Prymula: Nechci strašit, ale pořád máme nové případy. V hospodách lidé nenosí roušky ani na záchod. A jestli mě nechcete zastřelit...

K Hamáčkovým slovům o tom, že by mohl vést resort zdravotnictví, se Prymula nechtěl příliš vyjadřovat. „Někdo mi to řekl až dneska ráno. Nestíhám všechno číst. Poslední tři měsíce jsem se od toho opravdu oprostil, protože bych se učetl k smrti. Nemíním se do toho pouštět, to je věc koalice,“ dodává epidemiolog.

Stejně tak se Prymulovo jméno čím dál častěji skloňuje ve spojení s prezidentskou kandidaturou. „Jestli mě nechcete zastřelit, tak se mě prosím neptejte na prezidentskou kandidaturu, tu otázku jsem za poslední týden slyšel asi čtyřicetkrát,“ směje se.

Hrad ho nyní neláka: „Prostě teď nějakou dobu vydržím na postu vládního zmocněnce. Myslím, že je to smysluplná práce. Věda a výzkum bylo přirozeně to, co jsem dělat chtěl,“ zopakoval že se svým současným postem je spokojen.

Co se týká nošení roušek, Prymula si všímá, že mezi Čechy nastal „totální odklon“ od toho, co by se mělo dodržovat. V hospodách nikdo roušku nemá, ani když jde na záchod, jediný v roušce je chudák číšník. „Byť si nemyslím, že to je dobře. V těch restauracích z těchto důvodů už nošení roušek asi není smysluplné,“ míní.

Je tedy možné, že povinnost roušky pro číšníky a částečně pro hosty brzy zmizí?

„Číšník může nakazit všechny hosty, proto má roušku. Odborně je to správně. Ale společensky je samozřejmě otázkou, jestli to není kontraproduktivní, když tu máme málo případů. Navíc ta nálada ve společnosti... Ale – i když jsem dalek toho někoho strašit – zatím taky pořád máme nové případy,“ říká Prymula.

Podobně je to s rouškami i u bazénů. „Já nejsem ten, který by ta nařízení technicky rozvolňoval. To není můj byznys. Na druhou stranu, ty bizarní věci se snad lehce odstranily. Já jsem považoval za bizarní nosit roušky na bazén. To jsem říkal opakovaně, že je to nesmysl, nandávat roušku na mokrý obličej,“ připomíná epidemiolog.

