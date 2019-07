Profesor: Rusko je nejsvobodnější od Petra Velikého. Je mi jedno, že Babiš byl u StB

Včera na ČRo Plus proběhl rozhovor s odborníkem na slovanskou historii, profesorem Janem Rychlíkem. Mluvilo se například o Rusku. „Přes všechno, co se v Rusku děje, rozhánění demonstrací, zatýkání demonstrantů, přece jenom Rusko je nejsvobodnější, pokud to bereme od doby Petra I.,“ tvrdil profesor. Rusko prý není bezprostředním nebezpečím pro Česko, ale musí se mu jasně vzkázat, že jsme součástí západního světa. A na závěr profesor vysvětlil, proč je mu jako voliči jedno, že Andrej Babiš údajně spolupracoval s StB.

Historik se svěřil, že má rád Rusko a ruskou kulturu. „Jestli se to ještě smí říct,“ doplnil. Rusko označil za zemi, která je jiná než zbytek Evropy. „Je to příliš velká země, kde byly na jedné straně vlivy evropské, zejména od začátku 18. století, ale na druhou stranu silné vlivy asijské, mongolské, tatarské,“ tvrdí. Rusko dle něho nikdy nebude mít stejný společenský a politický řád jako Evropa, ale dodává, že to prý ani není nutné. „Na otázku, zda to tedy znamená, že v Rusku nikdy nebude svoboda západního střihu, upřesnil, že v Rusku nikdy nebude demokracie taková, jak je tento pojem vnímán v euroatlantické civilizaci. Režim v Rusku označil za autokratický, od šéfredaktora polského liberálního deníku Gazeta Wyborcza si vypůjčil termín „demokratura“. Tedy že má Rusko navenek demokratické instituce, ale vše je řízeno z centra vůdčí osobností. Dodal, že tento styl není ve východní a střední Evropě nový, fungoval údajně na Slovensku za Vladimíra Mečiara a mezi světovými válkami v Polsku. Anketa Babiš navrhuje do Evropské komise znovu Věru Jourovou. Co na to říkáte? Je to dobře 7% Je to špatně 88% Je to jedno 5% hlasovalo: 352 lidí

„Jistě to není vzor, který bychom tady chtěli následovat, na druhou stranu já uznávám, že přes všechno, co se v Rusku děje, rozhánění demonstrací, zatýkání demonstrantů, přece jenom Rusko je nejsvobodnější, pokud to bereme od doby Petra I. Nedělejme si iluze, to nebyl jen bolševický režim, který byl nesvobodný. Kromě období přechodné vlády nebyla svoboda v Rusku nikdy. A v tomto ohledu je dnes v Rusku více svobody, než bylo kdykoliv ve 20. století,“ shrnul své myšlenky o současném režimu v Ruské federaci a připomněl v té souvislosti zakladatelskou osobnost cara Petra I. nazývaného „Veliký“.

Rusko podle něj je velmoc a bude velmoc a bude chtít mluvit do evropských poměrů. Je podle něj potřeba nalézt, jak a do jaké míry se bude Rusko na světové politice podílet. „Dopředu říkám, že to nemůže být tak, jak si to představují Rusové, rozdělení sfér vlivu po roce 1945. Já otevřeně říkám svým ruským přátelům, druhá světová válka už dávno skončila a její výsledky už neplatí,“ nastiňuje možnosti Rychlík. Je prý potřeba říci Rusku a místním politikům, že Česká republika je součástí západního světa, a proto chce a musí být součástí euroatlantických struktur, především NATO a EU. „Ten, kdo to zpochybňuje, tak buď to říká z vlastní hlouposti, to je ten lepší případ, anebo to říká za cizí peníze, což je ten horší případ.“ Fotogalerie: - Ruská štreka legionářů

Současné Rusko podle něj není nebezpečné v tom smyslu, jako byl nebezpečný Sovětský svaz: „Nemůže provádět globální politiku, nemůže rozpoutat třetí světovou válku, je nebezpečné v tom, že celkem logicky, ale to platí pro každou velmoc, se snaží získat vliv v zemích, které patřily k Sovětskému svazu.“ Moskvě je prý třeba vzkázat, že ačkoliv je to možné lidsky a psychologicky chápat, politicky je to neprůchodné. V současné době prý Rusko pro Česko hrozbu nepředstavuje, ale co bude za deset či dvacet let, není podle Rychlíka vůbec jasné.

