Proč neočkujeme rovnou v lékárně, zajímal se Moravec. Válek rozčilením nadskočil

Očkování proti covid a proti chřipce vázne, epidemiologové letos varují před silnější chřipkovou vlnou spojenou s pokračováním šířením covidu na přelomu roku. Na třetí dávku proti covidu má nárok bezmála 7 milionů lidi, naočkovaných je 65 %, tj. 4 miliony. Na čtvrtou dávku mají nárok přes 4 miliony lidí, z nich je očkováno 16 %, tj. 670 tisíc, stojí v listopadových datech ÚZIS.

Lékárníci chtějí získat pravomoc očkovat i mimo ordinace lékařů. Možnost nechat se naočkovat v lékárnách zvyšuje podle prezidenta České lékárnické komory Aleše Krebse šanci na celkovou proočkovanost obyvatel ČR. Kdy budou mít lidé možnost nechat se naočkovat proti covidu-19 či proti chřipce v lékárnách, to je podle ministra Válka otázka na poslance ve sněmovním výboru pro zdravotnictví.

V Poslanecké sněmovně je návrh změny zákona, který schválila vláda Andreje Babiše, nyní je jeho projednávání zablokované, zůstalo ve zdravotnickém výboru. Právě na něm podle ministra Válka záleží, jak rychle přijde možnost nechat se naočkovat proti covidu či proti chřipce v lékárnách. „Byl bych rád, aby se o té otázce dál diskutovalo, v řadě zemí už se v lékárnách očkuje. Principiálně jsem zastáncem této možnosti. Záleží, jak by zněl finální návrh, určitě ale nebudu zásadně hlasovat proti,“ uvedl šéf resortu zdravotnictví.

V lékárnách se v Evropě proti covidu očkuje ve Francii, v Norsku, nově i v Německu a v Polsku. Možnost očkovat také v lékárnách je v legislativním procesu i na Slovensku.

Česká lékařská komora slovy svého prezidenta důrazně odmítá, aby něco podobného fungovalo i v Česku. „Jsem přesvědčen, že lékárníci jsou odborníci na něco, a lékaři zase odborníci na něco jiného. Návrh mi z medicínského hlediska přijde stejně nesmyslný jako jsou domácí porody,“ prohlásil Kubek.

„Podle stejné logiky bychom my lékaři mohli požadovat to, že budeme zřizovat příruční lékárny a pacientům budeme vydávat léky v ordinacích, aby nemuseli cestovat do lékáren,“ kroutil hlavou nad očkováním v lékárnách, což označil za „naprostý pseudoproblém“. Následně vysvětlil šéfovi resortu zdravotnictví jádro problému: „Víte, naším problémem není to, že nemáme, kde očkovat, ale to, že o očkování není zájem,“ řekl.

Rozlítil ho moderátor Moravec, když zmínil argument, že očkování v lékárnách může přispět k celkové proočkovanosti populace, jak ukazují data sousedních zemí, protože pak lidé nemusí mezi nachlazené pacienty do ordinací apod. „Pane, redaktore, dovolím si s vámi hrubě nesouhlasit. Pokud jste byl někdy v lékárně, tak vidíte, že na to není zařízena ani stavebně, ani organizačně. Dostali bychom se do situace, kdy lékař absolvent po šesti letech vysoké školy nemůže očkovat,“ pronesl Kubek. Tato úskalí připustil i ministr zdravotnictví Válek.

Kubek zkritizoval očkovací kampaň: „Lidé o to prostě nemají zájem, ten stále klesá. Máme kampaň na podporu očkování, ale ta probíhá tak, že si jí prakticky nikdo nevšimne,“ řekl a zdůraznil, že proočkovanosti v Česku je zásadně nižší, než ve vyspělých zemích, v nichž také neočkují lékárníci.

„Pokud přijde, a doufám, že ne, nebezpečnější varianta covidu, který určitě neřekl ještě své poslední slovo, tak máme obrovský problém! Z toho mám mrazení v zádech. Při současné bohorovnosti, která vůči covidu u nás panuje a nikdo nedodržuje vůbec nic, tak u nás epidemie skutečně může propuknout s obrovskými následky,“ pokračoval Kubek s tím, že na takové situace bychom už měli být připraveni.

Ministr Válek varovně predikoval, co nás čeká nyní na podzim a v zimě. „Chřipka přitáhla další zájemce o očkování. Řadě občanů se může stát, že covid není problém, ale je velký problém i chřipka, a ta vlna se k nám dostane. V druhé polovině listopadu a začátkem prosince můžeme očekávat nárůst čísel. Covid a chřipka pravděpodobně půjdou ruku v ruce. Teď je tedy opravdu ideální čas se nechat naočkovat,“ pravil ministr zdravotnictví Válek. Kubkovi kontroval, že očkovací kampaň je vedena dobře. „Kampaň je dobře udělaná, funguje, přitáhla celou řadu nových lidí i v době, kdy čísla klesala,“ řekl ministr.

Stranou nezůstala ani dostupnost zdravotní péče. Česká lékařská komora (ČLK) v souvislosti s úhradovou vyhláškou varuje před zhoršením dostupnosti a kvality zdravotní a ekonomické a personální destabilizace zdravotnických zařízení. Vyhláška má v příštím roce garantovat podle ministerstva zdravotnictví zdravotnickým zařízením meziroční nárůst úhrad od pojišťoven o 8%, komora chtěla nárůst o 13 %.

Prezident Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeněk Kabátek, jenž byl třetím hostem v OVM, obavy ČLK vyvracel: „To absolutně odmítám. Nepřipouštím, že by v roce 2023 byla jakýmkoliv způsobem snížena dostupnost a kvalita zdravotní peče. Budeme hradit veškeré služby v souladu s úhradovou vyhláškou, budeme realizovat bonifikační úhradové mechanismy, které mají vést k tomu, abychom akcentovali důraz na kvalitu a dostupnost zdravotních služeb. Program VZP PLUS má vést ke zvyšování kvality služeb, zejména v primární péči počítá s náklady ve výši 1,5 miliardy korun nad rámec úhradové vyhlášky. Nepřipustíme, aby se dostupnost a kvalita zdravotní péče snížila, to je naše poslání,“ prohlásil Kabátek.

„Zdravotnictví není perpetuum mobile, bez peněz fungovat nemůže. Jak říkal ředitel Kabátek, že něco vyřeší management zdravotnických zařízení, ten to prostě vyřeší tak, že bude omezovat některé druhy zdravotní péče a budou se vybírat různé trapné poplatky, jako jsou registrační poplatky. Tyto zdravotnické nešvary se budou rozšiřovat, protože zdravotnická zařízení budou chtít přežít,“ trval na svém prezident ČLK Kubek.

