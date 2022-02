Proč česká média mlčí o dění na Slovensku? Potupné, děsivé, říká Konečná o dohodě s USA

reklama

Prezidentka Čaputová, která je miláčkem médií u nás i na Západě, spolu s vládou připravila bilaterální smlouvu, obrannou dohodu mezi Slovenskem a USA. A ne tak ledajakou. Tři tisíce amerických vojáků budou stát mimo zákony suverénního státu, tj. Slovenské republiky. „Takže pokud třeba americký voják někoho napadne, spravedlnosti se nedovoláte. Pokud dojde k horšímu zločinu – například k znásilnění, což už se mimochodem v zemích, kde má USA své základny, stalo, musí Slováci potupně žádat americkou stranu, zda mohou takového vojáka soudit. Děsivé,“ přibližuje Konečná.

„V rámci této potupné dohody mohou Američané na území Slovenska dokonce umístit jaderné zbraně, opanují vzdušný prostor a nemusí se ani dovolovat, ba dokonce mohou narušit i vlastnická práva slovenských občanů. Toho se dopouští vláda, která jedná proti většině vlastního národa,“ upozorňuje politička.

Podle veřejnoprávní televize RTVS je pro umístění amerických vojáků, tedy pro schválení obranné dohody mezi Slovenskem a USA, pouhých 32 procent občanů. Tento zásadní dokument vyhnal tisíce lidí do ulic. A vládní strany raději zrušily rozpravu ve slovenském parlamentu, v Národní radě. Zakázaly vystoupit poslancům, lidmi voleným. „Tohle není demokracie, to je chování vazala,“ glosuje dění Konečná.

Má svou tezi o tom, proč o tak zásadních událostech, které se dějí na Slovensku, česká média mlčí: „Jindy s takovou vervou dělají rozhovory a zveřejňují vystoupení prezidentky Čaputové, snad kvůli tomu, aby českým občanům ukázali, jak mají volit příštího prezidenta, tak teď mlčí. Jak o potupné dohodě, tak třeba o lžích paní Čaputové, ještě než se stala prezidentkou,“ všímá si.

Podobný problém by se v budoucnu mohl týkat i nás: „Ačkoliv to bude už třicet let, co bylo rozbito Československo, stále se celá řada občanů – a já mezi nimi – považuje za hrdé Čechoslováky. Ostatně i v zahraničí má značka Made in Czechoslovakia výbornou pověst. Proto dění na Slovensku považuji za něco, co se vlastně neděje v zahraničí, ale doma, u našich bratrů. I když my zanedlouho můžeme stát před obdobným problémem,“ upozorňuje předsedkyně KSČM.

A závěrem Slovákům vyjadřuje podporu: „Slováci, jsme s Vámi, nedejte se! Máte naši maximální podporu ve sběru podpisů pod referendum o takovém – přemýšlím jaké slovo použít, abych nebyla sprostá – podrazu, to je to slovo, co se na Vás vláda Slovenska s prezidentkou Čaputovou dopustila,“ uzavírá Kateřina Konečná.

