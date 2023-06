Psal jsem Válkovi, co to vlastně do lidí pícháme? Z ministerstva prof. Žaloudíkovi přišla zajímavá odpověď

MONITORING Bývalý senátor Jan Žaloudík tvrdí, že dodnes pořádně nevíme, jaký vliv můžou mít vakcíny proti covidu-19 na lidské tělo a neexistují žádní konkrétní odpovědní lidé, kteří by za to měli nést odpovědnost. Sám se prý na žádné další dávky očkování nechystá. Žaloudík se rozhovořil také o válce na Ukrajině, umělé inteligenci nebo o vládě Petra Fialy. Tu označil za plnou příliš slušných lidí, kteří tak vlastně nedokážou nic prosadit.

Detailní informace podle něj chybí k vakcínám proti covidu-19, které se přitom stále používají. „Já jsem ještě teď v lednu psal panu ministru zdravotnictví Válkovi, že bychom měli v nějakých laboratořích prozkoumat, co těm lidem vlastně pícháme. Máme to na těch příbalových letácích, ale vlastně pořád přesně nevíme, co to s lidmi dělá. Za sebe můžu říct, že mě to neudělalo nic, ale na spoustě pracovišť víme, že byly příznaky jako zvětšené uzliny, myokarditidy a další věci. A my ani nevíme, jakou vakcínu vlastně dostali, proti které té mutaci to vlastně bylo, to už se tam nepíše,“ upozorňuje Žaloudík.

„No takže pana ministra jsem žádal, abychom analyzovali ty vakcíny, kterých jsme tady měli několik milionů a teď v létě je budeme vyhazovat, protože to není komu píchnout, ale nebyla k tomu ochota. To se předalo náměstkovi za Piráty a ten se mě pak ptal, co bych s těmi informacemi dělal. Řešil bych to s Pfizerem někde v Americe? Nebo na úrovni Evropské unie, která za ty vakcíny přijala odpovědnost? Takže vlastně za to není nikdo odpovědný,“ má jasno Žaloudík.

Ten prý po třech dávkách na další už určitě nepůjde, ale je na každém občanovi, jak se rozhodne. „Já už určitě na další dávky nepůjdu, ty tři, které jsem podstoupil i z důvodů cestování, jsem nijak nepocítil. Některé ty dávky mohly být také placebo, takže já nevím. Odpovědi na otázky, co to vlastně pícháme těm lidem, jsme nedostali, takže je to na každém, kdo se jak rozhodne,“ dodává bývalý senátor.

Žaloudík také ve zjevné nadsázce uvedl, že je v případě války připraven jako kapitán v záloze na zabíjení nepřátel, jen se zatím neví, jakých. „Jsem připraven jako kapitán v záloze, že bych mohl jít bojovat. Kdyby to nastalo, tak jsem připraven nepřítele střelit do hlavy, protože jako doktor bych se o něj musel postarat, kdybych jenom poranil. Ale zatím nemám jasno v tom, na koho bych vlastně střílel, všichni bližní jsou mi bratry a nyní necítím žádného nepřítele,“ říká Žaloudík.

Válka na Ukrajině je podle něj spíše mocenským konfliktem, kde nejvíce trpí ukrajinské obyvatelstvo, což ale nikoho nezajímá. „Největší chudáci jsou vždycky ti lidé, kteří tam jsou v tom epicentru a všechno ostatní je už nějaký zájem mocných, mám pocit, že ty války vlastně vždycky vyhovují tak nějak všem, můžou si tam uplatňovat svoje strategické plány, přezbrojovat, rozběhne se vojensko-průmyslový komplex a řeší se globální zájmy na úkor obyčejných lidí,“ konstatuje Žaloudík.

Současnou vládu Petra Fialy bývalý senátor za ČSSD označuje za fialovou vládu, která se snaží dělat jinou politiku, než do které je nakonec dotlačena. „Já jsem spokojen s každou vládou, kterou zvolili občané, protože ti jsou moudří a přece by nevybrali někoho horšího. Nejsem s tím teď sice úplně smířen, ale já sleduji každou vládu a její kroky. Tu Fialovu vládu jsem nazval fialovou, protože oni by sice hrozně rádi dělali nějakou modrou konzervativní politiku, ale jsou nějací solidární a shovívaví s každou babičkou, což je taková červená nebo růžová politika, tak vlastně ve výsledku dělají fialovou politiku,“ říká s tím, že nenaráží na jméno pana profesora Fialy.

„Ale obecně se dá říci, že máme takovou vládu, jakou máme, ta se v tom nějak mele, většinou nedělá to, co bych si přál, ale spíš něco, do čeho je tlačena nebo se do toho zamotá vlastní hloupostí. Ale nepochybně jsou tam samí slušní lidé, což je ale mnohdy nebezpečné, protože ničemu nezabrání a nic moc neprosadí. Když chcete totiž něco razit, tak potom vypadáte médiích neslušně, jako třeba Viktor Orbán,“ srovnává Žaloudík.

Ten si nemyslí, že by v České republice vládla nějaká přísná cenzura jako za dob minulých, ale určitá informační válka je podle něj zjevná. „Cenzura taková, že by vás někdo zavřel za názory, to tady není. Ale selekce informací je tady určitě, jsou tady tlaky, ani nevím, zda je to organizováno nějak centrálně. Informační válka běží, ale spíše jde o to, že se některé informace zvýrazňují a o druhých se nějak mlčí. Ale nějaký cenzor, který by něco konkrétně řešil, to tu určitě není,“ má jasno Žaloudík, že média ovšem některé názorové proudy vyzdvihují nad jiné.

Tématem byla také umělá inteligence, jejíž překotný vývoj v nějaké chytré roboty je ale podle Žaloudíka stále ještě věcí daleké budoucnosti. „V té rovině běžného použití třeba v lékařství, tam je to pomocník. Ale samozřejmě stačí se podívat, jaké všechny informace se o nás sbírají, já když si někde objednám pohorky, tak mi pak další dny bude chodit reklama ještě na ponožky nebo turistickou hůlku. Ale jestli je to umělá inteligence, tak asi není zase tak inteligentní. Určitě na to musíme hledět s nadějí, ale i s respektem. Ale je to normální vývoj světa, já bych to pozoroval, ale žádnou bombu bych od toho nečekal, to je všechno úroveň science-fiction, že nás někdy nějaká umělá inteligence třeba vyhubí, protože bude chytřejší než my,“ uzavírá profesor Žaloudík.

