Prymula v televizi: Stoprocentní nárůst covidu. Během týdne. Nové varianty

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) na tiskové konferenci vyzval rizikové pacienty k vakcinaci proti onemocnění covidem. „Všem, kteří jsou rizikoví, doporučuji, aby se nechali očkovat, jak proti covidu, tak proti chřipce. Především se jedná o seniory a o ty, kteří mají chronické potíže. Já sám se půjdu očkovat,“ řekl v pondělí ministr zdravotnictví.

Situaci v Česku označil za stabilizovanou. Zdůraznil nutnost testování a připomněl, že covid je v ČR stále přítomen a pro mnoho pacientů se stává smrtelným. „Epidemiologická situace je stabilní. Evidujeme jistý nárůst nakažených, ale nikoli nárůst hospitalizovaných. Testování je každopádně nutné. Koronavirus je a stále umírají pacienti,“ prohlásil Válek.

Epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula slova současného ministra vyvrátil. „Covid jsme zařadili mezi sezónní infekce, ale v tuto chvíli dochází k nárůstu a minulý týden jsme zaznamenali skoro 100% nárůst – během minulého týdne na začátku jsme měli až 200 nových případů denně. Situace úplně stabilizovaná není,“ sdělil Prymula ve vysílání CNN Prima News.

Prymula varuje před šířením koronavirové mutace, resp. varianty „pirola“ z Velké Británie – zmínil však, že onemocnění má mírnější průběh, co se smrtnosti týče, ale člověka zvládne vyřadit z provozu až na týden. „Po celém světě se objevují varianty, které jsou poměrně nové, byť vycházejí z omikronu. Ta poslední, která se nazývá pirola, se poměrně dramaticky šíří a brzy bude jistě diagnostikována i u nás. Varianta se ale velmi liší svou velmi nízkou smrtností. Umírá zhruba jedno promile osob. Průběhy ale velmi mírné nejsou. Šest, sedm dnů nemůže člověk vykonávat běžnou činnost,“ řekl epidemiolog.

Varianta pirola se v Česku zatím nevyskytla, i přesto však Prymula – stejně jako Válek – doporučuje testování. „Nemusíme testovat tak masivně, jako v prvních vlnách covidu, ale stálo by za to testovat nárazově určitou část populace, abychom věděli, které varianty se u nás vyskytují, protože to má samozřejmě dopad i na to, jakým způsobem budeme očkovat,“ vyjevil Primula.

Další plošná opatření, krom očkování, v budoucnosti nevidí, pokud se situace nestane kritičtější. „V tuto chvíli je jasné, že vládní strategie je taková, že nebudou žádná plošná opatření s výjimkou očkování. Tedy jedna dávka osobám, které jsou rizikové, případně dalším zájemcům. Co se týká dalších plošných opatření, tak si myslím, že ta nenastanou do doby, než by tady byla opravdu nějaká vážná epidemie,“ pravil Prymula. A dodal, že za takové situace by bylo nepochybně zavedeno nošení roušek a respirátorů v rizikových provozech, kterými jsou například zařízení sociální péče a zdravotnictví.