Rusko podle jeho osobního názoru nebude „zkoušet“ to, co udělalo na Krymu, v Pobaltí. „Je to rozdílná situace. Krym byl Ruskem anektován už za Kateřiny Veliké. A byl vždy vnímán jako součást Ruska v národní paměti, tak jako je jako součást širšího ruského prostoru vnímána Ukrajina.“ Dle Rychlíka je vzhledem k přítomnosti vojsk NATO Pobaltí považováno v Moskvě za ztracené území. Ale prý to nezaručuje, že na toto území Rusko nebude snažit proniknout, ekonomicky, politicky nebo „hybridní válkou“.

Moderátorka Barbora Tachecí pak interview přesměrovala na Rychlíkův výrok, že marxistické myšlení je vlastní i současným politikům. Dle historika je tu politiků s tímto myšlením stále stejně. Toto myšlení spočívá v tom, že vše určuje výroba a materiální statky, říká. „Ale my v historii víme, že to tak není. Důležitá je idea a myšlenka,“ dodává. A jako příklad dává Rakousko-Uhersko, jehož rozpadem Češi prý ekonomicky nic nezískali. Představiteli takového myšlení jsou dle Rychlíka Andrej Babiš a Miloš Zeman.

„Podívejte se na vztah k Evropské unii. Pořád se u nás řeší, jestli je to výhodné nebo nevýhodné. Ale to není otázka ekonomické výhodnosti, evropská integrace nevznikla z ekonomických důvodů. Ta vznikla z důvodů čistě politických, aby už v Evropě se nemohly opakovat války. Protože dvě světové války ukázaly, že není možné narýsovat hranice, které by uspokojily všechny národy. A že řešením není opírat se o národní státy, protože nikdy nebude takový stav v Evropě, aby všechny národy měly své vlastní státy,“ říká historik.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle něj ti, kdo tvrdí, že se má Evropská unie vrátit k Evropskému hospodářskému společenství, si neuvědomují, že ekonomická integrace není udržitelná bez politické integrace. „Samotná smlouva mezi státy negarantuje vůbec nic, pokud není futrována nějakou reálnou silou,“ míní Rychlík a dodává, že evropská celní unie by fungovala jen do první hospodářské krize. Za časů EHS se prý otevřeně říkalo, že se budují Spojené státy evropské a nikoho to neuráželo. Ale ekonomická integrace byla podle Rychlíka nutná proto, že země s protichůdnými ekonomickými zájmy se politicky těžko integrují.

Svrchovaný národní stát je podle něj v 21. století iluzí. Malé státy jsou prý vždy podřízeny v rozhodování státům větším. Barbora Tachecí zmínila Švýcarsko a jeho neutralitu. Rychlík namítl, že neutralita Švýcarů už platí od vestfálského míru a na to, aby se v Česku žilo jako ve Švýcarsku, je tu prý málo Švýcarů.

O Andreji Babišovi se hovořilo i dále. Na přetřes přišel historikův výrok, že ho jako voliče nezajímá, co kdo dělal před 25 lety. Vysvětlil, že uznává institut promlčení, který například v zákoně je definován jako 20 let u zločinu vraždy. Že Andrej Babiš spolupracoval s StB je podle něj jasné a není to třeba dokazovat, jako pracovník podniku zahraničního obchodu s ní údajně spolupracovat musel. „To mu já nemám za zlé, on si musel vybrat. Buď budu pracovat v zahraničním obchodu, nebo...“ nechal větu nedořečenou. Říká, že Babiše nevolil, ale zrovna tato skutečnost ho nezajímá, protože se jedná o dávnou minulost. „Zrovna tak mě nezajímá, že pekař, od kterého kupuju chleba, byl před 20 lety trestán za krádež.“ A na závěr dodal, že na Babišovi mu vadí bezkoncepčnost, absence vize, jaká má Česká republika být.

Psali jsme: Hřebejk: Zeman je zlý. Odporný. Hnusný. Slyšel jsem o něm příběh Herec pokřikuje z Reflexu na prezidenta s premiérem: Slezte, podvodníci Ruský diplomat z kauzy neoprávněných pronájmů bytů opustí ČR Papalášství ČSSD. Babišovi se nelíbí, kolik spolustraníků přitáhl na ministerstvo Petříček

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas