sice vede ten obžalovaný estébák, proti kterému se tak přesvědčivě vymezovali, ale ten je před soudem, ten přece není na těch radnicích, kde my teď budeme spolu vládnout. Totiž spolu s tím jeho hnutím,“ dodává.

„Vždyť to hnutí vlastně není on, to je všechno jinak, a hlavně všechno je v zájmu našich lidí, aby to i na těch malých městech fungovalo. Stojíte jako zmoklá slepice a říkáte si, ale vždyť my, voliči, jsme taky lidi. A my jsme vás volili kvůli něčemu jinému. A najednou si nemůžete vzpomenout, co to vlastně bylo, že jste tomu tak uvěřili. Ale to už vám říkají – vy teď mlčte a nerušte nám klid na práci. My teď musíme čtyři roky vládnout a my víme nejlíp, s kým uzavřeme po celé zemi naše koalice. A na euro zapomeňte, na to je ještě brzy. Nám trestně stíhaní už tolik nevadí a obžalovaní vlastně také ne a vůbec, nám žádná ulice diktovat nebude. Počkejte si na příští volby, tam se můžete svobodně vyjádřit. Tak tam stojíte a čekáte a říkáte si, že třeba nebude tak zle. Můžete jít demonstrovat na Václavák nebo na Letnou nebo můžete napsat něco na Facebook a tak,“ řekl Hrušínský.

Fotogalerie: - Podněsterské Bendery

„Mimochodem: s demonstracemi je to také někdy legrační. Vidíte třeba nedávno (před pár lety), jak na tribuně vystupují výborní herci z nejmenovaného výborného divadla a mluví skvěle, žádají demisi estébáka, který byl v té době premiérem české vlády, a jsou nekompromisní, jsou výborní. Jenže pak si uvědomíte, že zatímco výborně a plamenně mluví, tak ve stejném okamžiku jejich dlouholetá ředitelka úřaduje jako poradkyně ministra vlády, kterou vede právě ten estébák, co se proti němu její herci na tribuně vymezují. Já vím, dělá to kvůli výhodám pro jejich výborné divadlo, které tolik let vedla. Tak tam zase stojíte jako zmoklá slepice, koukáte na tu demonstraci a říkáte si, že jiná divadla by možná nemusela být tak znevýhodňována, ale přece se kvůli výhodám nespojíte s estébákem nebo s kdejakým socialistickým ministrem jeho vlády. Vy věříte ideálům Václava Havla. Toho Havla, kterého tolik lidí na celém světě dodnes obdivuje právě proto, že se nikdy nezpronevěřil svým ideálům,“ zmiňuje Hrušínský.

„Mimochodem, Magda Vášáryová ve výtečném rozhovoru s Karlem Hvížďalou říká, že Václav Havel v Čechách skutečně zemřel až s nástupem Zaorálka a jeho náhlé změny orientace české zahraniční politiky na pouhý byznys oproštěný od důrazu na ochranu lidských práv. Byznys ve prospěch Ruska a Číny. Vy byste šli takovému Zaorálkovi radit? A navenek byste říkali, že věříte ideálům Václava Havla? Jo, to jsou paradoxy. S Vaňkem se raď. A Hvížďalovu knížku Vlčice vám doporučuji. Stojí za přečtení. Přeji vám všem, milí kolegové, hezkou sezónu a šťastnou ruku při blížící se nešťastné přímé volbě prezidenta České republiky. A nebojte se, zase bude proti čemu demonstrovat. Slibuji,“ zakončil.