Putin před dětmi: Takové tempo jsme na Donbase už dlouho neměli

Válka na Ukrajině trvá již 922 dní a Rusové stále buší do ukrajinské armády. Především v Pokrovsku. Armáda agresora se blíží k městu s 60 tisíci obyvateli. Pro Ukrajinu spočívá problém v tom, že jde o klíčový železniční a silniční uzel, jak již před časem naznačil bývalý ukrajinský důstojník vystupující na sociální síti Facebook pod přezdívkou Tatarigami_UA. Ten varoval, že pád Pokrovsku by otevřel cestu k dalším ukrajinským městům.

„Pokrovsk … leží západně od Avdijivky na klíčové železniční křižovatce. Stal se klíčovým distribučním centrem, které podporuje ukrajinské síly podél široké frontové linie od Vuhledaru až po sever Doněcka i dále,“ upozornil analytik.

A přiložil mapu, kde klíčové železnice zvýraznil červeně. Přes Pokrovsk prý vedou i klíčové silniční trasy, zvýrazněné na další mapě černě, takže logistický význam města je podle někdejšího ukrajinského důstojníka opravdu veliký. Podobně důležitý jako město Kramatorsk, který Ukrajinci stále drží.

„Silnice spojující Pokrovsk s Kostjantynivkou byla dlouho ruským cílem. Jeho odříznutí by zhoršilo zásobování vojáků v sektoru Bachmut–Horlivka. Potenciální ztráta Pokrovska představuje operační hrozbu pro logistiku v regionu, od Vuhledaru po Horlivku,“ upozornil analytik.

As Russian forces close in on Pokrovsk, a key logistical hub in Ukraine's Donbas region, concerns about its potential loss are mounting. There is uncertainty about why Pokrovsk is more significant than other recently lost towns. This thread aims to clarify this and other aspects: pic.twitter.com/ccw6EHneSo