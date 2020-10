Psychiatr varoval z ČT: Lidé jsou zahlceni negativními informacemi. A dělají si z toho srandu, to je obranný mechanismus

reklama

„Nedovedu si představit, že by částečná opatření už mohla stačit. Nezbude nám nic jiného než celostátní karanténa,“ reaguje lékař Rektor na chystaná další omezení kvůli koronaviru.

Člověk je podle jeho slov schopný se na lockdown adaptovat, pokud se o to snaží. „Pokud si lidé řeknou, že teď budou v obtížných podmínkách, a řeknou si, jak v těchto podmínkách budou fungovat co nejlépe, že je to něco, v čem chtějí, aby se jim dařilo dobře,“ uvedl, jaký přístup je lepší pro zachování našeho duševního zdraví za těchto podmínek.

Komunikace směrem od vlády byla podle jeho mínění ze začátku částečně „bagatelizující“. „Lidé si chtěli myslet, že vše bude v pořádku, a slyšeli tu informaci, že je vše v pořádku,“ podotkl.

Proto zde nyní pozoruje snahy v lidech probudit strach, aby pochopili vážnost situace. „Pokud nyní mají lidé brát opatření vážně, chápu, že je potřeba je trochu vystrašit. Oproti jaru zde už ale není tolik pozitivních sdělení, je jich tam málo,“ všímá si.

Psychika lidí vypíná ve chvíli, kdy se na ně ze všech stran valí lavina katastrofických scénářů a koronavirových čísel. „Systém se těmi informacemi přehltí a lidé mají potřebu negativní a emotivní informace odřezávat. Jejich psychika se v ten moment vypne,“ popisuje Rektor psychické obranné mechanismy.

Sám množství těchto negativních informací považuje za vysoce extrémní: „Skutečně se děje velmi náročná věc. Ve chvíli, kdy se mluví o mrazácích a spalování mrtvol, veřejnost na to reaguje jediným záchranným obranným mechanismem, že si z toho začne dělat legraci. Je toho už přespříliš,“ naráží i na nedávná slova ministra vnitra o mrazácích na mrtvoly v ulicích.

Co by nyní radil autoritám, kterým nasloucháme? „Musejí být jednoznačné. Pokud jeden ministr řekne v osm hodin informaci a druhý ji o půl hodiny na to zneguje, lidé pak nemají tušení, co se děje a kterým směrem se upnout,“ hovořil především o nutnosti předávat konzistentní informace, které by měly být zároveň lidem i dobře vysvětlovány. A také namíchat veřejnosti pozitivní i negativní informace.

Co považuje však za nejvíc zásadní, je sdělovat pravdu. „Lidé mají často pocit, že informace nebyly pravdivé,“ zmiňuje, že část společnosti chová vůči vládním postupům v boji proti koronaviru značnou nedůvěru.

Očekává, že se psychika lidí ještě zhorší. „Věřím, že přijde doba, kdy my psychiatři budeme ještě hodně důležití v této pandemii,“ řekl Rektor s tím, že zatím se krize v jeho ordinaci v podobě zvyšeného počtu klientů neprojevila.

„Bojím se toho, co se bude dít se společností. Na jaře se společnost na začátku vyděsila, ale zpráva byla pozitivní: spolupracujme. Teď se to snažila společnost bagatelizovat a nevěřit tomu. Nyní se dostáváme do bodu, kde popírání už není možné. Na jaře byli lidé v úzkosti a vyděšení rovnou. Teď se mohou začít rozjíždět deprese, úzkosti. V souvislosti s lockdownem i alkoholismus, domácí násilí a spousta dalších věcí,“ upozornil psychiatr.

