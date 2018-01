Prodáte svůj hlas za pivo? Hospůdka U Bartečka na Moravě u samotných polských hranic zkouší ovlivnit volby. Neuhodnete, v čí je to prospěch

Hospůdka U Bartečka budiž důkazem toho, že nejen pražská kavárna volí Jiřího Drahoše. Akademik totiž evidentně má své zavilé příznivce i na živelné moravské vesnici – konkrétně až za Ostravou, Orlovou a u samotných hranic s Polskem.

„Drazí Dětmarovičáci, svobodní voliči. Kdo dnes a zítra přinese Milošův volební lístek a podívá se nám do očí, vyměníme mu ho za poctivé pivo, které nelže. Uhas žízeň a zachraň naši zem! Respekt k Vaší volbě,“ píší na facebookové stránce podniku U Bartečka bratři Jiří a Jarek M. Doprovodný hashtag #jiridrahos dává tušit, v jakém smyslu je pravděpodobně výzva myšlena.

Plodná je rovněž diskuse pod příspěvkem. „Večer jsme tam,“ komentuje pod příspěvkem uživatelka Facebooku Monika M a doplňuje svá slova řadou rozličných smajlíků. „Trochu podvod – ovlivňování voličů. Asi se někdo bojí, že by prohráli,“ píše uživatel Zuzka Premek K. „Obavy z ovlivňování nejsou na místě. Volič Drahošův to jistě bere jako nezištné poděkování. Asi se někdo bojí, že se dá volič Milošův koupit jedním pivem,“ ujišťuje diskutující profil hospody U Bartečka. „To určitě ne, voliči Zemana se nedají koupit a rozhodně ne jedním pivem či snad více,“ odporuje Zuzka Premek K. „Čepujte dva kousky,“ glosuje Monika M. a přikládá fotografii dvou hlasovacích lístků Miloše Zemana, které pravděpodobně plánuje v hospodě odevzdat za dva kousky vychlazeného ležáku.

Pro ty, kdo by si chtěli do hospůdky U Bartečka pro pivo zdarma zajet, mohou ale být Dětmarovice u polských hranice přece jen trochu z ruky. Obzvláště to platí pro Pražáky. Právě ti podle statistických šetření volili Jiřího Drahoše nejčastěji. Čas mají pravděpodobně jen do uzavření volebních místností, ke kterému dojde zítra odpoledne ve 14:00.

autor: Jonáš Kříž