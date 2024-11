Proč nejsou plné ulice lidí? Jan Hnízdil naléhavě

Premiér Fiala je podle něj odtržený od reálného světa a vůbec netuší, co se mezi lidmi děje. „Co se týče toho srovnání s německými platy, tak vzhledem k tomu, jak padá německá ekonomika si myslím, že by mohly ty německé platy spadnout na ty naše,“ myslí si.

Zatímco u Petra Fialy všichni vědí, že jeho výroky je třeba brát s rezervou, tak u výroků světových politiků, připouštějících eskalaci ukrajinské války, je to riziko mnohem větší. „Já se obávám, že to není hra a že je tu riziko. Absolutně postrádám snahy o vyjednávání a o mír,“ říká lékař. A připomíná, že jediná iniciativa, kterou podnikla naše vláda, byla iniciativa muniční.

„A Biden teď na sklonku života povolí rakety, které doletí až do Ruska? To je skutečně jen lití oleje do ohně a vlastně zkouška, kam až ti psychopaté, ať ze Západu nebo z Východu, dokážou zajít. Ale otázka je, kam jim zajít dovolíme,“ říká lékař. Jeho nejvíc znepokojuje, že lidé to tolerují a ignorují a ještě na financování toho konfliktu přispívají. „Proč nejsou plné ulice lidí, volajících po míru,“ nechápe.

Z jeho pohledu je největší překážkou míru prezident Zelenskyj, a dokud on bude prezidentem, jsou jednání bez šance.

V další části rozhovoru mluvil o klíčovém problému, kterým je neustálá snaha ovládat naší mysl. „Umělá inteligence je úžasný sluha, ale hrozně nebezpečný pán,“ obává se. Dostáváme se do situace, kdy člověk nad technologiemi přestává mít kontrolu, naopak je jimi kontrolován.

„Mainstream ovládl sociální sítě, já jim říkám asociální, a má kontrolu, co se k nám jejich prostřednictvím dostává,“ vysvětluje. Má to podle lékaře dopad na lidské chování.

Nedávno sám získal bizarní zkušenost, kdy jej ve videu, dokonale napodobujícím televizi CNN Prima News, „pohřbili“. Byl tehdy v lese na houbách a jeho manželce volaly desítky lidí, že prý byl zavražděn.

Nedávno byla zpráva zopakována a až poté ji televize začala nějak řešit. „Já jsem nepochybnoval ani minutu, že je to fake, že to není z té televize. Ale zaskočilo mě, kolik lidí tomu uvěřilo,“ přiznal. I mnoho známých mu psalo.

Ukazuje to obecnější problém, že informací už je tolik, že člověk není schopen si je ověřit.

Kromě toho jej ale zaujalo, že podobné „reklamě“ čelil i Jaroslav Dušek, nebo profesor Jan Pirk, kteří se za covidu stavěli proti zavíracímu mainstreamu. „Pro mě je to ukázka, že když s nějakým člověkem nesouhlasíte a nemůžete ho zlikvidovat fyzicky, tak ho zlikvidujete virtuálně,“ přemýšlí. Je to takový signál pozor, pozor.

Hnízdil za covidu kritizoval přístup České lékařské komory, rozesílal studie a snažil se přesvědčovat o alternativních cestách. Za to se jej snažili z komory dokonce vyloučit. Nakonec z ní odešel sám, a tím přišel o ordinaci.

Rozhodně se ale nenudí. „Svoboda a demokracie se neděje u voleb, to je práce na plný úvazek,“ obává se. Pokud by to tak bylo, tak bychom se o žádné demokracii nebavili, protože volby dnes vypadají tak, že politici něco naslibují a volič pak čtyři roky zděšeně kouká.

„Pak zíráme, ale to je náš problém, že jsme to dopustili. Teď si zase myslíme, že tato vláda po volbách odejde a my zvolíme nějakou jinou, lepší. No nezvolíme,“ obává se.

Lidé podle něj vlastně chtějí slyšet, že politik problémy vyřeší za ně. Pokud jim řekne, že bez jejich aktivity to nepůjde, tak nemá šanci. „Spasitel neexistuje, jediný, kdo nás může spasit, jsme my společně,“ obává se.