Psychiatr David vyšetřil Foltýna: Bludy, osobnostní záležitost

Nejen široká domácí veřejnost, ale i čeští europoslanci si potřebují čas od času vytříbit a ujasnit své názory na svobodu slova, na média a sociální sítě, na dezinformace jimi šířené i na ruskou propagandu, která na nás číhá ze všech koutů. A kdo jiný než vládní koordinátor pro strategickou komunikaci Otakar Foltýn by jim měl vysvětlit, co si mají myslet a jaké názory si mají vzít za své. K tomu mělo sloužit setkání ve Štrasburku, které inicioval Ondřej Kolář a jehož se zúčastnili čeští europoslanci, a to i ze stran, co jsou na domácí politické scéně v opozici. Z vystoupení plukovníka Foltýna se dozvěděli, že se Rusko snaží rozštěpit společnosti v Evropské unii a nabourat se do jejich demokratické debaty. Proto by dle něj měli politici prokázat pud sebezáchovy a nešířit propagandu namířenou proti zájmům České republiky,

Vládní koordinátor pro strategickou komunikaci prohlásil, že se Rusko snaží nabourat do fungování demokracie, čehož součástí je „permanentní kritika vlády a toho, co dělají politici“. Cílem tohoto narušování je podle plukovníka Foltýna „znemožnit možnost se dohodnout“ a štěpit společnost. Apeloval, že by člověk měl mít dost sebedisciplíny, aby odolal potřebě multiplikovat ruskou propagandu. Politici by podle něj měli prokázat pud sebezáchovy, jelikož cílem ruského snažení je narušit fungování demokratických institucí. Volal také po tom, aby EU měla v oblasti dezinformací silnější roli ve „zmapování fungování algoritmů sociálních sítí“, aby bylo jasné, jak platformy filtrují a regulují přísun informací ke svým uživatelům. Nová unijní regulace digitálních služeb jde podle něj správným směrem, ale je ještě příliš mírná.

Sám jenom radikalizuje a štěpí českou společnost

I když se snídaně s vládním koordinátorem zúčastnili i europoslanci z domácích opozičních stran, netajili se tím, že šlo o něco, bez čeho by se klidně obešli. Například europoslanec ANO Ondřej Knotek považoval účast na snídani za zdvořilost, jinak neměl žádná očekávání, poněvadž plukovníkovy postoje zná. Ani špetku nadšení po setkání nejevila europoslankyně Přísahy Nikola Bartůšek, které průběh snídaně jenom potvrdil názor na Fialova muže pro boj s dezinformacemi. „Pan Foltýn svými výroky o sviních, kolaborantech, a dnes i šmejdech jen dál radikalizuje a štěpí českou společnost, což jde zásadně proti jeho deklarovanému úkolu, tedy role koordinátora strategické komunikace,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Nikola Bartůšek.

Kdo by od autority v uniformě čekal „politické školení mužstva“, nedočkal by se. „Pan plukovník Foltýn vystupoval vůči europoslancům a jejich asistentům zdvořile, tak odpovídal i na otázky, včetně těch, z nichž byly zřejmé pochybnosti o správnosti jeho tvrzení. Diskuse byla omezena z časových důvodů, ale jistě zejména proto, že pan Foltýn dával najevo, že je o správnosti svých tvrzení naprosto přesvědčen. Tím prostor pro pochybnosti mizí a lze se dočkat jen opakování stejných tvrzení,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz europoslanec Ivan David, jenž byl mezi těmi, kdo si vládního koordinátora přišel poslechnout.

Slovní produkce odpovídá systematizovanému bludu

Při hodnocení plukovníkova vystoupení rozhodně nezapře svou profesi psychiatra. „Charakter slovní produkce a emočního doprovodu pana plukovníka odpovídá systematizovanému bludu. Podstatou je neschopnost kriticky hodnotit východiska (premisy). Ty jsou vzdálené realitě, pro tvrzení chybějí důkazy. Soudím, že jde o osobnostní záležitost. Stojí v této souvislosti za to si poslechnout jeho sdělení, jak se nyní říká ‚narativ‘, ze záznamu. Tvrzení za tvrzením, bohužel, neodpovídají realitě,“ upozorňuje bývalý ministr zdravotnictví.

