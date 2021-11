Problém pro Fialu. Už si toho všímají i spřátelená média. Znalec tuší, co může přijít. Nevyhnutelně

Trvat si na Lipavském, nebo ustoupit? To je otázka, kterou v těchto dnech řeší pravděpodobný budoucí premiér Petr Fiala. Neústupnost by mohla protáhnout jmenování vlády. Podle mediálního odborníka Jiřího Mikeše není Lipavský vhodným kandidátem a do podobné funkce ještě nedorostl. Mikeš ocenil nekonfliktní způsob, se kterým Petr Fiala prosazuje své požadavky, postup Markéty Pekarové Adamové, která prezidentovi pohrozila například seškrtáním rozpočtu Hradu, už ale tolik nevítá: „To je něco zoufalého. Vždyť vyhrožuje prezidentovi.“ Došlo i na další vládní nominanty. Vlastimil Válek zde našel zastání. Neumí sice mluvit jako politik, ale o tom to není. Fiala má ale jiný problém. Věslav Michalik. Doposud přátelská média si všímají přešlapů. A budou je trestat. Musí.

Stále není dořešena otázka případného jmenování Jana Lipavského ministrem zahraničí v nastupující Fialově vládě. Na nominaci nechce nic měnit ani šéf Pirátů Ivan Bartoš, ani sám Lipavský. Za svým výběrem stojí i předseda ODS a pravděpodobný budoucí premiér Petr Fiala. Spor by tak v krajním případě mohl skončit kompetenční žalobou vůči prezidentu Miloši Zemanovi, který má k Lipavskému mít výtky zejména v otázce stěhování české ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Tento spor může být pro vládu problémem i podle mediálního experta Jiřího Mikeše. Anketa Půjdete na třetí dávku očkování proti covidu? Ano 42% Ne. Mám dvě a víc už nechci 2% Ne, nemám ani první dvě 54% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 19513 lidí

„Konečně bychom potřebovali mít ministra zahraničních věcí, který by byl opravdu osobnost a ne úředníček,“ odpověděl na dotaz ParlamentníchListů.cz Mikeš. Lipavský podle něj ještě potřebuje několik let, aby do takové definice dozrál, zatím takovou osobností není. „A pokud útočí na Izrael, tak o panu prezidentovi je známo, že je velkým příznivcem Izraele a že mu to nebude po chuti,“ uvedl Mikeš k „bratříčkování se“ s Palestinci a k výhradám vůči přesunu české ambasády do Jeruzaléma.

A možné řešení situace? „Bylo by zřejmě rozumnější, kdyby pan profesor Fiala toto ministerstvo převzal pod sebe,“ navrhuje Jiří Mikeš. Prý jde o reálnou eventualitu, pokud by se tomu ovšem nechtěli bránit Piráti, jejichž nominant by pak musel čekat, nebo by byl ze hry spíše rovnou vyřazen. „Ty jejich čtyři hlasy… ať si zase nehrajou na moc velké fachmany,“ vzkazuje jim Mikeš. Mnoho lidí podle něj zklamali i tím, že se rozhodli Fialovy vlády účastnit, a tak přišli o svou pirátskou rebelující stránku. „To je přívěsek vlády,“ uvedl mediální odborník k jejich současnému postavení.

Existuje ovšem i teorie, že chystanému Fialově kabinetu by oddalování nástupu do funkce jedině prospělo. Důvodem je pandemie covidu, která v listopadu výrazně nabrala na síle. Pokud by přes zimu mezi Milošem Zemanem a Petrem Fialou přetrvával spor o Lipavského, či o jiného člena vlády, věc by se mohla protáhnout až do ledna či února a je zde předpoklad, že současná covidová vlna by tou dobou již mohla znatelně slábnout. Fiala a spol. by tak „zdědili“ lepší situaci, než jaká je nyní. Takový postup ale Jiří Mikeš jednoznačně odsoudil jako srabárnu. „Pokud vyhraju volby, tak do toho jdu. Naopak, ukážu, co umím. Tato situace, ve které jsme, byla očekávaná. Kdyby od toho odstoupili, tak si lidé řeknou? ‚Co to je? Oni budou pořád jenom kritizovat a když by měli sami ukázat, že něco umí, tak to zabalí?‘ To by tedy bylo. Pokud tohle ODS udělá, tak ztratí kredit i odkaz Václava Klause. Ten se nebál to tu převést ze socialismu do kapitalismu a také to neměl zrovna jednoduché,“ soudí Mikeš.

