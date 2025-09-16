Prošacovali občany, aby mohli slyšet Fialu. A pak se někteří divili

16.09.2025 10:21 | Reportáž

„Nebudeme se muset, pane premiére, už skládat z našich učitelských platů na uklízečku, jako tomu bylo doposud?“ I takové dotazy padaly na předvolebním mítinku v Obecním domě v Opavě, kam přijel Petr Fiala posílit preference koalice Spolu, které jsou zatím v Moravskoslezském kraji (MSK) velmi nízké.

Prošacovali občany, aby mohli slyšet Fialu. A pak se někteří divili
Foto: Jan Štěpán
Popisek: Premiér Petr Fiala přijel na předvolební mítink do Opavy podpořit svého lídra Zbyňka Stanjuru, který má zatím v Moravskoslezském kraji dost nízké preference

Návštěvu premiéra ve slezské metropoli doprovázela opravdu velmi náročná bezpečnostní opatření. Na každé křižovatce bylo k vidění několik policejních vozů a mnoho hlídkujících policistů. Kdo se chtěl účastnit diskuse s ministerským předsedou v malém sále Obecního domu v Opavě, tomu byla prohledána jeho příruční taška a dovnitř si nikdo z účastníků nemohl přinést ani žádný nápoj. Otázkou zůstává, zda tyto výdaje na bezpečnost premiéra při jeho předvolebním tažení hradí stát, tedy daňoví poplatníci, či zda jdou z rozpočtu stran koalice Spolu.

Jako vstup do předvolební debaty bylo uvedeno krátké video, kde byli všichni předsedové a lídři opozičních stran vykresleni jako naprosto nevhodné osoby či přímo škůdci národa a premiér Petr Fiala je ve svém úvodním proslovu charakterizoval jako lidi bez těch správných názorů. Hned poté následovala debata.

První dotaz na premiéra byl zaměřen na pomoc regionům postiženým loňskými povodněmi. Zástupce serveru ParlamentniListy.cz (PL) se zeptal, proč vláda nezvolila jiný postup k financování škod na infrastruktuře měst a obcí, když nynější formu pomoci přes programy Živel kritizuje řada starostů nejpostiženějších obcí včetně primátora Opavy jako velmi těžkopádnou a pomalou. A proč z vypůjčených 40 miliard na škody ze záplav dostaly zatím samosprávy jen zlomek (v červnu to byly cca 4 miliardy korun), a více než 15 miliard z této sumy už bylo převedeno do jiných kapitol státního rozpočtu, což nyní kritizuje jak Národní rozpočtová rada, tak i Nejvyšší kontrolní úřad.

„Povodním jsme čelili mnohem lépe, než tomu bylo dříve, na tom se shodnou i experti,“ tvrdil mimo jiné Petr Fiala. „Na povodně jsme dali hned v úvodu více než 70 % z nárokovaných škod, to nikdy v minulosti nebylo. A ty peníze na škody po povodních jsou vyčleněné až do roku 2029, kdy je bude možné stále čerpat,“ doplnil svého šéfa přítomný ministr financí Zbyněk Stanjura. Ten však i potvrdil, že z těch miliard vyčleněných na přírodní katastrofu šla už značná část i jinam.

Tyto odpovědi vládních činitelů však vůbec nekorespondují s názory starostů postižených měst a obcí, které opět v minulém týdnu oslovili redaktoři PL. Téměř všichni zástupci samospráv si totiž stěžovali na těžkopádnost financování ze strany státu. Nejpostiženější město v MSK – Krnov – například ještě nedostalo na obnovu infrastruktury, kromě prvotního úklidu a rekonstrukce čističek odpadních vod, tedy Krnov nedostal na opravy budov, chodníků, mostů, silnic atp. ani korunu a tedy musel, stejně jako Opava, odložit některé své investiční, vzdělávací či kulturní akce.

V podobném duchu se nesly na besedě i další odpovědi premiéra na kontroverznější dotazy přítomných, kterých ale zaznělo na mítinku jen poskrovnu. Bylo jasné, že z přítomných účastníků besedy je nemálo členů koalice Spolu či jejich příznivců. Petr Fiala na „všetečné“ otázky vždy uváděl, že vláda zvolila správná řešení a na dalších vylepšeních se prý už intenzívně pracuje…  

Členové Divadla Járy Cimrmana by měli z premiéra radost

Ředitelka čtyř opavských mateřských škol se v dalším průběhu mítinku otázala, jak to vlastně bude dále s platy všech zaměstnanců školských zařízení, s čímž teď mají jejich přímí nadřízení nemalé problémy, zvláště pak se mzdami nepedagogických pracovníků.

