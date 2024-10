Profesor politolog: Jediná šance pro sociální demokracii

Kopeček poukázal, že podpora Sociální demokracie totiž od sněmovních voleb roku 2021, kdy vypadla ze Sněmovny, setrvale klesá. „Dnes má strana podle průzkumů dvě tři procenta. V evropských volbách nezískala ani dvě procenta. A v krajských volbách ve většině regionů nepřekročila pětiprocentní uzavírací klauzuli.“

Zvolení Jany Maláčové do čela SOCDEM proto čte následovně: „V podstatě je to tedy snaha najít v beznadějné situaci nějaké řešení, které SOCDEM zajistí alespoň nějaké mandáty ve sněmovních volbách,“ uvedl v rozhovoru pro Český rozhlas.

„Rétorika Jany Maláčové i lídryně KSČM Kateřiny Konečné je postavena na protivládním apelu. Z hlediska toho, jak se staví k roli státu, k tomu, co dělá vláda v oblasti důchodů, platů, není rozdíl. Z tohoto úhlu pohledu se jejich spolupráce jeví jako jediná realistická alternativa, jak se vrátit po volbách do Poslanecké sněmovny,“ míní politilog Kopeček.

Zamyslel se nad tím, co by ze spojenectví měli komunisté, případně koalice STAČILO! Kateřiny Konečné, která v evropských volbách slavila úspěch 10 % hlasů. „Aliance STAČILO! je do určité míry zakrytí identity KSČM. Neprezentují se tedy primárně jako komunisté, ale jako někdo, kdo je radikálně levicový, protestní a protivládní, i když KSČM je v rámci koalice hegemonní subjekt. Zjevně to ale na některé voliče, kteří by jinak KSČM nevolili, funguje. Jde tedy o určitý základ, na který se můžou nabalit další voliči,“ dodal, že z hlediska volební spolupráce potřebuje mnohem více Sociální demokracie komunisty než komunisté sociální demokracii.

Maláčová zvítězila v prvním kole volby, ze 139 platných hlasů získala 101 hlas. Dienstbier dostal 33 hlasů a Hůla pět hlasů. Celkem bylo na sjezdu 152 delegátů. Funkční období je tříleté.

Psali jsme: Popřála k vítězství. To stačilo. I Hrušínský šel vynadat Maláčové za Konečnou

Hlavním úkolem Maláčové bude stranu příští rok ve volbách vrátit do Poslanecké sněmovny. SOCDEM se v průzkumech pohybuje dlouhodobě pod pětiprocentní hranicí. V kandidátském projevu Maláčová uvedla, že jejím cílem je do sněmovních voleb vybudovat širokou levicovou koalici, „která bude bránit dalšímu ožebračování lidí“. Vzorem pro ni je francouzské levicové uskupení Nová lidová fronta, informovala Česká televize.

Delegátům řekla, že v případě vybudování levicové aliance sociální demokraté nebudou kandidovat na kandidátkách KSČM. „Pokud se podaří taková aliance vyjednat, mohu vám zaručit, že se nikdy nebudeme slučovat s komunistickou stranou,“ řekla.

„Levice potřebuje každou ruku k obnovení spravedlnosti v naší zemi,“ gratulovala Maláčové ke zvolení předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, čímž vzedmula diskusi o vytvoření volební aliance se SOCDEM.

Psali jsme: Zbořil Hřebejkovi, Trojanovi a dalším: Jidášská mošna není bezedná Maláčová (SOCDEM): Chtěla bych, aby zmoudřela i Sociální demokracie Prokop (Levice): Čekají nás měsíce tvrdých jednání. Sociální demokraté a Maláčová Senátor Hraba: SOCDEM se stala symbolem opuštění vlastních voličů