Průšvih tak velký, že už nepůjde vyřešit. Agentura popravila Evropskou unii

shrnuje, že „kombinace politické paralýzy, vnějších hrozeb a špatné ekonomické situace" hrozí, že skončí ambice Evropské unie stát se samostatnou globální silou – a členské státy budou místo toho hájit své vlastní zájmy.



Blížící se úpadek má být patrný například z toho, že největší německá automobilka Volkswagen poprvé v historii hovoří o zavírání továren přímo v sousední zemi a z Evropské unie ustupují kvůli regulacím v oblasti umělé inteligence také američtí technologičtí giganti.



Právě toto dění dle Bloombergu podporuje neschopnost EU jednat jako soudržný a dynamický hospodářský blok, což podkopává její postavení a zhoršuje její schopnost reagovat na širokou škálu hrozeb od čínské průmyslové politiky po ruskou vojenskou agresi nebo možnou budoucí „nepřátelskou administrativu“ v USA.

„Nedávná apatie nebo odpor vlád poté, co bývalý italský premiér Mario Draghi vyzval k větším investicím a společným vazbám v boji proti slabému růstu produktivity, podtrhují, že se region téměř přestal snažit,“ zaznívá též směrem k nedávné Draghiho zprávě, u níž zejména Němci odmítli sdílet větší riziko s dalšími zeměmi EU skrze společné dluhopisy.



Profesor na Svobodné univerzitě v Bruselu a vedoucí pracovník think tanku Bruegel Guntram Wolff podotkl, že klíčovou složkou pro to být geopolitickou velmocí je ekonomická síla, což je právě oblast, kde Evropská unie upadá. „Růst produktivity je prostě katastrofa. Evropa je stále bohatá, ale tyto rozdíly za 20 let mají obrovské důsledky,“ zmínil.



Bývalý polský prezident Aleksander Kwaśniewski Bloombergu vysvětlil, že na změny ve světě Evropa nedokáže reagovat správně, jelikož „jsme příliš pomalí“.

„Čína samozřejmě bojuje s vlastním hospodářským zpomalením a Spojené státy směřují k potenciálně rušivým volbám s neudržitelným stavem veřejných financí. Obě tyto země však mají systémy, které do značné míry centralizují rozhodování a vytvářejí obrovské množství soukromého nebo veřejného kapitálu na obranu a investice do špičkových technologií,“ srovnává agentura s tím, že žádnou takovou výhodu Evropa nemá a „je to stále zřejmější“.



„Jistě, životní úroveň v jejích bohatých ekonomikách není na pokraji zhroucení. Některé země by mohly mít prospěch z investičních nebo obchodních dohod s USA, Čínou nebo Ruskem. Ale čím déle budou současné trendy přetrvávat, tím větší bude zranitelnost Evropy vůči dramatickým otřesům,“ hodnotí agentura.



Připomíná přitom slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, jenž na začátku měsíce prohlásil, že ztráta levných ruských fosilních paliv po invazi na Ukrajinu a nástup agresivní průmyslové politiky amerického prezidenta Joea Bidena, která je náročná na dotace, „znamenají rozchod se starým modelem, který umožňoval rozkvět evropských ekonomik založených na vývozu“.

Že je „Evropa v ohrožení“ potvrzuje též podnikatel v oblasti technologií a investor David Galbraith, který připomenul, že země, které nedokázaly industrializovat, v minulosti nedopadly příliš dobře a zaznívá, že v EU již přestávají věřit také úředníci v klíčových evropských zemích a euroskeptiky už dávno není jen „věčný trn v oku“ unie v osobě maďarského premiéra Viktora Orbána.



„Francouzští představitelé hovoří o navázání hlubší integrace s menší skupinou zemí mimo rámec bloku kvůli dlouhodobému odporu Německa. Polští představitelé uvádějí podobné iniciativy v oblasti obrany. Premiér Španělska, tradičně jednoho z nejvíce prounijních států, podkopává unijní obchodní politiku, aby se ucházel o čínské investice,“ vyjmenovává Bloomberg, že se Brusel snaží obcházet už leckdo a připojuje, že právě v této situaci už největší americké společnosti raději kvůli unijním regulacím začaly evropský trh zcela ignorovat.



Draghiho upozornění na úpadek Evropy přitom není zdaleka možné vztahovat jen k posledním letům. Začal už s příchodem eura. „Relativní úpadek EU je za čtvrt století od vzniku měnové unie nepřetržitý,“ upozorňuje analýza agentury Bloomberg Economics ukazující, že kdyby ekonomika unie držela krok s USA, byla by přibližně o 3 biliony eur větší – což by stačilo na zvýšení příjmu průměrného pracovníka přibližně o 13 000 eur ročně, tedy až o 329 tisíc korun. Upozornění na stav EU však podle agentury z velké části „zapadlo“ a o možných řešeních se již příliš nehovoří.