„Nebudeme se muset, pane premiére, už skládat na uklízečku z našich učitelských platů, jako tomu bylo doposud? Jak to plánujete do budoucna?“ vznesla dotaz zkušená pedagožka.

Z následné odpovědi, kterou se prezentoval premiér Fiala, by měl jistě nemalou radost každý člen Divadla Járy Cimrmana.

„My jsme zamýšleli vytvořit z učitelů střední třídu a vůbec zatraktivnit tuto profesi, která má mezi lidmi velký respekt. Chtěli jsme jim poskytovat 130 % průměrné mzdy, a to jsme nenaplnili, i když z nynější výše průměrné mzdy to teď nelze tak brát. Za tři roky naší vlády jsme ale dali pedagogům na platy 50 miliard, což je ohromná částka, takže jsme vlastně ten náš závazek splnili,“ konstatoval překvapivě premiér, a pak ještě dodal, že by chtěl slučovat školská zařízení, ať se ušetří další peníze. To však rozporovala zmíněná opavská ředitelka, která upozornila především na to, aby se neslučovaly mateřské školky se školami základními, které mají už o dost jiná specifika. Nicméně Petr Fiala pak slíbil, že peněz na nepedagogické pracovníky by mělo být v příštím období už dost.

Více chybějících domovů důchodců? Dle premiéra raději jiné řešení

Další otázka jedné z účastnic akce mířila na nedostatek míst v domovech důchodců a tazatelku zajímalo, jak by tomu bylo dál, kdyby koalice Spolu zvítězila ve volbách. Předseda ODS na to odpověděl, že je spíše zastáncem domácí péče pro seniory, i když ví, že ne každý penzista si to může dovolit, a to zvláště v menších obcích, a přidal svou oblíbenou formulaci: „Na tomto problému budeme také intenzívně pracovat.“

V diskusi pak zazněly dotazy na nejrůznější témata. Například jednoho z přítomných seniorů zajímalo, proč byla zrušena superhrubá mzda, čímž vznikla ve státním rozpočtu přibližně 150miliardová díra. Premiér to obhajoval jako velmi dobré řešení, kdy lidem zůstalo více peněz a mohli tak potom čelit vysoké inflaci a dalším negativním záležitostem, jako bylo třeba i zvýšení všech daní.

Řeč pak přišla i na zahraniční politiku, konkrétně na válku v Gaze.

„Vůči Izraeli zastáváme názor stejný jako vlády v Rakousku nebo v Německu, tedy totožný s mainstreamem Evropské unie. Není pravdou, že jsme v tom někde na okraji. Odsuzujeme útok na Katar a podporujeme dvoustátní řešení, ale na druhé straně souhlasíme s izraelskou vládou v tom, že teroristické hnutí Hamás musí být zničeno, aby v této oblasti zavládl mír. Kdyby Hamás propustil rukojmí, mohlo být už dávno po válce,“ řekl Petr Fiala.

V závěru diskuse také padl dotaz, jak bude koalice Spolu reagovat na billboard opozice, kde je Petr Fiala označen za nejhoršího premiéra v historii Česka. Ministerský předseda na to reagoval tak, že to byl nekorektní útok na jeho osobu, za který se nebude pravicová koalice mstít, protože je zastáncem férového předvolebního boje. Premiér tak trochu opomněl fakt, že s těmito podpásovkami na volebních panelech začala právě koalice Spolu, když na svém billboardu nejprve zvěčnila Andreje Babiše vedle Vladimíra Putina, coby údajného podporovatele Kremlu.

Po besedě podepisoval premiér volební bulletiny svým příznivcům. Foto: Jan Štěpán

Na rozdíl od Ostravy byla na opavském mítinku pohoda

Podle webu Novinky.cz byl předseda ODS na předvolebních mítincích koalice Spolu v Ostravě a ve Frýdku-Místku mnoha účastníky vypískán. Z tohoto pohledu byla opavská beseda s většinovou účastí jeho příznivců pro Fialu úspěchem. Dokonce mu zde veřejně projevili podporu někteří přítomní studenti. Ne všichni účastníci setkání byli však s vystoupením premiéra spokojeni.

„Byla jsem na pana Fialu zvědavá, jak působí na veřejnosti, proto jsem tady dnes přišla. Chtěla jsem se ho také zeptat na některé potíže tady s naším zdravotnictvím. Jak jsem ale slyšela, jak odpovídá na ty dotazy ohledně problémů s domovy důchodců a s platy učitelů, tak jsem si to raději rozmyslela. Všichni politici vám budou před volbami slibovat hory doly, a jak to pak dopadne v reálu, to už všichni víme. Koho budu volit ještě nevím, asi se rozhodnu až na poslední chvíli,“ zhodnotila předvolební mítink dvaapadesátiletá paní Andrea z Opavy.

