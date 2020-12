Profesor Beran: V Lidlu covid nechytíte! Bolesti u vakcíny? Očkoval jsem 40 tisíc lidí a zde je pravda

Očkování vakcínou proti Covidu-19 se blíží i v Česku a tak si Luboš Xaver Veselý opět pozval vakcinologa Jiřího Berana. Podle něho zanechává onemocnění dlouhodobou imunitu, tudíž ti, kdo nemoc prodělali, teď očkováni být nemusí. Špatné reakce na vakcínu se podle něho určitě vyskytnou, ale nebudou časté, nicméně by se lidé měli připravit na to, že je po očkování může bolet rameno nebo hlava. A zmínil i kde se nakazí ti, kdo pak na covid umírají: "Největším problémem jsou rodina nebo přátelé, kteří jsou v úzkém kontaktu s těmi lidmi, kteří nakonec na ten covid umírají a kteří se neinfikují v Lidlu nebo v nějakém obchodním řetězci."

Co se týče očkování, Beran by chtěl, aby byl očkován jeho otec, ale zbytek jeho rodiny prý koronavirus prodělal, takže je pro ně v tuto chvíli zbytečné. "To onemocnění zanechává dlouhodobou imunitu, vědci ve Švédsku v Karolinska Institutu, což je prestižní institut infekčních onemocnění, to zkoumali na úrovni buněčné imunity, protože jim pořád vrtalo hlavou, proč lidé, kteří byli v kontaktu s někým, kdo byl pozitivní, měl protilátky a pozitivní PCR test, se nestal pozitivní. Tak zkoumali jeho buněčnou imunitu a zjistili, že i lidé s velmi mírným onemocněním mají dostatek buněčné paměti, která je ochrání na dlouhou dobu vůči smrtelnému nebo závažnému onemocnění covidem-19," vysvětlil vědec. Xaver se zeptal, zda se nenechá očkovat tzv. pro jistotu a Beran odpověděl, že je klidně možné počkat rok nebo i déle, protože imunitní paměť je s největší pravděpodobností až několikaletá. A do té doby budou vědci publikovat další výzkumy ohledně interakce vakcíny u těch, kdo již covid měli. Zmínil, že ti, kdo už koronavir prodělali, byli z klinických studií vylučováni, tudíž jich toto zkoumání ještě pořádně nezačalo.

Moderátor měl další hypotetickou otázku, zda by použil ruskou nebo čínskou vakcínu, pokud by byla dostupná dříve než ostatní. A Beran odpověděl, že by se rozhodl podle toho, zda by měl klinickou zprávu o účincích vakcíny a také na základě toho, co by v ní stálo.

Došlo i na zdravotní sestru, která v USA po podání vakcíny zkolabovala. Vakcinolog teoretizoval, že to mohla být oddálená reakce a dodal, že při masivním očkování zde nepochybně budou tací, u kterých bude jejich tělo na novou látku reagovat přehnaně. "Výsledkem té reakce je, že se nám mění kapacita krevního řečiště a ti lidé potom mají velmi těžké příznaky," vysvětlil. Jinými slovy se při takové situaci nedostává některým orgánům krve, což při nedokrvení mozku znamená, že člověk padá do mdlob.

K těmto reakcím podle něho musí docházet. "Já jsem za svůj život očkoval přibližně 45 000 lidí a ty anafylaktické reakce jsem viděl čtyři. Takže určitě je to jedna anafylaktická reakce na deset tisíc," odhadl v hrubé statistice. Xaver se zeptal, zda špatná reakce na vakcínu může vést i ke smrti. Beran uvedl, že se to nedá vyloučit. "Ale obecně, když já jsem měl možnost číst ty zprávy, tak nic takového nebylo v přímé souvislosti popisováno," dodal. Vyjmenoval, že reakce na vakcínu může být mírné až velké zrudnutí, bolest v rameni, bolest hlavy, bolest svalů či únava. Což dle jeho zkušeností nevybočuje z příznaků tzv. živých, oslabených vakcín.

Zopakoval, že první várka vakcín v Česku dorazí do Motola a do Brna a prvními příjemci budou zdravotníci na JIP.Což je podle něho zcela v pořádku. Stejně jako že další na řadě by měli být senioři v domovech důchodců a LDN. "To určitě bude pro ministerstvo zdravotnictví velká výzva," mínil vakcinolog a dodal, že i když je takových seniorů "jen" sto tisíc, tvoří celou čtvrtinu smrtí s covidem. Institucí, které se o seniory starají je přitom kolem tisíce a vakcína se podává nadvakrát, tedy ministerstvo čká výzva, vyjádřil se Beran shovívavě.

Podle něj bude nutné zapojit zkušené lidi, kteří už mají v praxi, když očkoval seniory on, tak prý využívali i služeb domácí péče, tedy zdravotních sester vycvičených k základním úkonům jako aplikování infuze a injekce a také vědí, co dělat, když se objeví anafylaktická reakce.

Co se týče médií, Beranovi vadí, že dostávají prostor hlavně extrémní názory, na jedné straně ti, kdo existenci viru popírají, na druhé ti "kteří by nejraději do Legerovy ulice postavily mrazící kontejnery". Dle Berana je třeba lidi uklidňovat, říkat jim, že tu byl, je a bude. "A že české zdravotnictví má dostatečnou kapacitu, aby se o každého člověka dokázalo postarat, pokud se budou dělat nějaká adekvátní opatření."

Doplnil, že ho mrzí vypouštění informací bez váhy, např. informace, kde se lidé nakazí. "To je informace, která nám nic neřekne, ani tobě, ani mně. Mě by nesmírně zajímalo, kde se nakazili lidé, kteří nakonec zemřeli. A to si myslím, že je velmi jednoduché zjistit, protože pokud mám rodná čísla lidí, kteří zemřeli a těch, kteří se infikovali, tak to zjistím velmi rychle, kde se infikovali. Zjistíme, že největším problémem jsou rodina nebo přátelé, kteří jsou v úzkém kontaktu s těmi lidmi, kteří nakonec na ten covid umírají a kteří se neinfikují v Lidlu nebo v nějakém obchodním řetězci," mínil Jiří Beran.

"Já osobně bych určitě chtěl všem lidem říct, aby se uklidnili z té součansé situace. Aby v žádném případě z onemocnění neměli strach, ale měli respekt. To, že někdo může onemocnět tímto onemocněním je jasné. A opravdu pokud bude dodržovat ta opatření známá jako 3R nebo 4R s rozumem, tak určitě velmi dramaticky jsou schopni snížit takzvanou infekční dávku, množství viru, které se dostane do těla. A tím mít jen mírnou formu onemocnění. je to o každém z nás, nebojme a v každém případě, nesnažme se limitovat svůj život, snažme se ho užít, věnujme se svým příbuzným kratší dobu, ale častěji, choďme na vycházky do přírody, dýchejme čerstvý vzduch a pokud to jde, trochu sportujme," pravil závěrem. Ti, kdo patří do rizikové skupiny, by se podle něho určitě měli nechat očkovat. A budou k tomu i v dohledné době vyzváni.

