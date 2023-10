Pro dobrotu na žebrotu. „Nedomysleli jsme to.“ Babiš o tom, co mohl udělat s ČT

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) byl hostem pořadu Aby bylo jasno, kde se opřel do „prolhané“ vlády premiéra Petra Fialy i do veřejnoprávních provládních médií. Věnoval se také řešení sílící nelegální migraci, kterou podle něj nejsou současní evropští politici schopni vyřešit. A prozradil také, s kým by hnutí ANO chtělo vládnout.

Hnutí ANO vyvolalo minulý týden hlasování o nedůvěře vládě, neuspělo. Jedna z divaček pořadu Aby bylo jasno Babišovi napsala, že jeho hnutí by mělo organizovat demonstrace, kde by se projevila i podpora občanů, která by donutila vládní „sebranku skončit“. Předseda ANO ocenil demonstrace předsedy strany PRO Jindřicha Rajchla, kam chodí i voliči ANO. Zdůraznil, že v parlamentní demokracii je to nejdůležitější, aby lidé přišli k volbám vyjádřit svůj názor.

Následně kritizoval, že premiér Petr Fiala (ODS) na půdě Poslanecké sněmovny „lže“ a přivlastňuje si úspěchy vlády ANO. „Oni v podstatě neudělali nic. Je to šok, jak oni lžou, jsem z toho úplně konsternován, proto jsem k tomu ve Sněmovně dvakrát vystoupil,“ doplnil Babiš, který se pousmál nad omluvným komentářem Seznam Zpráv, že přestože současná vláda slibovala nezvyšování daní, zřejmě to nakonec jen neodhadla. „Je to výsměch, a to, že média jsou na straně této pětikoalice, že manipulují, že zvou lidi, kteří garantují, že budou mluvit proti nám, je evidentní,“ zopakoval šéf hnutí ANO.

Proč se s kartou „Antibabiš“ mezi politiky a médii stále hraje, si vysvětluje následovně: „Je to ten polistopadový kartel, mají společnou historii, kolik novinářů hrálo společně s politiky fotbal, psali jim projevy, znají se velice dobře. My do toho vstoupili jako nějaký cizí element. Nemám koaliční potenciál, protože nekradu, nedělám kšefty, neživím se politikou, proto je tu kontinuálně ta nenávist ze strany mnoha médií a novinářských aktivistů,“ sdělil současný lídr parlamentní opozice.

„Oni stále mluví o hodnotách, ale jaké jsou to hodnoty? Lhaní, korupce, Dozimetr, kšefty, koryta pro kámoše, to jsou jejich hodnoty. Neuvěřitelně lžou, je to absolutní šok, ten projev pana premiéra. Je to neuvěřitelné, s tím se člověk už musí narodit. Já mám dobré hodnoty, my takoví nejsme, my máme problém se takto chovat,“ pousmál se někdejší předseda vlády.

Média bylo téma, které diváky pořadu Aby bylo jasno velmi zajímalo. Konkrétně se Babiše dotazovali, proč, když hnutí ANO mělo ve vládě s ČSSD a KSČM většinu, nezatočilo s médii, která pětikoalici pomohla vyhrát volby. Diváci odkazovali na návod z úst exprezidenta Miloše Zemana, který radil, aby dvakrát neschválili výroční zprávu České televize. Babiš uvedl, že k takovému kroku panovaly ve vládě obavy: „Byli jsme slušní, byli jsme naivní, my jsme se toho báli. Já jsem člověk, který na rozdíl od pana prezidenta Zemana, který miluje kontroverze a nějaké střety, tak já to nemám rád. Proto jsem byl naivní a nedomysleli jsme to. Mysleli jsme, že Česká televize je objektivní, ale potom se ukázalo, že debaty 2017, 2021... Moravec, Witowská a Řezníček to absolutně zneužili proti mně,“ hovořil Babiš o manipulaci v médiích veřejné služby a používání dvojího metru.

Dalším tématem, o němž se v současnosti opět ve velkém hovoří, je migrace, přispěl k tomu i palestinsko-izraelský konflikt. Andrej Babiš nastínil cestu možného řešení: „Řešení je, že Německo už nebude dávat migrantům peníze a my nesmíme dopustit, aby sem tito ilegální migranti přišli. Myslím, že pro Německo je už pozdě, pro nás ne. Pan ministr vnitra, který je samozřejmě totálně neschopný a spolupracoval na této migrační zradě, by měl vyhnat naše policisty do ulic a každý, kdo tu nemá povolení pobytu, by měl odejít,“ dodal na adresu ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který odsouhlasil za vládu migrační pakt.

„Musíme vyjednat, aby ty státy, odkud pocházejí nelegální migranti, je vzaly, to je problém Evropy. Po Evropě se nám potulují stovky tisíc ilegálních migrantů bez azylu, páchají občas sexuální násilí i teroristické útoky. Když o tom mluvím, tak Česká televize říká, že mám nějaké dezinformace, já jen čtu, co se děje v Evropě, a je to špatně. Teď jsme viděli v ulicích Palestince, možná ale jednou uvidíme i jiné kultury a budeme se divit, kolik jich v Evropě je,“ doplnil šéf hnutí ANO. Evropská unie se podle něj nemůže dohodnout na důsledné obraně před nelegální migrací. „Ti politici, kteří tam jsou, nejsou schopni se na takovém řešení dohodnout,“ doplnil.

Mnoho diváků zajímali možní koaliční partneři hnutí ANO. Objevovala se ostrá kritika, že by ANO snad chtělo vládnout s ODS, a padlo mnoho dotazů, proč se ANO brání koalici s SPD. „S ODS určitě ne, lidé čtou nějaké nesmyslné články nějakých novinářů a komentátorů,“ zamračil se předseda ANO, který připomněl, že hnutí založil kvůli korupci v ODS. „A SPD? My v podstatě ho ve Sněmovně bráníme. Ale pan předseda Okamura do nás spíše kope a kritizuje nás. Myslím, že SPD směřuje správným směrem, takže s SPD my nemáme problém. Ale přece jenom, i když jsme v opozici a stále proti vládě, tak nějakým způsobem soutěžíme o voliče,“ sdělil opozičník.

Někteří diváci volali po sjednocení opozice, která by pod svá křídla vzala všechny malé vlastenecké strany a hnutí a společně by „zachránily naši zemi“. S tím Andrej Babiš souhlasí, zmínil však, že společnou řeč musí nejdříve najít mimoparlamentní opozice. „Milion hlasů nemá zastoupení ve Sněmovně. Ale PRO, Trikolora, Svobodní, Zelení, Šlachta, ČSSD, KSČM... Oni se musejí sjednotit, ne že každý bude zase bojovat za to své. Měli by se spojit. My víme, že budeme potřebovat koaličního partnera. Je to těžké, ale do toho nemůžeme my zasahovat, není to naše role, abychom je přesvědčovali,“ řekl expremiér Andrej Babiš, že tyto strany a hnutí musejí vytvořit uskupení, s nímž by ve volbách měly šanci uspět.

