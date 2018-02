Příštím českým premiérem prý může být Tomio Okamura

„Tady v Praze nebo i v jiných velkých městech jsme v prezidentských volbách volili podle hodnot. Rozhodovali jsme se mezi Východem a Západem; nedůstojností a slušností. Okraj republiky ale takto nevolil. Okraj republiky volil protestně,“ začal svůj apel Klimeš.

Pokud se podíváme, kde měl staronový prezident Miloš Zeman největší podporu, zjistíme prý, že se jedná o bývalé Sudety, kde kdysi žili převážně čeští Němci po válce se do těchto regionů nastěhovali Češi. Dnes už tedy srdce a okraj republiky nedělí jazyková bariéra jako kdysi. Jenže místo ní tu vyrostla bariéra jiná, bariéra mnohačetných exekucí, bariéra nezaměstnanosti a bariéra nižší kupní síly nebo horší dopravní obslužnosti.

Tyto bariéry stoj mezi vnitrozemím a Sudety už dlouho. Jen dřív nebyly tolik vidět, protože lidé tam nechodili tolik k volbám. Měli jiné starosti. Jenže v loňských, sněmovních volbách a letošních volbách prezidentských promluvili tito nespokojení lidé dost nahlas. Napřed dopomohli k velkému volebnímu zisku hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury a letos zvolili prezidentem Miloše Zemana.

Podle Klimeše je na čase řešit mnohdy tíživou situaci obyvatel „Sudet“. Tamní města, obce a vesnice by např. mohly dostávat více peněz z rozpočtu, tamní obyvatelé by cítili, že se o jejich osudy zajímají i jejich spoluobčanů z dalších českých a moravských krajů. Do Sudet je třeba dostat rychlejší internet, dobře fungující školy nebo lepší dopravní síť.

„Pokud to nezvládneme, periferie se nám o příštích volbách odvděčí třeba i premiérem Tomiem Okamurou,“ uzavřel varovně Klimeš

