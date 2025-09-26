Prokop (STAČILO!): Na bydlení stát selhává. Trh slouží developerům, ne lidem

Vítek Prokop, lídr kandidátky hnutí STAČILO! v Pardubickém kraji, se znovu ostře vymezil vůči současnému přístupu státu k bytové politice. Podle něj je systém neefektivní, krátkozraký a slouží primárně developerským a spekulačním zájmům – nikoliv běžným lidem, kteří dnes čelí nejvyšším nájmům a cenám nemovitostí v historii.

Prokop (STAČILO!): Na bydlení stát selhává. Trh slouží developerům, ne lidem
„Když se podíváme na balík pomoci na bydlení, které my jako stát vydáváme, to je nějakých asi 22 miliard ročně. Tak to není málo, je to střední úroveň, když se to srovnává s ostatními evropskými státy,“ říká Prokop.

Podle něj je ale hlavní problém v tom, že většina peněz je nalévána do nesystémových podpor, které problém neřeší, ale jen oddalují jeho dopady. „Drtivá většina, asi 17 miliard, jde dnes na příspěvek na bydlení. A zase – není to systémové strukturální řešení. Ten problém se opakuje a bude se přirozeně prohlubovat,“ varuje.

Podle Prokopa je klíčové pochopit, že samotný volný trh v oblasti bydlení situaci nezlepší. „Volný trh v uvozovkách ten problém neřeší. On to řeší pro developery – ti mají velké zisky. Pro spekulanty, ti jsou také spokojení. Ale obyčejní lidé na tom trpí.“

Východisko Prokop vidí v aktivní roli státu, která by navázala na osvědčené modely ze zahraničí i z historie: „Vždycky říkám: Francie a Švédsko, druhá polovina 20. století – velké stavební programy, ve kterých hrál aktivní roli stát. Nemusel třeba přímo stavět přes nějakou firmu, ale byly tam velké dotační programy. A to fungovalo.“

Z Prokopova pohledu má Česká republika možnosti, jak situaci řešit. Nechybí peníze, ale politická vůle. „My máme historické příklady, domácí i ze zahraničí. Když chceme, tak to jde. Musí se ale změnit přístup. Dneska stát jen reaguje na krize. My chceme, aby stát přestal hasit a začal stavět.“

Hnutí Stačilo! proto volá po zásadní změně bytové politiky. Nejen zvýšení dostupnosti nájemního bydlení, ale i veřejné výstavby a zacílené podpory obcí. „Tohle nemá být trh pro spekulanty. Má to být zajištěná potřeba každého člověka – mít kde bydlet,“ uzavírá Prokop.

 

