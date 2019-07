Proplácíte Agrofertu dotace, vypálil Takáč v ČT na Havlíčka. Ministr vše utnul hned v úvodu

Hostem Interview ČT24 byl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Havlíček přišel debatovat nad otázkami týkajícími se vyplácení dotací Agrofertu a ohledně rozvoje jaderné energetiky. Jádro je prý „jediná cesta, která nám zbývá“, a nejsme schopni kráčet po vzoru Německa a spoléhat se pouze na obnovitelné zdroje. Investory nových jaderných zdrojů v Česku mají být dceřiné firmy energetické společnosti ČEZ – EDU II pro jadernou elektrárnu Dukovany a ETE II pro jadernou elektrárnu Temelín a nový dukovanský reaktor by měl být o výkonu 1 200 megawatt.

Od Agrofertu od minulého prosince žádná žádost na Havlíčkovo ministerstvo nepřišla. Pokud by nějaká žádost přišla, bylo by na rozhodnutí i v současné situaci stejné množství času.

Následně se přišlo k tématu jaderné energetiky. Dnešek Havlíček označil za „důležitý den“, jelikož vláda schválila režim, jenž zahajuje proces pro výstavbu nových jaderných bloků. „Doposud to byla otázka diskusí, možná někdo řekne spekulací, možná nějakých přípravných fází ve smyslu: ‚Budou to Dukovany? Bude to Temelín?‘ Dnes se poprvé jasně řeklo, že se do toho půjde, a řeklo se, že to budou Dukovany, že to bude reaktor o výkonu 1 200 megawattů,“ osvětlil plány rozvoje jaderné energetiky Havlíček. „Současně se řeklo a nadneslo, jak by mohl vypadat ten investiční model, tady podotýkám, že dnes je to ve fázi návrhu,“ dodal pak ohledně navrhovaného investorského modelu. Ten počítá s tím, že investice by měla být placena skupinou ČEZ – a to jak externím financováním, tak vlastními zdroji. Za určitých podmínek bude však ČEZ moci dceřinou společnost, která bude mít stavbu na starosti, předat státu.

FOTO: Repro ČT24, výroba elektřiny v ČR

Definitivní model by měl být na stole nejpozději do konce roku, samotná jednání s ČEZ budou probíhat již na podzim. Zahájení výstavby je plánováno na 2028 či 2029, první elektřiny bychom se pak mohli dočkat mezi lety 2034/2035.

Na tiskové konferenci dnes Havlíček řekl, že: „... cílem není to, že stát na sebe převezme břímě v uvozovkách neúspěchu, ale stát na sebe musí převzít odpovědnost ve smyslu, pokud by stát něco zásadního změnil – ať už v legislativě, regulatorice nebo v čemkoliv jiném“. „Předpokládáme, že investorem bude ČEZ a ČEZ do toho půjde i se svým podnikatelským rizikem,“ dodal. Jako podpora státu budou podle dokumentu také uzavřeny smlouvy mezi státem a ČEZ, které umožní zajistit získání úvěru pro stavbu zdroje za výhodných podmínek, obdobných, jako by si půjčoval stát. Podle dřívějších informací má nový jaderný blok v Česku stát stovky miliard korun.

Výběr financování prostřednictvím ČEZ Havlíček obhajoval tím, že je vlastněn 70 procenty státem a výstavba jaderných bloků je státním zájmem. Mluvil taktéž, že by generace, která přijde kolem roku 2035, nemusela mít optimální energetický mix a pocítila by to jak cenově, tak by byl i problém s „utlumováním uhlí“. „To, že bychom to dohnali obnovitelnými zdroji, je nesmysl,“ upozornil Havlíček.

FOTO: Repro ČT24, výstavba reaktorů v Evropě

Takáč mluvil o tom, že jsou v tomto Němci „odvážnější“ a jdou jinou cestou. Na to mu Havlíček oponoval, že Němci z toho mají v současné době „těžkou hlavu“. „Já jsem měl možnost se bavit s bavorským ministrem hospodářství, minulý týden jsem se setkal i s německým ministrem hospodářství, oni respektují tuto cestu, na druhou stranu velmi dobře vědí, že to není tak jednoduché, jak si možná předsevzali. Nezapomínejme na to, že Německo je velmi bohatou zemí, která si prostě může do tohohle dovolit investice. Zelená energie stojí neuvěřitelné prostředky a ani oni nemají úplně jasno, jak to bude s útlumem uhlí. Když se podíváte na jejich plány, ambice a realitu, tak je to pomalejší, než jak se říkalo,“ uvedl. Poukázal též na odlišné geografické možnosti Němců. Prý se bez jádra do budoucna neobejdeme.

Solární energie nás podle Havlíčka stojí 28 miliard korun ročně, tvoří ovšem pouze 3 % energetického zisku. Prý budeme rádi, když se dostaneme k 20 % ze solární energie, a jádro je tak „jediná cesta, která nám zbývá“.

Havlíček zatím nechtěl naznačovat, jaká země by se na výstavbě měla podílet, podotkl však, že to bude velmi úzké partnerství, které se s danou zemí naváže až na dalších 70 let.

Celý záznam pořadu můžete zhlédnout ZDE.

