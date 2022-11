Putin v pytli na mrtvoly? Výraz infantility, vzkázal Rakušanovi Komárek

Šéfkomentátor Deníku Martin Komárek v internetové televizi XTV zkritizoval vládu Petra Fialy (ODS) pro její „amatérskou komunikaci“ směrem k veřejnosti. Jako „nevkusnou“ odsoudil i vlajku ruského vůdce v pytli na mrtvoly, kterou resort vnitra v čele s Vítem Rakušanem (STAN) vyvěsil na svou budovu. „Je to výraz jisté infantility, z toho mi zůstává rozum stát,“ řekl na ministrovu adresu. Co se týká prezidentských voleb, je podle Komárka načase přivítat na Hradě ženu.

reklama

Komárek blíže objasnil, kde vidí hlavní problém v komunikaci současné vlády: „Myslím, že jsou dva problémy. Jeden je objektivní, a sice že ta situace je skutečně zcela mimořádná, podobně mimořádná, jako byla situace za covidu, možná ještě spletitější. To, co vláda musí řešit, je bezprecedentní. Vláda na jednu stranu – protože je víceméně až na Piráty liberální, pravicová – nechce zvyšovat schodky rozpočtu, to ji bolí. Na druhou stranu to dělat musí. Nechce dávat válečnou daň velkým firmám, ale musí to udělat.

Takže vláda je v neustálých rozporech. A prostě to třeba ani neumí říct, co udělá zítra, protože to neví. Toto jsou většinou politici, kteří dlouho žijí, až na výjimky, ve Sněmovně. A vlastně tu schopnost mluvit normálně do jisté míry už ztratili,“ uvedl Komárek.

Celý rozhovor k poslechnutí ZDE.

Anketa Líbil se vám plakát „Putin v pytli na mrtvoly“, který vyvěsil Rakušan? Líbil 1% Nelíbil 98% Nezajímá mě to 1% hlasovalo: 20409 lidí

Následně okomentoval vyvěšenou vlajku Vladimira Putina v pytli na mrtvoly na budově Ministerstva vnitra k 28. říjnu, v české společnosti tento počin vyvolal silné kontroverze. Ani podle Komárka to nebyl šťastný nápad: „Je to nevkusné. Vůbec se to nehodí na budovu ministerstva v den státního svátku,“ uvedl s tím, že by to však nenazval z hlediska výkonu ministerské funkce „fatálním pochybením“.

Nápad vnímá spíše jako dětinský: „Někdo řekl, že pan Rakušan je infantilní, to já bych si nedovolil tvrdit, ale toto výraz jisté infantility je. Nelíbilo by se mi, ani pokud by někdo šířil takovou věc na internetu. Ten způsob vyjádření proti ruské agresi je zcela nevhodný, mně z toho do jisté míry zůstává rozum stát,“ podotkl Komárek.

Fotogalerie: - Pytel na ministerstvu

Vlajku Rakušan vyvěsil právě v souvislosti s demonstrací Česko na 1. místě. Tyto „proruské“ demonstrace podle Komárka svolávají lidé, kteří nesouhlasí s oficiálním výkladem války na Ukrajině: „Hledají jiná vysvětlení, než že silnější země napadla slabší. Ale na druhou stranu bych řekl, že tam také chodí lidé, kteří jsou v nejistotě, nechápou vládní politiku, bojí se, zda přežijí zimu,“ uvedl Komárek, podle kterého ty pokojné demonstrace k ničemu stejně nepovedou.

Fotogalerie: - O svátku proti vládě

Stranou nezůstaly ani prezidentské volby. Prozradil, kdo má podle jeho názoru nejvyšší šanci stát se příští hlavou českého státu: „Realisticky bych vsadil na bývalého generála Petra Pavla, ale srdcem bych vsadil na Danuši Nerudovou, protože bych ji tam rád viděl. Paní Nerudová mě oslovila svými články a souhlasím s Václavem Havlem, že na Hrad by jednou měla dosednout žena. A třiatřicet let po revoluci je nejvyšší čas, aby tam neseděli jen samí starší muži,“ uvedl, že si na Hradě už zasloužíme ženu.

Nevyloučil, že šanci a náskok má v prezidentských volbách i expremiér Andrej Babiš: „Andrej Babiš má vždy šanci, do voleb šel po zralé úvaze, že tu šanci má. V druhém kole pro něj ale budou hlasovat plus minus voliči Miloše Zemana, ale ubude z nich spousta lidí, kteří nechtějí mít na Hradě člověka podezřelého ze spolupráce s StB, člověka, který je souzen a narodil se na Slovensku,“ míní Komárek.

Psali jsme: Paroubek: Demonstrace chvilkařů? Tisíce Ukrajinců. Koho na Hrad? Babiše, pokud... Demise vlády. Důvod? Rajchl jich dal hned několik Vypnuté weby: Úspěch s trestním oznámením na stát. Úkol od Černochové ve stupni důvěrné... Ministr Rakušan: Srbsko už znovuzavedlo víza pro občany z Tuniska a Burundi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.