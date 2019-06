Půlka Nory Fridrichové o Babišovi. Nebo spíš proti Babišovi. Ale něco prý chybělo

Posledních 168 hodin bylo z půlky jen o Andreji Babišovi. Nora Fridrichová rozebírala jak údajný střet zájmů nalezený v auditech Evropské komise, tak demonstrace na Václavském náměstí. Podle advokátů oslovených ČT může Andrej Babiš být odpovědný za špatně uvedená data v žádostech o dotace. Babiš by prý také neměl tvrdit, že audit je třeba rázně odmítnout. A dle průzkumů nevěří Babišovým slovům nadpoloviční většina. Ale Jaroslav Foldyna se ptá, proč v 168 hodinách nezaznělo i „Dělej, co umíš, stejně jsi v pí**,“ což měl říct na adresu premiéra Miroslav Kalousek.

Nora Fridrichová v úvodu shrnula dva předběžné audity, které Evropská komise do Čech poslala. Jeden o střetu zájmů premiéra, druhý o zemědělství. Tento druhý audit se týká i ministra zemědělství Tomana. Státní zemědělský intervenční fond již zastavil proplácení dotací Agrofertu i Agrotradu (firma rodiny ministra Tomana). Ministr zemědělství označil zprávu za útok na české zemědělství.

Andrej Babiš kladl otázku, zda máme evropské úředníky proto, aby vykládali české zákony místo evropských. „Vůbec tomu tak není, jedná se o spor mezi Evropskou unií a vybranými příjemci v dotačních titulech, v tomto případě firmy Agrofert,“ mínil dotační expert Leo Steiner ze Státního fondu pro životní prostředí. Dle Steinera se ministři Dostálová, Brabec a Havlíček, kteří se ke zprávě ve Sněmovně vyjadřovali, vyhnuli podstatě problému – tedy onomu střetu zájmů – a mluvili o podružnostech, například o formě, ve které zpráva přišla. Řekl také, že Andrej Babiš by měl být kritizován za to, že hovoří o nutnosti odmítnout zprávu Evropské komise na základě tvrdých faktů. „Státní úředníci, kteří s nejlepším svědomím a vědomím budou vypořádávat tento audit, nemůžou mít předem zadání, jak má dopadnout. Pokud takto se vysloví politik v této funkci, tak nepochopil, proč vlastně máme služební zákon, nepochopil, že je nutné oddělit moc politickou a úřednickou,“ řekl a dodal, že něco takového je nepřípustné.

„Andrej Babiš se v zásadě drží stále stejného komunikačního schématu. Ve chvíli, kdy má na krku nějakou kauzu, nějaký problém, tak v podstatě nehovoří o meritu věci, nehovoří o té kauze, o tom problému, ale snaží se poukázat na určité ‚zlo‘ mimo něho,“ okomentoval Babišovu argumentaci Daniel Kunštát, vedoucí katedry politologie CEVRO. Dle Kunštáta je za vlasy přitažená i myšlenka, že si Evropská komise vedená Jeanem-Claudem Junckerem vyřizuje účty s Visegrádskou čtyřkou.

Pro Agrofert tvoří dotace prý až 40 % konsolidovaného zisku. Podle nejvyššího státního zástupce je zde podezření ze spáchání trestného činu. Toho se dle advokátů oslovených ČT mohli dopustit pracovníci Agrofertu, pokud zatajovali či zkreslovali údaje v žádostech o dotace, a úředníci, kteří dotace schvalovali. Odpovědný by údajně mohl být Agrofert jako právnická osoba i Andrej Babiš. „Já osobně se domnívám, že mohl být naplněn trestný čin dotačního podvodu nebo poškozování finančních zájmů Evropské unie,“ tvrdil advokát Štěpán Ciprýn. Dle dalšího advokáta, Ondřeje Múky, by Andrej Babiš mohl čelit trestnímu stíhání z pozice toho, že měl vědět, že k těmto machinacím dochází. Fotogalerie: - Bureši za katr

Další segment se věnoval demonstracím na Václavském náměstí. Jak uvedla Fridrichová, dle Milionu chvilek bylo demonstrantů 120 tisíc, dle Andreje Babiše jen 70 tisíc. Jedná se prý o citlivé číslo: „V kuloárech platí nepsaný zákon, když má politik plný Václavák demonstrantů, má problém. A pomyslnou hranicí je 100 tisíc.“

„Došlo ke znatelné profesionalizaci těch demonstrací. Oni se vlastně díky tomu, co dělají a jak permanentně a usilovně to dělají, tak se vlastně stali nesmírně silnou společenskou silou, která má veliký mobilizační efekt,“ tvrdila Alžběta Králová, ředitelka Institutu politického marketingu. I dramaturgie demonstrací se údajně změnila a obsahuje více projevů, známých tváří a více emocí. „I ve scénáři oni mají napsáno, že mají ty emoce nechat proniknout tím Václavským náměstím. A ty pomlky mají nechat vyznít, aby to v těch lidech zanechalo tu potřebnou emoci.“