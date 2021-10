Prosakuje, že senátoři nechtějí souhlasit se zmrazením platů politiků. První tiskovka SPD a hned bylo živo

reklama

Anketa Kdo bude nejhorším ministrem, pokud v kabinetu zasedne? Vít Rakušan 7% Ivan Bartoš 13% Petr Fiala 10% Jana Černochová 12% Olga Richterová 10% Markéta Pekarová Adamová 48% hlasovalo: 1549 lidí

„Dále jsme hovořili také o tom, jak bychom měli postupovat při jednání o pozicích, o práci v orgánech ve Sněmovně. My bychom se chtěli plně samozřejmě zapojit do té práce v orgánech Poslanecké sněmovny. Takže poslanecký klub to projednal a SPD bude nadále prosazovat to nejdemokratičtější možné řešení, to znamená, aby bylo v orgánech Sněmovny poměrné zastoupení. To znamená, že na základě tohoto poměrného zastoupení určitě bychom měli mít místo ve vedení Sněmovny.

Určitě bychom měli mít místo ve vedení dvou výborů ve Sněmovně. Teď samozřejmě budeme o tom jednat, jaké by to obsazení mělo být. Ta naše ideální představa je, abychom mohli pracovat ve vedení výborů, které nejvíce kopírují politický program SPD, to znamená – výbor pro školství, zahraniční výbor, výbor pro obranu, výbor pro bezpečnost, hospodářský výbor,“ dodal Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Budeme nyní čekat na to, s jakou nabídkou přijdou. Už jsme dostali informace, že to jednání bude v nejbližších dnech probíhat. Takže uvidíme, jaká ta nabídka bude, protože víme, že i u těch dvou koalic, které se tady dávají dohromady, tak tam probíhají dlouhá jednání o tom, kdo, kde a jak, takže my jsme na ta jednání v tomto smyslu plně připraveni,“ zmínil Okamura. Poděkoval následně voličům a požádal i další vlastence, aby se k SPD připojili. „SPD bude na následující čtyři roky jedinou vlasteneckou konzervativní euroskeptickou silou v českém Parlamentu. Výsledek mohl být lepší, kdyby se netříštily síly,“ dodal Okamura a zmínil i prosazované body SPD programu.

„SPD bude požadovat co nejrychlejší ustavení orgánů Poslanecké sněmovny, výborů a komisí, protože je potřeba, aby Sněmovna začala co nejrychleji pracovat – a co nejrychleji projednala řadu zákonů, které má SPD v programu. Hned začínáme od první minuty pracovat,“ podotkl Okamura.

„Hnutí SPD se bude v Poslanecké sněmovně i navzdory Senátu stavět proti nárůstu platů politiků. Sněmovna minulý týden na mimořádné schůzi schválila zamrazení platů politiků do roku 2026. Hnutí SPD zamrazení platů politiků prosazuje dlouhodobě, protože platy politiků jsou tak vysoké, že je ostudné, aby se navyšovaly,“ řekl k dalšímu návrhu Okamura. „Platovou novelu má nyní posoudit Senát a podle předběžných informací, které prosakují, tak má jiný názor. Prosakují názory, že nechtějí souhlasit s tím zamrazením platů politiků,“ sdělil Okamura.

Psali jsme: Birke (ČSSD): Sehnat v dnešní době byt za rozumné nájemné je stále složitější A sakra. Babiš: Zeman mě pověří sestavením vlády Louny: Výstaviště žilo historií ODS: Zbyněk Stanjura opět ve vedení poslaneckého klubu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.