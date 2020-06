Putin vyhrál! Donald Trump rozhodl o Německu. A je veselo

Až 9 500 vojáků chce Donald Trump stáhnout z Německa, informoval deník Wall Street Journal. Podle dalších zpráv se část přestěhuje do vedlejšího Polska a dalších států, zbytek se vrátí domů. A na Trumpa už se sesypala kritika, že o tom nikoho neinformoval a že napomáhá Putinovi. A co se týče obrany, zazněl názor, že by se Evropa měla postavit na vlastní nohy.

reklama

Donald Trump opět překvapil evropské spojence. Jak informoval kupříkladu britský Guardian, americký prezident plánuje stáhnout téměř 9 500 amerických vojáků z Německa. Ze současného stavu, kdy je v Německu umístěno téměř 35 tisíc amerických vojáků, by náhle bylo „jen“ 25 tisíc. Nejmenovaný vyšší vládní činitel podle Guardianu tvrdí, že jde o výsledek dlouho vyvíjeného plánu náčelníka generálního štábu Marka Milleyho, nikoliv o výsledek sporů mezi Donaldem Trumpem a Angelou Merkelovou. Podle dalšího zdroje už se i ví, kam budou vojáci přesunuti. Část prý bude směřovat do Polska, část do dalších spojeneckých zemí a část se vrátí domů. Anketa Máte pochopení pro demonstrace za práva černochů v USA? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 2673 lidí

Není žádným tajemstvím, že vztahy mezi Spojenými státy a Německem nejsou z nejlepších. Trump kritizoval německou vládu jednak za to, že na obranu nedává dostatek prostředků a také že je „rukojmím“ Ruska, od kterého odebírá zdroje energie. Bývalý americký velvyslanec také kritizoval koaliční partnery Merkelové, kteří se zasazovali o jaderné odzbrojení.

Jak uvádí deník Euractiv, německý ministr zahraničí Heiko Maas v interview prohlásil, že vztahy mezi Německem a Spojenými státy jsou komplikované. V CDU pak Trumpovo rozhodnutí kritizovalo několik zákonodárců. Johann Wadephul, mluvčí poslanců CDU pro zahraniční otázky, prohlásil: „Tento plán znovu dokazuje, že Trumpova vláda ignoruje jeden z klíčových aspektů vedení: zapojení spojenců do rozhodování.“ Dodal, že z rozkolu těží pouze Rusko a Čína a tomu měl Washington „věnovat větší pozornost“.

Jak dále uvádí Euractiv, rozhodnutí bylo přivítáno v Polsku. Zatímco v Německu se nachází přibližně 34 500 amerických vojáků, v Polsku jich je méně než pět tisíc. Polský premiér Morawiecki už vyjádřil naději, že se část amerických vojáků přesune do Polska, a podpoří tak východní křídlo Severoatlantické aliance. Jde údajně o dlouhodobou snahu vládní strany PiS. Dále deník uvádí, že někteří američtí činitelé o Polsko jevili zájem jako o potenciální základnu pro americký jaderný arzenál, když sociální demokraté v Německu otevřeli debatu, zda má země zůstat pod „jaderným deštníkem Washingtonu“. Georgette Mosbacherová, velvyslankyně v Polsku, naznačila, že pokud by chtělo Německo oslabit NATO snížením svého „jaderného potenciálu“, pak by ho Polsko, které podle ní rozumí hrozbám pro východní křídlo NATO a platí svůj spravedlivý podíl, mohlo nahradit.

Fotogalerie: - Dny NATO

Trumpa už za tento plán zkritizoval europoslanec Guy Verhofstadt. „Velká výhra pro Putina. Trumpovo iracionální chování dokazuje, že Evropa potřebuje evropskou armádu jako evropský pilíř NATO,“ prohlásil.

A big win for Putin. Trump's irrational behaviour shows why Europe needs to build a real European defence community & army as a European pillar of NATO. #IamEuropeanhttps://t.co/ZJ3IfqLwdc — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) June 8, 2020

Kritika k plánu zazněla i od Berndta Riegera, novináře z Deutsche Welle. Ten tvrdí, že z pohledu vojenské strategie nedává Trumpův krok žádný smysl, ale americký prezident si s ním chce pojistit vítězství ve volbách. Píše, že Trump konečně splnil svou hrozbu Německu za to, že jeho výdaje na obranu nedosahují dvou procent, a nesplňuje tak podmínky stanovené Severoatlantickou aliancí.

Podle Riegera jdeo personál, který je sice důležitou součástí struktur NATO, ale nejde o vojáky, kteří by velkou měrou přispívali k obranyschopnosti Německa. A rozhodnutím poslat některé z nich do Polska a zbytek domů údajně oslabuje svou vlastní armádu. „Je to čistě politické rozhodnutí, které má vyvolat tlak na Německo, spojence Washingtonu,“ říká.

Takto by podle Riegera Aliance fungovat neměla, členové si podle něho mají věřit a spolupracovat, ne se špičkovat a navzájem vydírat. „Trump se ani neobtěžoval oficiálně informovat německou vládu o svém rozhodnutí vojáky stáhnout,“ stěžuje si novinář.

Fotogalerie: - Donald Trump a Blízký východ

Uznává, že Německo své závazky neplnilo, a za to mu patří kritika, ale stažením vojáků se USA prý jen samy oslabují. „Vladimir Putin určitě ocení, že ve vedení NATO vzniká rozkol. Ruský prezident by si nemohl přát lepší protějšek ve Washingtonu než Trumpa, který je v otázce vojenské strategie neschopný. Putin rád udělá vše pro to, aby mezi členy NATO vrazil klín,“ prohlašuje Rieger.

Dodává, že radost Polska je předčasná, protože jeho „odměna“ za věrnost Trumpovu režimu přichází na úkor jiných členů NATO a navíc nejde o bojové jednotky. Dodává, že přesun vojáků dále na východ pravděpodobně bude porušením smlouvy mezi NATO a Ruskem z roku 1997, a bude tak další provokací vůči Kremlu.

Trumpovy sliby, že stažením vojáků ušetří, jsou podle Riegera liché, ale americký prezident chce prý své „špatně informované podporovatele“ přesvědčit, že Aliance bude tančit tak, jak on píská. A stejně jako Verhofstadt prohlašuje, že se na Trumpa Evropané nemohou spolehnout a musejí převzít iniciativu a více investovat do své obrany.

Psali jsme: Závislí černoši, bílá spodina. Je to jinak. Dušan Neumann z USA o násilí i Trumpovi Proč tady? Co tu děláte? Američané v Praze demonstrovali, šel kolem český docent. A bylo veselo Protesty kvůli zabitému černochovi v USA ovlivnily Nizozemsko: Černý Petr už nebude pomocníkem Mikuláše Kvůli kriminálníkovi z USA se v Praze demonstruje. A co mladá Češka znásilněná migrantem?! Poslankyně Maříková ve varu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.