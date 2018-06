Publicista Ondřej Neff nabídl trochu jiný pohled na kauzu Poche

Před osmi měsíci v Česku proběhly sněmovní volby. A vítěz voleb Andrej Babiš (ANO) dodnes nebyl schopen sestavit vládu, která by získala důvěru Poslanecké sněmovny. Této situace využívá prezident Miloš Zeman, který ví, že dokud nemáme stabilní vládu, hraje hlava státu důležitou roli. Až vládu budeme mít, Zemanův vliv významně poklesne.

Neff na serveru Neviditelnýpes.cz uvažuje o tom, zda Hrad nevede o Pocheho tak tvrdou bitvu především proto, aby oddálil chvíli, kdy bude muset Miloš Zeman znovu ustoupit do pozadí.

„Miloš Zeman si chce potvrdit, že tuhle vládu šéfuje on, a postavil si hlavu, že Poche nesmí být ministrem zahraničí. Jakmile by ale byla vláda ustavena, v podstatě končí i vyděračská role Miloše Zemana. Nastaly by takříkajíc mírové časy. Vláda bude vládnout a parlament parlamentit. Sociální demokracie vsadila na vládní viditelnost – její předáci budou mít větší přístup do médií, to je v dnešní panoptikální době velká výhoda. V tomto smyslu na tom bude opozice mnohem hůř," podotkl Neff.

Ještě před deseti lety sváděly ČSSD a ODS boj o to, kdo bude hrát prim na české politické scéně. o dekádu později je situace úplně jiná. Obě partaje pohořely a hledají cestu zpět k velikosti. ČSSD si řekla, že dosáhne velikosti po boku premiéra Andreje Babiš, ODS věří, že dosáhne velikosti, když bude opozicí vůči Babišovi. Až čas ukáže, která z cest je správnější.

Ale ať už to bude ta či ona, podle Neffa můžeme být v klidu. Bez ohledu na to, o co se snaží prezident Miloš Zeman, poslední slovo budou mít voliči v parlamentních volbách.

