První Trumpova show po atentátu: „Kulka za demokracii“ i slova o Bohu

21.07.2024 7:57 | Zprávy

Přežil, takže je Bohem povolán k tomu, aby zachránil celé Spojené státy. Právě tak teď mnoho Američanů hledí na prezidentského kandidáta republikánů Donalda Trumpa. Ale co mohou od Trumpa čekat Evropané? „Je to Donald Trump, kterého všichni znáte z jeho prvního funkčního období," řekl Bildu Trumpův důvěrník. „Nezměnil se, nezmění a dělá to, co pomáhá lidem v USA.“ Podle deníku Bild by se Evropa s Trumpem probudila do jiného světa.