Anketa Líbil se vám proslov Karla Janečka na Českém slavíkovi? Líbil 60% Nelíbil 28% Neviděl jsem / Je mi to jedno 12% hlasovalo: 27134 lidí

Další z třecích ploch je osoba možného ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), o kterém například premiér Andrej Babiš prohlásil, že mu nikdo nerozumí a že nemá žádné názory. Mohl by tedy Válek být pro novou vládu na tak ostře sledovaném místě přítěží? Jiří Mikeš s tím kategoricky nesouhlasí. Poukazuje na četné omyly jeho předchůdců, které ovšem vycházejí z prosté nepředvídatelnosti pandemické situace. „Myslím si, že pan profesor Válek, ať se o něm říká, co chce, je člověk, který má nějaké znalosti… ukecnout se může, kdo se neukecne, asi ještě neumí moc vystupovat jako politik, ale podle mě to je člověk na správném místě,“ hodnotí.

Posledním hojně diskutovaným kandidátem na post ve Fialově vládě je možná ministr průmyslu a dopravy Věslav Michalik. Ten by byl nejbohatším členem nové vlády, podle zjištění MF Dnes má jen v akciích a cenných papírech uloženo asi 400 milionů korun. Hodně vydělal i na solárním boomu, když investoval do solárních elektráren. Jeho firma si navíc v minulosti půjčila desítky milionů korun z daňového ráje na Kypru. Předseda STAN Vít Rakušan v tom nevidí problém. Mohla by tato situace vládě ubrat na důvěryhodnosti?

„Já v tom tedy problém vidím,“ kontruje Jiří Mikeš. Michalik je podle něj bezesporu schopný člověk a byznysmen, nicméně vzhledem k výše uvedenému by na post ministra usednout neměl. Resortní šéf v demisi Karel Havlíček je podle Mikeše naopak člověkem na svém místě, navzdory různé kritice. „Měli by tam dát někoho podobného,“ navrhl by Mikeš Fialovi. Mělo by prý jít o člověka ideálně z univerzitního prostředí nebo z výzkumu, který by se dokázal obklopit schopnými kolegy. Byznysmen z Michalikovým pozadím nevytváří podle Mikeše tak dobrý dojem.

Zajímavou skutečností je fakt, že Michalikovu kauzu s kyperskou půjčkou pro vlastní solární byznys otevírá Deník N, tedy médium vcelku kritické ke končící vládě. Bude se tedy nová vláda Petra Fialy opírat o mediální přízeň liberálních médií? Podle Jiřího Mikeše zpočátku ano. Varuje ale, že to nepotrvá věčně: „Jak začne klopýtat, ta média budou velice ráda psát o špatných záležitostech.“ Mediální odborník upozorňuje, že média obecně nepíší tolik o pozitivech, neboť problémy jsou čtenářsky zajímavější. „Jakmile ta vláda začne dělat průšvihy, tak jim nezbude nic jiného než o tom psát. Kdyby to vychvalovali, lidé by to přestali číst a poslouchat. Budou muset ubrat a budou to muset komentovat podle té objektivní situace, ač by se jim do toho třeba nechtělo. Nebudou moct donekonečna lhát,“ shrnuje Mikeš, co na Fialu a spol. čeká v případě neúspěchů.

