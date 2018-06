Psychopati a fanatici. Psychoterapeut na Bakalově serveru vysvětluje, co jsou zač lidé, kteří kritizují na internetu

„Trolla baví samotný proces ničení, dehonestace, to, jak jsou ostatní lidé naštvaní. Zejména když se mu povede naštvat jednu skupinu na druhou a on pak už do toho nemusí tolik zasahovat, protože ti lidé se koušou navzájem,“ uvedl Brečka. Ten mimo jiné působí v Asociaci bezpečná škola a učí na ČVUT a soukromé Newton College.

Jak také uvedl, ze zahraničních výzkumů vyplývá, že každý internetový troll je psychopat. „V takzvané temné čtyřce – machiavelismu, sadismu, narcismu a psychopatii – skóruje mnohem více než ostatní uživatelé,“ poznamenal a zároveň také uvedl, že je rozdíl mezi tím trollovat a být trollem.

A jaký je rozdíl mezi on-line hatery a trolly? „Trolla baví samotný proces ničení, dehonestace, to, jak jsou ostatní lidé naštvaní. Zejména když se mu povede naštvat jednu skupinu na druhou a on pak už do toho nemusí tolik zasahovat, protože ti lidé se koušou navzájem. U haterů je podle mě hlavní rozdíl v tom, že jde o lidi, kteří zastávají názor, jemuž opravdu věří. Hater si nechce dělat z lidí legraci, ale opravdu někdy až fanaticky a agresivně zastává svůj názor. V jeho případě jde mnohem více o emoce, především ty primární – strach, vztek,“ poznamenal dále Brečka pro server, spadající do mediálního domu Economia miliardáře Zdeňka Bakaly.

Podle jeho slov je pak velmi pravděpodobné, že lze narazit na nějakého hatera v diskusi pod články na nějakém zpravodajském serveru. „Je na mém zvážení, do jaké míry se v tom chci angažovat, kolik svého času a know-how tomu chci věnovat. Měl bych si uvědomit, že existuje skupina, kterou já tam prostě nemám šanci přesvědčit,“ dodal Brečka.