Prymula je zpět. Otevřel bolavé téma vlády

Premiér Andrej Babiš oznámil, že chce dál spolupracovat s Mezioborovou skupinou pro epidemické situace (MeSES), kterou v úterý rozpustil ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Chybějící názory odborníků v době koronavirové krize považuje exministr zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula za velkou chybu. Bez nich podle něj resort situaci jen stěží uřídí. V pořadu Interview ČT24 se také věnoval otázce možné výměny ministra zdravotnictví. Případné zájemce na tento post svými slovy odrazoval. „Je to sebevražedná mise, během chvíle vás zdiskreditují. Přijdete o to, co vás naplňuje,“ varoval.

Úvodem se nabízela otázka, zda Roman Prymula nedostal v současné situaci nabídku vrátit se do ministerského křesla. „Zatím se mě na to ptají novináři, nikdo jiný ne. Tak to mě uklidňuje,“ prozradil. Z čela Ministerstva zdravotnictví odešel loni koncem měsíce května.

Z představy, co by dělal, pokud by taková nabídka reálně přišla, se mu doslova zježily chlupy na zádech: „Já doufám, že takovou nabídku ani nedostanu. Na tomto postu jsem si užil dost,“ pousmál se s tím, že tato otázka rozhodně již není namístě.

Ve vzduchu však visí otázka, zda se nebude hledat opět nový ministr zdravotnictví. Nad současným šéfem resortu Arenbergerem se stahují mračna poté, co vyplavaly na povrch nesrovnalosti v jeho majetkových přiznáních. Premiér jej z pozice ministra odvolávat nechce, pokud by to ale bylo nutné a své majetkové poměry by dostatečně nevysvětlil, má prý „kam sáhnout“.

Nový ministr zdravotnictví musí podle něj mít především schopnosti „krizového manažera“. „V tuto chvíli už nejde o to, jestli to bude lékař, či nebude. Měl by to být krizový manažer, který je schopen postavit tým lidí, a v něm by byli zdravotníci a lékaři,“ zmínil, že dominantně je nutné umět resort uřídit.

Neumí si představit, že by za situace, kdyby se hledal pátý ministr zdravotnictví během jednoho roku, a ve chvíli, kdy je pět měsíců před řádnými volbami, si chtěl do tohoto křesla někdo dobrovolně sednout. „Je to téměř sebevražedná mise. Z logiky věci si neumím představit, že by o to měl někdo zájem. Pokud jste na nějakém jiném postu, který vás naplňuje, tak riziko, že budete během tří měsíců zdiskreditován a nemáte se kam vrátit, je obrovské,“ hovořil nejen ze zkušenosti své, ale i svých nástupců.

Pozastavoval se nad tím, že Ministerstvo zdravotnictví v úterý rozpustilo MeSES s odůvodněním, že epidemie je v takové fázi, že vláda již nepotřebuje rady odborníků. Podle Prymuly rozhodně nemáme vyhráno. „Takto bych to neformuloval, byť jsme v situaci, která je klidná. Setrvalý pokles stále neznamená vítězství,“ upozornil, že virus jen tak nezmizí.

Ministerstvo oznámilo, že agendu si bere pod sebe. Podle Prymuly ale nemá šanci bez MeSES epidemiologickou situaci uhlídat. „Ministerstvo určitě není schopné vše uhlídat vlastními silami. V této oblasti tam prakticky odborníci nejsou,“ soudí epidemiolog, podle kterého bude resort spolupracovat s jedinci laboratorních a klinických skupin.

Skupina odborníků z MeSES se dohodla, že bude dál pracovat bez ohledu na rozhodnutí šéfa resortu zdravotnictví. Chce analyzovat situaci a vydat odborné stanovisko k možnému vývoji epidemie ve střednědobém výhledu.

Dal za pravdu slovům hlavního epidemiologa IKEM a vedoucího skupiny MeSES Petra Smejkala, který den před tím, než ministr Arenberger jeho skupinu rozpustil, konstatoval, že epidemii jsme „fakt nezvládli“. „Objektivní čísla mluví jasně. Byly tu dva body, kdy byl skutečně přístup špatný,“ zmínil Prymula jako největší chybu rozvolňování v době před Vánoci.

Rozvolňování, jak jej nyní nastavila vláda, mu připadá přiměřené. Otevření vnitřních prostor hospod a restaurací by viděl v horizontu tří týdnů, samozřejmě za podmínek testování. Pak věří, že se situace už brzy zlepší a přiblíží k normálu.

