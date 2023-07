Producent „řezal“ Papadopulose z ČT. Konvička vybuchl vzteky: Nenávistná svi*ě. Vyhazov? Co si to dovoluje!

MONITORING SÍTÍ Zpravodaj ČT Andreas Papadopulos položil při návštěvě Volodymyra Zelenského v Praze ukrajinskému prezidentovi otázku, co udělá vláda v Kyjevě pro to, aby nedošlo k odsunu těch ukrajinských občanů, kteří stále vyhlížejí „ruský svět“. Producent Petr Baránek na to konto poznamenal, že by Papadopulos měl v ČT skončit. Jenže tím to neskončilo. Do věci se vložil známý jihočeský kritik islámu a expert na motýly Martin Konvička.

Během návštěvy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Praze padl ze strany zpravodaje ČT Andrease Papadopulose dotaz, co udělá vláda v Kyjevě pro to, aby nedošlo k odsunu těch ukrajinských občanů, kteří spíše než k vládě v Kyjevě vzhlížejí k prezidentovi Vladimiru Putinovi v Moskvě.

„Co říkáte svým protějškům během toho aktuálního kola jednání – dnes Bulharsko, Česko, zítra Turecko – o protiofenzivě a o jejím průběhu, jak ji hodnotíte? Jste optimistický, pesimistický? A zároveň ještě dovolte osobní otázku. Od začátku plnohodnotné invaze Ruska na Ukrajinu jsem se na východě Ukrajiny pohyboval několik měsíců a vyplývá mi z toho jeden dotaz. Vy jste dnes v Česku a my máme tady v naší zemi historickou zkušenost po roce 1945 – říká se tomu nekontrolovaný, násilný odsun Němců. To byly desítky tisíc lidí, kteří žili na území nepřítele, hovořili jazykem nepřítele, ale velmi často nepřáteli nebyli. A já se chci zeptat, jak vy a vláda, která vám podléhá, zajistí, že se tento odsud nebude opakovat na v budoucnu osvobozeném Krymu a v Donbasu. Mám na mysli ty obyvatele Ukrajiny, kteří sice možná hovoří rusky, ale chtějí to, čemu se říká ruskij mir,“ ptal se Papadopulos.

Producent Petr Baránek na to konto na twitteru napsal, že by Papadopulos měl v České televizi skončit.

„Potomek řeckých komunistů z bolševického Ostravska, reportér Papadopulos z České televize, položil zrovna teď panu prezidentu Zelenskému tak stupidní otázku (zda budou odsunovat Rusy z Krymu jako Češi Němce ze Sudet) při tiskovce, že by měl okamžitě skončit. Opět, důkaz absolutní debility a neúcty současné mladé generace českých novinářů. Neskutečné!“ vypálil.

A Martin Konvička se otázal, co je vlastně Petr Baránek zač.

„Nevíte někdo, co za tupou svini je ten Petr Baránek? ‚Potomek řeckých komunistů‘ je na osobní džihád (ti ‚komunisti‘, co je do ČSR evakuovali ve 48., byli vesměs váleční sirotci, případně invalidé a vdovy). Ale zatímco tohle je na ránu, tak ‚bolševické Ostravsko‘ je na osobní džihád a mrzký konec pod hromadou uhlí. Víc k tomu nemám co dodat,“ kroutil hlavou Konvička na facebookovém profilu.

