Putin oblékl černý oblek a kravatu. Prigožin nejmenován, přesto dostal hrozivý vzkaz

„Rusko dnes odráží nápor neonacistů proti nám. Bojujeme dnes za naši suverenitu, nezávislost, za právo být a zůstávat Ruskem, státem s tisíciletou historii. Tato bitva, když se rozhoduje o osudu našeho národa, si vyžaduje sjednocení všech sil, jednotu, konsolidaci a odpovědnost, kdy vše, co nás oslabuje, musí jít stranou, veškeré spory, rozpory, které mohou využívat naši vnější nepřátelé pro to, aby nás oslabili zevnitř,“ řekl prezident Ruské federace Vladimir Putin v sobotním projevu.

„A proto vše, co rozbíjí naši jednotu, je plivnutím do tváře všem těm, kteří dnes bojují na frontě, je to rána do zad našim lidem, našemu národu,“ pokračoval Putin.

„Ozbrojená vzpoura Wagnerovy skupiny je zradou na ruském lidu, její osnovatelé budou tvrdě potrestání,“ pohrozil ruský prezident. Vojáci z Wagnerovy skupiny podle něj byli nalákáni do „zločinného dobrodružství a do účasti na ozbrojené vzpouře“.

„Je to kudla do zad,“ dodal ruský vůdce s tím, že na zradu, které Kreml čelí, přijde „tvrdá odpověď“.

Nyní plánuje rozhodné kroky ke stabilizaci v Rostově na Donu, kde je podle něj situace složitá.

Podle portálu Meduza Prigožin v pátek obvinil ruskou armádu, že podnikla raketový útok na pozice jeho mužů, že na bombardování od ruské armády „odpoví“ a že je potřeba zastavit „zlo ruského armádního vedení“.

Ruská tajná služba FSB začala stíhat zakladatele wagnerovců Prigožina kvůli podněcování k ozbrojené vzpouře, píší agentury s odvoláním na ruská média.

Ruské ministerstvo obrany vyzvalo žoldnéře z Wagnerovy skupiny, aby kontaktovali ozbrojené složky a nenechali se zatáhnout do zločinných operací.

Šéf žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin tvrdí, že jeho vojáci překročili hranice z Ukrajiny do Ruska a jsou připraveni pochodovat na Moskvu, pokud za nimi nepřijedou ruský ministr obrany Sergej Šojgu a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov.

Podle agentury Reuters Prigožin v sobotu ráno uvedl, že jeho vojáci mají pod kontrolou všechna armádní stanoviště v Rostově na Donu na jihozápadě Ruska, kde sídlí velitelství Jižního vojenského okruhu, které je z velké části zodpovědné za vedení války na Ukrajině. Ověřit to nelze.

