Proč to odnesl zrovna Rath? Vyšel z basy a už to jede

Bývalý středočeský hejtman David Rath dnes půl hodiny před polednem opustil věznici v Brně, kde si odpykal polovinu ze sedmiletého trestu za korupci. O jeho propuštění dnes ráno v neveřejném jednání rozhodl Krajský soud v Brně, který zamítl stížnost státní zástupkyně proti Rathovu podmíněnému propuštění se zkušební dobou sedmi let. Rath vyšel ze dveří věznice s taškou a nastoupil do dodávky přistavené ke dveřím. S novináři nemluvil.

reklama

O Rathově podmíněném propuštění rozhodl loni v listopadu městský soud, ale státní zástupkyně se proti tomu odvolala. Proto někdejší výrazný politik ČSSD musel čekat do dnešního rozhodnutí krajského soudu.

Městský soud loni zohlednil, že Rathovo hodnocení z věznic bylo velmi kladné a pro nápravu udělal maximum. Státní zástupkyně ale namítala, že nenastala sebereflexe v takové míře, aby si uvědomil, co spáchal a jaký to mělo vliv na nahlížení politiky. Připomněla i to, že nezaplatil celý peněžitý trest. Zmínila také, že propuštění by mohlo být předčasné, protože mu byl trest v související kauze nepravomocně o rok zvýšen.

Návrhem se zabývaly soudy v Brně, protože Rath si trest odpykával ve věznici v Brně-Bohunicích. Žádost nepodal Rathův advokát, ale organizace Svaz pacientů České republiky.

„Je zvláštní, že ze všech těch politiků si to odseděl jen Rath. A ještě jenom z půlky…“ okomentovala na twitteru Rathovo propuštění pražská politička a advokátka Hana Kordová Marvanová.

Je zvláštní, že ze všech těch politiků si to odseděl jen Rath. A ještě jenom z půlky…

— Hana Kordová Marvanová (@HanaMarvanova) January 11, 2022

„O čem to vypovídá, paní doktorko?“ zeptal se jí jeden z uživatelů. „Že většina kauz s politiky končí do ztracena. To ukazuje nakolik (ne)jsme právní stát, kde by mělo platit padni komu padni a právo by mělo být nad mocnými a ne opačně,“ odvětila.

„Kdyby Rath byl z ODS, novinám by vzkázal, že každý chlap má mít škraloup a Miloš Vystrčil by si nožičky ušoupal, aby mu pomohl do Senátu. To vše za jednoho předpokladu, že by Rath měl ještě nějaký prachy,“ poznamenal následně k Rathovi také komentátor Bob Čáp

Kdyby Rath byl z ODS, novinám by vzkázal, že každý chlap má mít škraloup a @Vystrcil_Milos by si nožičky ušoupal, aby mu pomohl do Senátu.

To vše za jednoho předpokladu, že by Rath měl ještě nějaký prachy. https://t.co/QCnMeDJJN6

— Bob Čáp (@BobCZap) January 11, 2022

„Rath je venku! Jako vítací dary přijímá vše kromě krabic od vína…“ okomentoval propuštění Ratha europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil.

Rath je venku! Jako vítací dary přijímá vše kromě krabic od vína…??

— Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) January 11, 2022

Ratha policie zadržela v květnu roku 2012 se sedmimilionovým úplatkem v krabici od vína. Pražský vrchní soud později uznal Rathovu vinu v případu ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. V této takzvané první větvi kauzy Rath dostal sedmiletý trest vězení a také desetimilionový peněžitý trest a zákaz činnosti, a to za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a poškození finančních zájmů EU. Z částky zatím zaplatil zhruba polovinu. Rozsudek v této větvi korupční kauzy kolem Ratha loni potvrdil Nejvyšší soud, když odmítl všechna dovolání.

Ve druhé větvi kauzy prodloužil Krajský soud v Praze Rathovi nepravomocně trest ještě o rok. Trestné činnosti kolem zdravotnických zakázek v kraji se podle senátu dopustilo i dalších osm obžalovaných lidí a devět firem včetně stavební firmy Metrostav. Druhou větví se teprve bude zabývat odvolací vrchní soud, a to v dubnu.

Psali jsme: „Vliv CIA.“ Farského školení v USA: Info, které neřekl Maskovaný státní převrat. A důvod?! Diplomat bourá řeči o Kazachstánu SANEP: První i druhé kolo prezidentských voleb by v lednu vyhrál Andrej Babiš Čtyřprocentní Pekarová. Předchůdce Vondráček tvrdě rovná účet

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.