Proč „přeběhl“ od SPOLU k Babišovi? Investor Vávra předložil argumenty

Radovan Vávra prošel překvapivým obratem. Zatímco dříve jednoznačně podporoval koalici Spolu a netajil se svým přesvědčením, že představuje nejlepší variantu pro Českou republiku, v době, kdy do voleb zbývá jen pár týdnů, čím dál otevřeněji vyjadřuje podporu expremiéru a šéfovi opozičního hnutí ANO Andreji Babišovi. V médiích i na sociálních sítích vysvětluje, proč by bylo podle něj lepší, aby se k moci vrátil právě on.
Ve svém textu na síti X například popisuje, jak se česká zahraniční politika za vlády Andreje Babiše pohybovala mezi Ruskem a Čínou. Připomíná, že Babišův kabinet balancoval mezi ekonomickými zájmy a bezpečnostními hrozbami, přičemž postupně došlo k vyostření vztahů s Ruskem (Skripal, Vrbětice) i k ochlazení vztahů s Čínou (spory kolem Tchaj-wanu, varování před technologiemi Huawei a ZTE). Podle Vávry se tak Česká republika ocitla mezi prvními státy, které se jasně vymezily vůči čínskému technologickému vlivu, a v rámci EU i NATO zastávala tvrdší postoj vůči Moskvě, než bylo běžné u jiných členských zemí.
Babišova vláda podle jeho slov původně usilovala o pragmatickou rovnováhu: „Vláda Andreje Babiše nevstupovala do zahraniční politiky s ambicí měnit evropské postoje k Rusku a Číně. Spíše usilovala o pragmatickou rovnováhu, minimalizaci konfliktů a důraz na ekonomické zájmy. Krize – Vrbětice na jedné straně a diplomatický tlak Pekingu na straně druhé – ale tuto rovnováhu rozbily a přinutily ČR k postojům, které ji zařadily do předních řad evropských kritiků obou mocností.“
Dodává také, že tento příběh ukazuje, jak i malá země může sehrát roli v době krize: „Český příběh tak dobře ilustruje dynamiku menší členské země EU a NATO: v době krize může přijít okamžik, kdy i malá země sehrává významnou roli. V případě Babiše se tak pasivní a pragmatický aktér ocitl v roli nuceného lídra odporu vůči ruskému i čínskému vlivu.“
K tomu závěrem Radovan Vávra ještě ironicky poznamenává: „Ale podle TálibánuDobra je Babiš Putin.“
— Radovan Vávra (@BlanikZ) September 4, 2025
Česká republika mezi Ruskem a Čínou za vlády Andreje Babiše: pragmatismus, krize a limity malé mocnosti
Vávra v dalším příspěvku připomíná i vývoj zadlužení České republiky v letech 2013–2017. Uvedl, že absolutní dluh zůstal stabilní kolem 1,6–1,7 bilionu korun, zatímco relativní dluh vůči HDP výrazně klesl z přibližně 44 % v roce 2013 na zhruba 35 % v roce 2017. Podle něj to nebylo způsobeno snižováním nominálního dluhu, ale silným růstem ekonomiky. „V roce 2016–2017 se dokonce hospodařilo s přebytkem rozpočtu, což bylo v Česku ojedinělé,“ upozorňuje.
V tomto kontextu investor opěr zdůrazňuje roli Andreje Babiše coby tehdejšího ministra financí: „Jinými slovy: Sobotkova vláda převzala Česko s dluhem 44 % HDP a odevzdala jej s dluhem pod 35 % HDP, a to bez zásadního navyšování absolutní částky dluhu. A kdo byl ministrem financí??? Přibližně 3 roky a 4 měsíce Andrej Babiš a pak ho na ministerstvu nahradil Ivan Pilný (ANO). Sorry jako.“
Věnoval se také období, kdy byl Andrej Babiš premiérem. Připomněl, že v letech 2018–2019 se dluh držel stabilně kolem 1,6 bilionu korun a relativně vůči HDP klesal, takže Česko patřilo mezi nejméně zadlužené státy EU. Krátce poté ale přišel dramatický obrat způsobený pandemií covidu a masivními rozpočtovými schodky – během let 2020–2021 narostl dluh o více než 800 miliard korun a v poměru k HDP se vrátil k hranici 40 %, což znamenalo nejrychlejší tempo zadlužování v novodobé historii.