Foltýnova slova o „permanentní kritice vlády a toho, co dělají politici“ spolu s předchozími jeho výzvami k důvěře ve stát nutně vyvolávají dojem, že si lidé mají dávat pozor na pusu. „V obecné rovině připouští možnost kritiky. To ovšem připouštěli i velesoudruzi za minulého režimu. Konkrétní kritiku, zejména pokud by se dala zobecnit, také nesnesli. V pojetí pana Foltýna je to stejné. Uznat oprávněnost kritiky nelze. To už by mohlo ohrozit systém. Tak je křehký,“ přibližuje Ivan David plukovníkovo pojetí kritiky. Sám si je vědom, že by bylo hezké, kdyby společnost nebyla rozštěpena, ale lidé mají prostě různé zájmy, často protikladné. „Každá vláda občany buď přesvědčí o správnosti své činnosti, nebo je svojí činností staví proti sobě. Taková vláda je špatná,“ míní europoslanec.

Exředitel ČT Dvořák si za svou činnost metál zasloužil

Politickou budoucnost členů vlády se mohou pokoušet zachránit média propagandou. „Tedy ‚dosahováním souhlasu‘ a zamlčováním. Bývalý ředitel České televize Petr Dvořák si od současné politické garnitury za tuto svoji činnost vysoké státní vyznamenání zasloužil. Druhá doplňující metoda je cenzura, nyní zvaná ‚boj proti dezinformacím a nenávistným projevům‘. Divím se, že za to nedostala státní vyznamenání komisařka Jourová. Většinou nejde o dezinformace, ale nepříjemné informace nebo dokonce názory. Nenávistné projevy proti Rusku nevadí, naopak. Nenávist k vládě zemských škůdců je však nepřípustná,“ poukazuje Ivan David.

Otakar Foltýn proslul už dříve siláckými a velikášskými výroky, tentokrát mluvil alespoň o pudu sebezáchovy, který by měli politici prokázat tím, že nebudou šířit propagandu namířenou proti zájmům České republiky. „Republika žádný zájem nemá, zájem mají občané, a to žít v míru a v dobrých sociálních podmínkách. Vláda, která sama sebe ztotožňuje s Českou republikou, tento zájem občanů ohrožuje. Výroky pana Foltýna chápu tak, že kritizujeme-li vládu, ohrožujeme tím sebe, protože vláda pro občany koná dobro. Ve skutečnosti občané nemají mnoho důvodů vládu podporovat, jak ukazují výzkumy veřejného mínění,“ zdůrazňuje pro ParlamentníListy.cz Ivan David.

Když ztratila autoritu vláda, nemůže ji mít ani propagandista

Z Foltýnova vyjádření o unijní regulaci digitálních služeb, že by Evropská unie mohla mít v oblasti dezinformací silnější roli ve „zmapování fungování algoritmů sociálních sítí“, je zřejmé, že sám by určitě rád silněji utahoval šrouby. „Pan Foltýn jasně podporuje předběžnou a průběžnou kontrolu všech šiřitelů informací ve veřejném prostoru, neboť se mylně, ale nevývratně domnívá, že si každý může myslet, co chce, ale nesmí své myšlenky šířit. Měl by si přečíst Listinu základních práv a svobod, která je součástí naší ústavy. Tam je v §17 jasně uvedeno, že každý má právo své myšlenky šířit a to dokonce bez ohledu na hranice,“ připomíná europoslanec.

Dojem ze setkání českých europoslanců s vládním koordinátorem pro strategickou komunikaci ho vede k závěru, že Fialovu kabinetu příliš platný nebude. „Zajímavé je, že se pan Foltýn verbálně hlásí k demokracii. Domnívám se, že i kdyby se chtěl poučit četbou, nepodaří se to. Hledá totiž jen argumenty k předem stanoveným závěrům a nepohrdne ani argumenty pochybnými i zcela falešnými. Myslím, že tím vládě velkou službu neudělá. On si tuto metodu nezvolil, ta je mu vzhledem k jeho osobnostním dispozicím vlastní. Tato vláda ztratila autoritu, a proto ji nemůže mít ani její propagandista,“ ujišťuje Ivan David.

