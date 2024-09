Privatizace zdravotnictví. Lobbisté už se těší, varuje poslanec lékař Síla

„Není to tak, že ministr Válek je takový šílenec, určený k odvolání. On je velice chytrý a vzdělaný člověk. To, co dělá, respektive nedělá nic, za to je placený,“ zhodnotil šéfa resortu zdravotnictví doktor Síla.

Privatizovat zdravotnictví. Už aby to šlo…

„V 90. letech se ještě premiér Klaus domlouval s prezidentem stomatologické komory, že by se mělo zprivatizovat zdravotnictví. Když si vezmete úhradovou vyhlášku a peníze, které jdou zubařům, tak křivka má regresivní směr. Z 80 nebo 90 % v roce 1993 dnes není ani 8 %, které jdou na stomatologii. A to chtějí aplikovat na veškeré obory medicíny. Pak do toho vlítl Topolánek se svojí nenažraností a rozhodl se, že to zprivatizuje. Skončili na 30 korunách a šli od válu. Když vládla ODS nebo TOP 09, tak za vlády těchto stran došlo k tomu, že veřejné služby a zdravotnictví byly rozkládány. A to se týká i školství. Důchody také,“ konstatoval Síla.

A povzdychl si, že jde o složitou problematiku. „Nejsou lékaři, protože Fialova vláda odebrala ze zdravotnictví 14 miliard. Ty peníze pochopitelně chybí. Není na školy, není na lékařské fakulty, na asistenty, na profesory. Prý navýšili částku a že bude víc lékařů. V 90. letech bylo zhruba průměrně 1100 absolventů; dnes je 1780. Ale z toho je 300 absolventů v anglickém jazyce, kteří si studium zaplatili; ti odpromují a odjedou zpátky na Západ.

Dalších 200 lékařů jsou Slováci, kteří se dnes již také vracejí zpátky domů, protože na Slovensku je nový zákon, který dává lékařům o 30 % vyšší mzdy, než mají tady u nás. Pak je tam také velké množství žen, které budou na mateřské dovolené. Takže těch absolventů je podobně jako v 90. letech.

Dnes je to záměr – a to se vracím k Válkovi. Jde o to, že chtějí tímto způsobem přerušit dostupnost zdravotní péče. Oni se prostě neustále snaží privatizovat zdravotnictví. Jediný, kdo tomu dával řád, byl Kubinyi. Jenže ten vydržel ve funkci dva a půl měsíce. Když se snažil udělat pořádek v pražských nemocnicích, sloučit je, byl okamžitě odvolán,“ konstatoval poslanec za SPD, zdravotní expert.

Lobbisté: Už aby to bylo…

„Lobby se už těší na privatizaci. Chtějí zavést takzvané osobní účty. To je něco podobného, jak je v Americe. Já jsem to nazval amerikanizací našeho zdravotnictví, co tu u nás provádějí. V USA je průměrná mzda 39.000 dolarů za rok,“ vypočítával Síla. „Zdravotní pojistné je 321 dolarů měsíčně. To je pojištění u lidí, kteří nemají více peněz. To zajišťuje ale jen něco, ne všechno. K tomu mají ještě spoluúčast 4400 dolarů za rok. Takže daný člověk to platí svému lékaři, a až částku vyčerpá, pak to teprve platí pojišťovna. A pak má další spoluúčast, kterou má ve smlouvě a na svém zdravotním účtu, to je 30, 40, 50 %, podle druhu pojištění. Pohotovost tam stojí 150 dolarů. U nás je to 90 korun. Když chcete sanitku, je to dalších 150 dolarů. Bohatí si mohou zaplatit pojištění – těm pak pojišťovna hradí vše, v komplexní zdravotní péči.“ poznamenal doktor Síla.

A upozornil: „U nás se obdobný systém má už na podzim projednávat v Poslanecké sněmovně.“

„V USA je 25 % privátních nemocnic ve správě zdravotních pojišťoven, které určují kvalitu léčby, a tím způsobem to je řízená péče. Oni mají smlouvu s nejlevnějšími lékaři a když jste u nich pojištěni, tak k těm musíte jít. To tady, u nás, teď chtějí zavést také. Nezáleží na tom, jestli je lékař dobrý, nebo špatný. Ale na tom, kolik chce peněz od zdravotní pojišťovny,“ překvapil mnohé Síla.

V USA 18 % peněz na zdravotnictví skončí v byrokracii

„Šéf americké zdravotní pojišťovny tam není od toho, aby platil za léčení lidí, ale aby zaplatil co nejvíce svým akcionářům a aby vydělal pro ně co nejvíc peněz. Provoz zdravotních pojišťoven tam stojí 17 % – u nás jsou to ze zákona 3 %. Proč je to v USA tak drahé? Protože tam mají zaměstnané specialisty, kteří – jakmile přijde faktura z nemocnice po operaci, tak studují tu zprávu, aby tam našli nějakou výjimku – a odmítnou zaplacení. Z toho vyplývá, že v USA je 50 % všech insolvencí způsobeno nedoplatky u zdravotní péče. Ti lidé pak musí prodat dům, auto, a třeba pak žijí u svých dětí.“

Praktický lékař má v USA podle poslance SPD „ročně zhruba 70.000 dolarů, zubař 160.000, chirurg 210.000, zdravotní sestra 45.000 dolarů za rok. Já jsem kdysi chtěl emigrovat do USA jako neurochirurg a tenkrát mi nabízeli 180.000 dolarů ročně. A proč. Tolik? Je to hodně peněz, ale jak mí říkali, 60.000 dolarů z toho se zaplatí pojistka právě pro ten případ, že dojde k nějakému pochybení, něco špatně vyplněno na pojišťovně a podobně.“

„Celkem tedy 18 % peněz, které jdou v USA na zdravotnictví, skončí v byrokracii. A to chtějí zavést u nás. Proto ta amerikanizace zdravotnictví. Ta je ta Fialova parta s Válkem,“ vysvětlil přítomným několika desítkám občanů pošumavských Klatov MUDr. Jan Síla.