Vidí proto zásadní rozdíl v tom, jak si Babišova vláda vedla před covidem a během něj: „Andrej Babiš pro Česko do roku 2019 vytvořil fiskální polštář (nízký dluh), ale za covidu ho rychle ‚spálil‘. Slovensko i Německo začínaly s vyšším dluhem, Polsko udrželo nárůst spíše mírný. Tohle má být to finanční zlo? Ve srovnání s tím co následovalo? Sorry jako,“ dodává Vávra s poukazem na to, co následovalo po nástupu současné Fialovy vlády.
— Radovan Vávra (@BlanikZ) September 3, 2025
•2018–2019: dluh stagnoval kolem 1,6 bil. Kč, relativně vůči HDP klesal – Česko mělo jednu z nejnižších zadlužeností v EU.
Před minulými volbami do Poslanecké sněmovny byl Vávra, jak sám připomíná, aktivním členem TOP 09 a s velkým nadšením volil koalici Spolu. Očekával, že nová vláda bude řešit klíčové problémy české ekonomiky a veřejných služeb. Místo očekávaných změn však přišlo zklamání: „Čtyři roky poté musím říci, že na mých metrikách Spolu nedodalo nic podstatného. Problémy, které jsem považoval za klíčové, zůstaly nedotčené. Namísto toho se politická energie příliš často soustředila a do teď soustřeďuje na boj s „Babišem“ jako symbolem, nikoli na konkrétní reformy. Tím se pro mě vyprázdnil samotný smysl projektu, který jsem původně s takovou nadějí podporoval,“ vysvětluje změnu svých preferencí.
Proto dospěl k rozhodnutí, že v nadcházejících volbách bude volit Andreje Babiše. „Není za tím žádná osobní fascinace, žádný obrat k agrofertismu ani potřeba revanše. Je to čistě jednoduchý závěr: pokud Spolu nedokázalo na poli, které pro mě bylo rozhodující, ukázat skutečné výsledky, nemá už můj hlas,“ zakončuje Radovan Vávra.
— Radovan Vávra (@BlanikZ) September 3, 2025
Také v nedávném rozhovoru s moderátorkou DVTV Danielou Drtinovou vysvětlil, proč se rozhodl dát v příštích volbách hlas Andreji Babišovi. Označil se za „jednoduchého voliče“, který se rozhoduje podle toho, jak kandidáti skutečně fungovali v praxi. Tvrdí, že když srovnává Petra Fialu a Andreje Babiše, vychází mu předseda hnutí ANO jako efektivnější premiér. „Jsem racionální člověk naprosto bez srdce, řídím se jenom mozkem. Když si chladně vyhodnocuji priority pro tuhle zemi, vychází mi Andrej Babiš jako efektivnější premiér než Petr Fiala,“ uvedla Vávra.
Za klíčové označil oblasti školství a energetiky. Vyzdvihl především práci někdejšího ministra školství Roberta Plagy (ANO), kterou dává do kontrastu se současným působením politiků STAN, kteří se vystřídali v čele resortu v této vládě. „To je snadné rozhodování,“ poznamenal.
Investor Vávra také v rozhovoru řekl, že jej šokuje, že se v roce 2025 lidi autenticky bojí říct, že jdou volit Babiše. „To nepovažuju za úplně optimální. Připadá mi líto k volbám nejít, považoval bych za své osobní selhání, kdybych si z té giga palety od extrémní pravice až po extrémní levici nebyl schopný vybrat,“ doplnil.
autor: Natálie Brožovská