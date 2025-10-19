Proč nemá Piráty nikdo rád? Dozimetr, Babiš, Praha. V Partii bylo dusno

V druhé hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS se setkali Ivan Bartoš (Piráti), Taťána Malá (ANO), Libor Vondráček (Svobodní) a Jiří Pospíšil (TOP 09). Přeli se o podobu budoucí Poslanecké sněmovny. Malá uhodila vůči pirátským politikům. Bartoš vysvětloval, proč Piráty nemá nikdo rád. Ve Sněmovně. Na přetřes přišla i jména Filip Turek a Tomio Okamura. Ve studiu chvílemi houstla atmosféra.

Foto: Screen CNN Prima News
Popisek: Hosty nedělní Partie CNN Prima News byli Ivan Bartoš, Jiří Pospíšil, Taťána Malá a Libor Vondráček

Terezie Tománková otevřela debatu poukazem na složení Sněmovny. A Malá se hned ozvala.

„Piráti tvrdili a tvrdí, že jim nejde o trafiky, že jim nejde o funkce. A teď budou mít tu možnost pracovat. A pojďme si říct, že Olga Richterová seděla na tom teplém místě ve vedení Sněmovny a z tohoto místa neodešla, když Piráti přešli do opozice,“ upozornila Malá, že Piráti nepřišli s žádnou konkrétní představou, co by chtěli prosazovat, jaký výbor by chtěli řídit.

Bartoš potvrdil, že pirátským politikům nejde o pašaliky, ale trval na tom, že Piráti by měli „dostat místopředsedy“ v některém z výborů, protože i v momentálně končící Sněmovně to bylo tak, že kontrolní výbor vedl doposud opoziční politik z řad SPD. Sami Piráti by si podle Bartoše dokázali představit, že se dál budou věnovat veřejné správě.

„Ale my nebulíme, nás je osmnáct a my budeme dělat opoziční práci,“ prohlásil Bartoš. A že celé jednání s Piráty prý probíhalo tak, že vlastně vůbec žádné nebylo. Piráti prý přišli a od ustavující se koalice slyšeli, že s nimi se ve vedení výborů nepočítá.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
Mgr. Ing. Taťána Malá

  • ANO 2011
  • poslankyně
„Já jsem nebyl u těch jednání, nevím, co se tam dělo, a nechci být ďáblův advokát. Ale otevřeně říkám, sorry, že je to tak, jak si to ta konkrétní strana vyjedná s tou momentální většinou,“ řekl Pospíšil. A že je to taky o mezilidských vztazích a o tom, jak si kdo „lidsky sedl, či nesedl“.

Libor Vondráček připomněl, že v končící Sněmovně nikdo z SPD neseděl ve vedení Sněmovny. Svobodní kandidovali do Sněmovny na kandidátní listině SPD. „Lidé teď možná očekávají více pokory od Pirátů, protože viděli těch šest let Hřiba v pozici primátora a ve vedení Prahy, lidé viděli, jak nefungovaly e-doklady. Tak možná očekávají, že si to teď Piráti odpracují jinde,“ doporučoval Vondráček.

JUDr. Jiří Pospíšil

  • TOP 09
  • poslanec
Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • poslanec
Taťána Malá se přidala. „Když cesta přes Prahu trvá 2,5 hodiny, což je stejně jako z Prahy do Brna, tak se Piráti tváří, že se jich to netýká. Když v městských firmách řízených Piráty dochází k bossingu žen, tak se to Pirátů netýká. Ale když jde o jejich představu křesel ve funkcích, tak Piráti křičí,“ ozvala se Malá.

Bartoš se okamžitě ohradil a vysvětloval, proč Piráti nemají dobré vztahy s ostatními sněmovními stranami. Protože ve spojitosti se STAN a s TOP 09 upozorňovali na kauzu Dozimetr. V kauze bitcoin zase kritizovali Pavla Blažka, v té době ministra spravedlnosti za ODS, a že pokud tady Piráti kritizují střet zájmů Andreje Babiše, tak je jasné, že asi Piráti nebudou mít s těmito stranami dobré vztahy.

„Mít jako držhubný nějaký křesla, že když my jako dáme Pirátům tohle a oni nás pak nebudou kritizovat, tak takhle Piráti nefungují!“ volal Bartoš.  

Malá doporučila Pospíšilovi, aby raději mlčel, protože se může v dohledné době stát, že v kauze Dozimetr vyvstanou dvě právnické osoby, a to konkrétně STAN a TOP 09.

Libor Vondráček hájil předsedu SPD Tomia Okamuru jako nejlepšího možného kandidáta na předsedu Poslanecké sněmovny. Odmítl nálepkování SPD a jejích partnerů jako extremistů.

Tady Pospíšil uznal, že bude záležet na tom, kdo má ve Sněmovně většinu a pokud se budoucí vládní většina shodne na tom, kdo má být předsedou Poslanecké sněmovny. Šéf jedné z vládních stran, tak to tak bude, pokud si to vládní většina prosadí.

„Tomio Okamura si příliš netyká s názory plnými tolerance. Ten symbol je daleko horší než to, že by Tomio Okamura formálně řídil Poslaneckou sněmovnu,“ poznamenal Bartoš.

Libor Vondráček okamžitě kontroval, že by se nerad dožil dob, kdy jsou lidé posíláni za vyjádření názorů do vězení, což se podle Vondráčka děje ve Velké Británii, kde jeden z občanů dostal trest dvacet měsíců vězení. Prý za to, že si na sociálních sítích dovolil napsat, že se migrantům nechce pracovat. Vondráček zdůraznil, že něco takového by v Česku nerad zažil.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • poslanec
Pospíšil řekl pár slov i na konto Turka. „Vše je třeba vyšetřit, ale jiná věc je, že politická škoda celé České republice vznikla ve chvíli, kdy se Filip Turek přihlásil o post ministra zahraničí a provalily se na něj některé výroky,“ řekl Pospíšil.

„Doufám, že si Motoristé uvědomují tu vážnost pozice šéfa diplomacie,“ podotkla Malá.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
autor: Miloš Polák

