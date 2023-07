Proč Rakušan „propálil“ tajně chystané sankce proti rodině ruského zbrojaře? Velmi vážné podezření

Někdejší ministr financí a bývalý poslanec za ODS Vlastimil Tlustý v pořadu internetové televize XTV okomentoval významné události odehrávající se na české politické scéně, mj. schválení obranné smlouvy ČR s USA. „Jsem zneklidněn, tato vláda zpacká všechno,“ obává se Tlustý. Nelíbí se mu snahy o likvidaci peněžní hotovosti, považuje to za další krok k omezování osobní svobody. Komentuje podivné chování ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) ohledně zveřejněných tajných sankcí proti rodině ruského zbrojaře. „Já jsem v politice viděl tolik lidí, kteří své zbohatnutí založili na předstírané hlouposti,“ poznamenal Tlustý. Co se týká kauzy prý „teroristy" Čermáka, ta posloužila k zastrašení lidí.

Tlustý hovořil o česko-americké smlouvě o obranné spolupráci, kterou v uplynulých dnech schválila Poslanecká sněmovna. „Já si pozorně čtu komentáře, a to vidíte neuvěřitelný vějíř. Jedni blízcí tady té paní říkají – ‚to je úplně v pohodě, to je pouze obranné, kdyby sem měl někdo přijet, tak se to bude znovu schvalovat‘ – zkrátka to bagatelizují, že se skoro nic neděje,“ řekl k blízkému okolí ministryně obrany Jany Černochové (ODS). „Trochu mě to překvapuje, čekal bych, že se budou bít v prsa a volat, že zachránili Českou republiku,“ dodává Tlustý.

„A pak jsou kritici, ti říkají – ‚katastrofa, vy jste vlastně podepsali okupaci, teď si může kdokoli přijet a dělat si tu, co bude chtít‘, Tedy myslím, z toho správného směru. A já musí přiznat, že v tom trochu plavu. Hledám ty texty, pokouším si zjistit, kdo má pravdu. Jestli by to šlo směrem k další dočasné přítomnosti cizích vojsk na našem území, zásadně bych byl proti,“ zdůraznil Vlastimil Tlustý v rozhovoru pro XTV.

„Kardinální otázka je: Když USA nebo NATO něco vyhlásí, můžou oni podle té obranné smlouvy říct, že podle paragrafu x této smlouvy jedou konvoje? Můžou to říct, nebo nemůžou? Já bych chtěl vidět, v čích rukou je to rozhodování,“ klade Tlustý otázky, na které by dle něj měla podat bližší rozbor právnička a senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Následně se věnoval návrhu zákona, který je na stole a má podniky přinutit brát platební karty. „Tohle je velká špinavost, je to vlastně začátek konce. Vše směřuje k tomu, to placení v hotovosti nám sebrat. Nebo alespoň do každé bankovky strčit čip, aby se přesně vědělo, kterýma rukama prošla. Je to další omezování osobní svobody, další nápad ‚velkého bratra‘, který chce vše vědět a vše mít pod dohledem. Napřed všem nařídí karty, pak všem zakážou hotovost, usilují o to, vydělávají na tom, je to ráj pro banky, takže je to lobby bank, a mají ten dohled, tak je to jednoduché. A hloupý člověče, ty nám plať a ještě se raduj, že jsi moderní. Oni vůbec mají nejraději placení tím přiložením telefonu, protože v tu chvíli navíc ještě vidí, kde jste,“ poznamenal exministr financí.

Pozornost Tlustý věnoval i aktivitě ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který vytroubil tajně chystané sankce vůči rodině ruského zbrojaře. Udělal to schválně? „Já tyto lidičky pozoruju a snažím se jako analytik přijít na to, o co jim jde. Jsou to takové černé skříňky. A když analyzujete jejich chování, tak už zbývá jenom osobní prospěch. Nic jiného to nevysvětluje. Tak velká hloupost na světě neexistuje, to není možné, jenom osobní prospěch. No, tak dal mu tím čas. Máme tady černou skříňku, která dělá něco divného – na jednu stranu dělá sankce, na druhou stranu to vytroubí. Že by byl tak hloupý? Ne, to on je tak chytrý,“ soudí Tlustý o Rakušanovi. Těžko ale říct, co by mohlo vysvětlovat takové chování. „To už nám ta černá skříňka nikdy nevytroubí. Já jsem v politice viděl tolik lidí, kteří své zbohatnutí založili na předstírané hlouposti... to je ‚ideální‘,“ podotýká Tlustý.

Společně s ministrem @JanLipavsky prověříme možnost zařazení tohoto člověka na sankční seznam. Česká republika nemá sloužit jako zázemí pro lidi, kteří mají prospěch z Putinovy války proti Ukrajině.https://t.co/tLJNRPnjEn — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) July 20, 2023

Stranou nezůstala ani kauza Tomáše Čermáka, který dostal trest pět a půl roku vězení za podporu a propagaci terorismu, když během pandemie na videu vyzýval k útokům na politiky či k vypálení Senátu. Rozsudek není pravomocný. Moderátor Xaver Veselý poznamenal, že za žvásty mu přijde takový trest dost ostrý. Případ má sloužit podle Tlustého k zastrašování.

„Oni vidí, jak ztrácejí půdu pod nohama. Viděl jsem dokument, kde to krásně říkali – Velká francouzská buržoazní revoluce, byl to dokument o Marii Antoinettě a analyzovali tam, jak se tam vůdčí osobnosti revoluce dohadovaly, co s ní. Jeden tam říkal ‚musíme ji popravit, musíme vyděsit ty ostatní, oni se nás musí bát‘. Když nemáte, jak slíbit lidem blaho, chléb a hry, musíte je vyděsit – tak ji popravili, aby si nevyskakovali ti, kterým se to přestávalo líbit. Tohle je taky jen snaha lidi vyděsit – buďte zticha, bojte se nás,“ uvažoval nahlas Tlustý.

Na sociální síti vystupují lidé, kteří říkají podobné věci a často daleko ostřejší, mají daleko větší mediální vliv, jako například řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS) – ale nic podobného se jim neděje. K tomu Tlustý dodal, že „oni“ při zastrašování musí být opatrní: „Aby si náhodou netroufli na někoho, kdo se umí bránit, kdo je mocný, aby se mohl bránit, protože z toho by pak mohla vzplanout ještě větší revolta,“ upozornil Vlastimil Tlustý.

