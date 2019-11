Příští vláda bez oligarchy, vyhlásila Pekarová Adamová. Dokáže prý spolupracovat s ODS, lidovci i Piráty

TOP 09 má nového předsedu, resp. předsedkyni. Jde o jedinou současnou sněmovní stranu, kterou vede žena. Jaké plány má s TOP 09, která z takřka 17 procent v roce 2010 spadla pod šest procent ve volbách 2017? V rozhovoru pro Český rozhlas prozradila, že jako šéfka strany má před sebou hodně práce. V první řadě hodlá všechny členy strany přesvědčit, že je i jejich předsedkyní. Věří, že výsledek volby bude respektovat i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Věřím, že i on bude nápomocen tomu, aby to fungovalo,“ poznamenala na konto Kalouska s tím, že i on mluvil o tom, že stranu není dobré štěpit, takže současná šéfka strany věří, že se toho bude držet i teď.

Hodně práce má prý před sebou i její první místopředseda Tomáš Czernin, který by podle Pekarové mohl např. získávat podporu voličů na venkově. Sám o tom ostatně mluvil, že je třeba vyrazit i do menších obcí, když kandidoval na předsedu strany a ve střetu s Markétou Pekarovou Adamovou neuspěl.

Sama se prý chce dívat především do budoucna a nepitvat minulost. V budoucnosti si umí představit spolupráci s ODS, s hnutím Starostové a nezávislí, s lidovci, a dokonce i s Piráty. „Třeba v případě prezidentských voleb si umím představit i spolupráci s Piráty, která má v některých ohledech hodnotové ukotvení velmi podobné těm ostatním stranám. To znamená, že jí záleží na svobodě a demokracii tady u nás. To je ten úplný základ, který nás spojuje a pro který je nutné se spolu bavit,“ poznamenala Pekarová Adamová.

V příštím roce čekají Česko krajské a senátní volby a už tam by Pekarová Adamová ráda spolupracovala s dalšími stranami. Někde se může podařit to, že si opoziční strany v některých obvodech nebudou navzájem stavět protikandidáty, aby opozice udržela většinu v horní parlamentní komoře, a tvořila tak protiváhu vládnímu hnutí ANO, koaliční ČSSD a SPD a komunistům, kteří s vládními stranami nejednou hlasovali shodně.

Nedívá se však jen na senátní a krajské volby, ale i na volby sněmovní, k nimž dojde pravděpodobně koncem roku 2021. V těchto volbách by ráda znovu spolupracovala s hnutím STAN, protože věří, že společně mohou získat přes deset procent hlasů.

„Měli bychom se snažit, abychom dosáhli toho zásadního, aby tady příští vláda už byla bez oligarchy, který nemyslí na budoucnost a řídí se heslem po nás potopa,“ upozornila v narážce na současného předsedu vlády Andreje Babiše (ANO). „On skutečně dělá jen krátkodobá opatření, která nemají efekt pro budoucnost. Za šest let, co tady tato vláda je, tak nepřipravila jedinou reformu a ty jsou natolik nezbytné a potřebné, že to je jedna z těch zásadních věcí, které je potřeba hned v dalším volebním období nastolit k řešení,“ tepala dál šéfa hnutí ANO.

Má za to, že je třeba řešit reformu školství i reformu zdravotnictví, aby v budoucnu nezkolabovalo. Kromě toho je třeba bavit se o přijetí eura. Pekarová věří, že časem většina společnosti přijme tuto myšlenku za svou. „Pro nás není alternativou žádná jiná možnost, prostě Evropská unie představuje bezpečný prostor pro život. Je to ekonomicky nejsilnější subjekt na světě. Máme tady velmi dobré podmínky života, takže věřím, že se většina společnosti otočí jiným směrem, než směřuje doposud,“ zdůraznila dáma s tím, že dosud bylo slyšet především odpůrce eura a ona to chce změnit. Mimo jiné poukazem na ekonomickou situaci na Slovensku, kde se platí eurem.

Neplánuje však žádné trvalé slučování s jinými politickými subjekty.

Ve Sněmovně prý již teď zvedá téma ochrany přírody, protože řada lidí již dnes zjišťuje, že ve studních nemají vodu nebo v jejich okolí ubývají lesy. TOP 09 chce prý tuto situaci řešit ještě intenzivněji než dosud.

„Životní prostředí je téma, kterým se na oko zabývá každý, ale současně jsou někteří politici ochotní říkat, že třeba klimatická změna vůbec neexistuje, že to je nějaký blud, výmysl nebo ideologie, a přitom jde o věci, na které vědci upozorňují už 30 let. Ti ostatní to mají v programu jenom z povinnosti, ale pak jsou ochotni... hlasovat proti ochraně našeho národního bohatství,“ vysvětlovala Pekarová Adamová, podle které od TOP 09 nic podobného očekávat nelze.

Současně chce chránit veřejnoprávní média „před všemi útoky, kterých se na ně valí spousta ze strany ne úplně těch demokraticky smýšlejících politiků“, zdůraznila.

Věří, že získá hlasy voličů, kteří jsou aktivní,kteří skutečně myslí na životní prostředí, živnostníky a občany, kteří vědí, že potřebujeme reformu školství.

