Průzkum pro Moravce: ANO stoupá, ale zní radost z poklesu SPD

Voliči vládní koalice premiéra Petra Fialy (ODS) podle nejnovějšího volebním modelu agentury Kantar CZ, zpracovaného pro Českou televizi, přecházejí k opozičnímu hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše, které je aktuálně nejsilnější politickou silou a má podporu až 33,5 procenta voličů. Lidovci a TOP 09 by se v květnu samostatně do Sněmovny nedostali.

Právě ODS dle autorů průzkumu, zpracovaného pro Českou televizi, ztrácí své voliče ve prospěch opozičního hnutí expremiéra Babiše. „Zhruba dvě třetiny nově příchozích voličů ANO jsou od stran vládní koalice, zejména od ODS. Mezi důvody je dobře patrná obecná jednotící linie, a to velká nespokojenost s prací vlády, neplnění vládního programu nebo špatná komunikace. Zbylá třetina nových voličů ANO se přesunula převážně od SPD. V této souvislosti je respondenty opakovaně zmiňováno, že SPD nemá potřebnou politickou sílu,“ uvedli autoři průzkumu.



Oproti dubnu se sice pořadí politických uskupení nikterak nepozměnilo, změnily se však i preference dalších stran. STAN a Piráti posílili shodně o půl bodu, kdežto lidovci a TOP 09 u voličů ztráceli. TOP 09 oproti dubnu přišla o přízeň až u 1,5 procenta voličů a lidovci u 1 procenta.

Do Sněmovny by se v případě kandidatury jednotlivých stran bez koalic dostalo pouze 5 uskupení. Nejvíce křesel by získalo hnutí ANO s 33,5 procentem hlasů, druhá by byla ODS s 17 procenty, třetí Piráti s 11,5 procentem, čtvrté SPD s 8 procenty a pětici sněmovních uskupení by uzavřeli Starostové s 6,5 procentem hlasů.



Lidovci by byli na čtyřech procentech, komunisté a TOP 09 by měli shodně 3,5 procenta. Sociální demokraté (SOCDEM) se propadli o 2,5 procentního bodu na tři procenta. Přísaha by měla 2,5 procenta a na dvou procentech by byli Zelení i PRO 2022 Jindřicha Rajchla.

ANO v květnovém modelu Kantaru posílilo, podle průzkumu získává voliče vládní koalice.https://t.co/dIRfWeTmm6 — ČT24 (@CT24zive) June 11, 2023

Pokud by koalice SPOLU, tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, kandidovala opět ve volbách společně, získala by 24,5 procenta hlasů, tedy o 9 procent méně než vedoucí hnutí ANO. Pětikoaliční vládní strany dohromady by pak získaly podporu u 42,5 procenta voličů, kdežto sněmovní opozice tvořená hnutím ANO a SPD dohromady 41,5 procenta.

Podle modelu by se sněmovních voleb, pokud by se konaly v době sběru dat, zúčastnilo 61,5 procenta občanů. Sběr dat probíhal ve dnech 15. 5. až 2. 6. 2023 na reprezentativním vzorku 1200 respondentů.

