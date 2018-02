Proč bylo nutné zrušit brněnskou buňku SPD? Odpověď přišla z rozhlasu

Moderátor Jan Moláček v pondělních Dvaceti minutách Radiožurnálu Českého rozhlasu přivítal jihomoravského poslance Jana Hrnčíře z hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Host na rozhlasových vlnách vysvětloval, proč by Tomio Okamura rozhodně neměl být odvolán z vedení Sněmovny a proč bylo nezbytné zrušit buňku SPD v Brně, kde zasahovala policie.

„Naše hnutí SPD po podzimních parlamentních volbách se stalo významnou politickou silou v České republice a na to reagovali i různí kmotři a kmotříčci, kteří byli původně u jiných stran. Oni mají nějakou snahu se k nám infiltrovat, a když ne se k nám infiltrovat, tak nás alespoň rozložit. A já si myslím, že to, co se stalo v Brně, s tím tak trošičku souvisí,“ poznamenal hned na úvod Hrnčíř.

Hnutí SPD má prý dvojí stupeň členství plnohodnotné a pak členy čekatele, o jejichž definitivním přijetí má být rozhodnuto až časem právě proto, aby se odfiltrovali kmotři a kmotříčci. Spor v Brně podle Hrnčíře vyplynul z toho, že čekatelé chtěli získat více prostoru. Celý spor se vyřešil tím, že brněnská organizace byla zrušena a členové přešli pod vedení Jihomoravského kraje. „Většina členů toto rozhodnutí přivítala,“ pravil na rozhlasových vlnách Hrnčíř.

„Tato situace odkryla zájmy některých čekatelů a my na to budeme reagovat,“ pokračoval v rozboru situace host. Ukazuje se prý, že za některými čekateli stojí určité podnikatelské skupiny, které se dříve orientovaly na jiné strany.

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M. SPD

předseda SPD JmK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Celkově má SPD asi 11 tisíc členů a členů – čekatelů a drtivá většina z nich prý normálně pracuje a nehádá se, což se ukazuje i ve Sněmovně, kde SPD komunikuje s vítězem voleb. V první fázi se obě hnutí dohodla na ustavení Sněmovny a SPD se pokoušela s Andrejem Babišem debatovat i o účasti na koaliční vládě. Hnutí ANO má prý problém se zákonem o obecném referendu v podobě, jak ho navrhuje Tomio Okamura.

SPD nemá problémy s tím, že by byl premiérem vlády trestně stíhaný Andrej Babiš, protože to, že je člověk trestně stíhán, ještě neznamená, že je vinen. Naopak. Platí presumpce neviny. Tento pohled by Andrej Babiš mohl uvítat, ale ve skutečnosti spolupráci s SPD na vládní úrovni odmítá. Spolu s premiérem odmítají tuto spolupráci i další ministři. Podle Hrnčíře jde většinou o ministry, které hnutí SPD kritizuje.

Podle Hrnčíře také není důvod odvolávat Okamuru z vedení Sněmovny, protože Okamura prý v žádném případě nepopírá holokaust, jak mu někteří podsouvají.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Odvolání Tomia Okamury z postu místopředsedy Sněmovny je naprostý nesmysl, který tady vyvolala KDU-ČSL. Asi se na tom chtějí nějakým způsobem zviditelnit, ale k tomu odvolání není důvod,“ zdůraznil Hrnčíř. Odmítl totiž myšlenku, že by Tomio Okamura popíral utrpení českých Romů za druhé světové války. Hrnčíř podotkl, že SPD neříká nic jiného než jen to, že tábor v Letech nebyl táborem koncentračním v nacistickém smyslu. „Nikdo nepopíral holokaust tak, jak se nám to média snažila vnutit,“ uvedl Hrnčíř.

Pozastavoval se také nad tím, že o Okamurových výrocích hovoří především lidovci, když přitom někteří jejich členové jezdili v minulosti na sjezdy sudetských Němců. Hrnčíř to považuje za zajímavé.

Psali jsme: Ve Sněmovně bude opět živo. Poslanci budou debatovat o odvolání Okamury Politolog vysvětluje, proč Zeman jede na sjezd KSČM: Jeho černou můrou je vláda Babiše s ODS VIDEO Kateřina Valachová poslouchala Miloše Zemana a koulela očima. Pak nám vyprávěla o etice ČSSD Vtipná kaše u Pavla Šafra. Okamura s Roznerem komentují hokej

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp