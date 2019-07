Pro mě to žádný problém není, hájil poslanec ANO vyšetřovaného premiéra. Vadí mu, že se to musí neustále řešit

Společné vládnutí hnutí ANO a ČSSD zatím pokračuje. Premiér Andrej Babiš a předseda sociální demokracie Jan Hamáček se snaží dostat k prezidentovi, aby mu znovu vysvětlili, proč to má s ministrem kultury udělat tak, jak to žádá ČSSD. Jak vlastně poslanci hnutí ANO vnímají dnešní tahanice o post ministra kultury? Nejen na to se tentokrát v pořadu Interview na ČT24 ptal Daniel Takáč místopředsedy zahraničního výboru PS Jaroslava Bžocha (ANO).

Hned v úvodu Jaroslav Bžoch předeslal, že si nemyslí, že by vládní krize kvůli ministru kultury byla ve svém výsledku tak razantní, že by to ovlivnilo společné vládnutí ANO a ČSSD. „Mluví se tu o krizi a já si nemyslím, že by to byla taková krize. Pokud se bavím s kolegy, jak zasedá kabinet, tak je tam atmosféra taková, že se pracuje dál a plní se programové priority,“ popsal Bžoch se slovy, že problém s odvoláním ministra nijak zvlášť chod vlády neovlivňuje.

„A nepřijde vám to trochu málo? Neměl by premiér udělat pro ČSSD víc?“ zamračil se Takáč a zdůraznil, že Babiš coby premiér je ten, který se může na prezidentovi něčeho domáhat. Bžoch zmínil několik jednání, která za poslední dny se Zemanem proběhla, z čehož usuzuje, že se premiér do řešení situace dostatečně vložil. „Snaží se situaci dotáhnout do cíle, sám by to měl rád za sebou, abychom už mohli pokračovat dál v práci,“ míní Bžoch.

Zdůraznil, že ze strategických důvodů premiér po schůzce s prezidentem nepřijde přece ven a nevypustí hned vše, co na schůzce zaznělo. Neví to prý ani on sám, o čem se bavili mezi čtyřma očima. Moderátora Takáče opět zarazilo, že premiér neinformuje své poslance o souvislostech vládnutí v České republice. „Měli byste mít zájem znát podrobnosti,“ poučil Takáč důrazně Bžocha. „Pan premiér nám neříká ze strategického důvodu vše a nemyslím si, že bychom to měli vědět,“ odvětil smířlivě Bžoch.

Není toho názoru, že je sociální demokracie stranou, která stále jen někam ustupuje. „Nevidím pro to ani důvod, pokud se jedná o ministra Antonína Staňka, tak zatím ani nikam neustoupila, mají právo na odvolání a Babiš postupoval, jak má podle koaliční smlouvy,“ podotkl.

„Prezident by měl vyhovět ČSSD, která žádá odvolání svého ministra kultury a má jiného nominanta,“ myslí si Bžoch, podle kterého je hlavní otázka, jak rychle by to mělo být. „Jestli má pan prezident nárok navrženého kandidáta komentovat, to je už spíše otázka na ústavní právníky,“ říká místopředseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny.

Osobně Bžoch není toho názoru, že by Zeman nakládal s ústavou tvůrčím způsobem. „Pokud by to ale došlo do nějaké fáze, kdy ústavu porušuje, tak by bylo nasnadě jej už zastavit,“ uvedl.

„V současné chvíli by premiér určitě neměl na prezidenta podávat kompetenční žalobu,“ je přesvědčen Bžoch. Jednání stále probíhají, takže je to prý v pořádku. Připomněl, že Zeman řekl, že je Staňka ochoten odvolat k 31. červenci. „Tato diplomatická varianta je vždy lepší,“ poznamenal.

Takáč namítl, že se to celé táhne už dva měsíce a nebere to konce. „Až pokud by se přestala situace vyvíjet, třeba že by nebyl prezident připraven odvolat ministra Staňka, tak by asi přišel moment říct si: co tady děláme,“ zamyslel se Bžoch nad tím, kdy by přetekl jeho pomyslný pohár trpělivosti.

Pokud by se ČSSD přece jen nakonec rozhodla z vlády odejít, představoval by si Bžoch pokračování vládnutí v České republice tak, že by premiér obešel další opoziční strany a snažil se dojednat novou koalici a podporu. „Moje přání ale je, aby to zůstalo tak, jak to je teď,“ doplnil s tím, že jiné varianty si zatím nepřipouští.

Na přetřes přišel i další problém spojený s podnikáním premiéra Andreje Babiše. Daňový server Neovlivni.cz napsal, že: farma Čapí hnízdo má další problém. Policie zahájila úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu krácení daně. Což serveru potvrdila i policie. „To je nová informace, ale co se týče střetu zájmů nebo trestního stíhání, tak bych rád nechal konat policii,“ nechtěl Bžoch situaci více komentovat.

„Takže vám to nevadí, že jsou s vaším předsedou spojovány takové problémy?“ nenechal se odbýt moderátor. „Mně na tom vadí jen jedna věc, že se na tom neustále otáčíme a řešíme to na plénu. Nikdo ještě neřekl, že se to vše opravdu stalo,“ hájil Bžoch svého předsedu a Takáčovi připomněl, že dokud nebude ve vyšetřování jasno, tak k tomu není co říct. „Pro mě to momentálně žádný problém není, nevidím nic, co by mělo vést k výzvám, aby premiér rezignoval,“ dodal Bžoch jasně.

Nic z toho premiéra, který chce v Evropské unii něčeho dosáhnout, prý neoslabuje. „Oproti ostatním premiérům, které jsme měli, je tím jedním z mála aktivních. A také jeden z mála, který je schopen zavolat svým partnerům a řešit věci přímo a rychle,“ zdůraznil Bžoch s tím, že nemá ani žádné informace z Bruselu, že by s Babišem nikdo nechtěl jednat.

Velmi kladně Bžoch také hodnotí to, čeho Babiš dosáhl v rámci evropského jednání o obsazení nejvýznamějších postů v Evropské unii. „Měli jsme jasný cíl, že se nám nelíbil systém, který europarlament nastolil ohledně tzv. spitzenkandidátů, to beru jako úspěch a neberu to jako blokaci V4. Další úspěch, že se na summitu dohodli na Ursule von der Leyenové,“ dal za příklad Bžoch.

Tím pobavil Takáče, který následně s úsměvem shrnul, že: cílem zahraniční politiky tedy bylo, aby se šéfkou Evropské komise stala eurofederalistka, která chce o zahraniční politice hlasovat většinově a výrazně posílit ekologii a tah na snižování emisí. „Zájem Česka byl, aby to nebyl spitzenkandidát. V tomto složení, v jakém EU na federalizaci Evropy může zapomenout,“ uzavřel Bžoch s tím, že bere kladně hlavně to, že se na ní shodli na summitu všichni lídři a její mandát je alespoň mnohem silnější.

